Ferske analytikerprognoser om Equinors resultater: Corona og Tanzania-tap gir historisk svake tall

Analytikerne har regnet på hva de forventer av Equinors resultater på tampen av 2020. Resultatet hadde vært hårfint bedre enn bunnåret 2016, hadde det ikke vært for et varslet milliardtap i Tanzania.

Boreskipet Discoverer Americas på oppdrag for Equinor. Arkiv. Vis mer byoutline Equinor

Tradisjonen tro har Equinor samlet inn analytikernes forventninger til selskapets resultater i forkant av kvartalsrapporten – som denne gang slippes 10. februar.

2020 var et krevende år for oljenæringen. I tillegg til å måtte håndtere pandemien og sikre smittevern rundt på alle installasjoner, opplevde næringen i fjor vinter et brutalt fall i olje- og gassprisene.

Selv om prisene hentet seg inn mot slutten av året, var det først i desember at oljeprisen igjen bikket over 50 dollar per fat.

Dette kombinert med Equinors varslede Tanzania-tap på 982 millioner dollar (8,5 milliarder kroner) preger forventningene til selskapets resultater.

Det er 23 analytikere som har bidratt til konsensustallene.

De forventer et justert resultat før skatt på 764 millioner dollar og −409 millioner etter skatt.

Til sammenligning var justert resultat i fjerde kvartal 2019 3,55 milliarder dollar, og 1,19 milliarder etter skatt.

PS! De justerte resultatene inneholder en rekke justeringer som ikke alltid reflekterer hele det reelle resultatet til selskapet. Omsetning, ujusterte tall og annen informasjon kommer frem i regnskapet som legges frem 10. februar.

Historisk lavt

Ser man på historikken bakover i tid har selskapet aldri i sin moderne historie levert så svakt i fjerde kvartal som det ventes for 2020 (siden Equinor begynte med justerte resultater høsten 2008).

Man må tilbake til tredje kvartal i «bunnåret» 2016 for å finne noe som ligner på 2020-tallene. Det var i denne perioden at de regnskapsmessige effektene av den forrige oljekrisen slo til for fullt.

I tredje kvartal 2016 leverte Equinor (den gang Statoil) et justert resultat på 636 millioner dollar, altså noe lavere enn de 764 millionene som leveres nå.

I fjerde kvartal 2016 leverte selskapet et justert resultat på 1,66 milliarder. Hadde det ikke vært for nedskrivningen i Tanzania ville fjerde kvartal 2020 endt på 1,75 milliarder, altså hårfint bedre.

Dundrende underskudd utenlands

Over lengre tid har Equinors norske virksomhet levert langt bedre enn den internasjonale. Selv om mange av Equinors utenlandsinvesteringer er profittmaskiner har flere satsinger vært alt annet enn det, inkludert landsatsingen i USA.

Equinor fikk ved årsskifte en ny sjef for den internasjonale olje- og gassvirksomheten, Al Cook. I et intervju med E24 i januar gikk han ut og varslet en stor opprydding i porteføljen globalt.

Han gjorde det klart at resultatene må opp og at selskapet vil trekke seg ut av flere land.

– Ser man på de siste kvartalsrapportene vår var ikke den internasjonale virksomheten lønnsom. Det er jeg klinkende klar på at vi må tilbake til, sa Cook til E24.

I fjerde kvartal ventes det et justert resultat på −1,20 milliarder dollar i den internasjonale virksomheten. I tillegg ventes det at den amerikanske virksomheten får et justert resultat på −123 millioner.

Totalt blir det justerte resultatet −1,33 milliarder utenlands (-343 uten Tanzania-tapet), mot 247 millioner dollar på samme tid året før.

Produksjonen utenlands av olje og kondensat er ventet å falle fra 564.000 til 456.000 fat per dag i perioden. Samtidig er gassproduksjonen ventet å falle fra 289.000 til 266.000 fat oljeekvivalenter per dag.

I tillegg til lavere produksjon var også prisene lavere. Mens Equinor i siste del av 2019 i snitt fikk 52,8 dollar per fat olje internasjonalt, regner ikke analytikerne med at de får mer enn 41,9 dollar denne gang og helt ned i 34 dollar i USA.

Den 29. januar varslet Equinor at de skriver ned det såkalte TLNG-prosjektet i Tanzania.

Selskapet har i mange år forsøkt å få bygget ut det enorme gassfunnet selskapet har gjort til et LNG-prosjekt, der gass kan eksporteres ut i verden i nedkjølt og flytende form.

Til tross for arbeidet som er gjort har ikke prosjektøkonomien bedret seg nok til å «forsvare å beholde det i balansen», varslet Equinor i en børsmelding.

Rammes av lavere oljepris

Gitt at den internasjonale virksomheten går i minus, er det resten av virksomheten som holder selskapets samlede justerte resultat i pluss.

MMP-divisjonen, som inkluderer raffinerier og handel, er ventet å levere et justert resultat på 277 millioner dollar, en nedgang fra 524 millioner året før.

Denne divisjonen har ofte levert solide resultater i perioder med dårlige resultater ellers. Samtidig har virksomheten også vært preget av flere sikkerhetskritiske hendelser, med en lekkasje på Mongstad og brann på Tjeldbergodden og Melkøya.

Equinors store satsing på fornybar energi og nye energiløsninger ligger foreløpig plassert under posten «Other» (annen virksomhet, journ.anm.). Denne posten er ventet å ha et justert resultat på −18 millioner dollar

I den norske virksomheten forventer analytikerne et justert resultat på 1,83 milliarder dollar. Dette er ned fra 2,74 milliarder året før.

Resultatet blir dratt ned av en lavere oljepris, som er ventet å ende på 41,8 dollar per fat i kvartalet for den norske virksomheten, mot 59,3 dollar på samme tid året før.

Produksjonen av olje og kondensat i Norge er ventet å øke fra 619.000 til 636.000 fat per dag. Gassproduksjonen er ventet å falle fra 727.000 til 704.000 fat oljeekvivalenter per dag.

PS! Dette blir den siste kvartalsrapporten der fornybarvirksomheten legges inn i posten for annen virksomhet. Fra og med første kvartal 2021 presenteres fornybar og nye energiløsninger (NES-divisjonen) som en egen post i regnskapet.

