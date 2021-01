Koronasmitte på flere oljeinstallasjoner

Flere oljearbeidere har den siste tiden testet positivt på Covid-19.

Totalt skal 13 oljearbeidere på Heidrun-plattformen være smittet av Covid-19. Den siste tiden har det vært smitte på flere oljeinstallasjoner. Vis mer byoutline Øyvind Hagen / Equinor

En person som arbeider på boreinnretningen «West Mira» har testet positivt for Covid-19. Det samme har en person på Equinors Snorre B.

– Personen kom ut på «West Mira» den 30. desember og smitte ble oppdaget dagen etterpå. Personen er sendt i land, alle som satt i helikopter ble satt i isolasjon og også sendt i land for karantene. Det er så langt ikke avdekket smitte hos andre, sier Kjetil Hjertvik i Winthershall Dea til Aftenbladet.

Kjetil Hjertvik, presskontakt i Wintershall Dea. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Gode rutiner

Seadrill-riggen «West Mira» borer for produksjonsbrønner for Wintershall Dea på Nova-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen. 140 personer er om bord på riggen. Wintershall Dea har investert i testutstyr om bord slik oljearbeideren kunne testes umiddelbart da han kjente på symptomer. Med unntak av omrokkeringene som følge av smittetilfellet og ilandføring av personell, har ikke dette fått konsekvenser for boreoperasjonene.

Det er andre gang en borerigg til Seadrill rammes av koronasmitte. I august i fjor var det to smittetilfeller på riggen «West Phoenix». Tillitsvalgt Kenneth Drageide for Industri Energi i Seadrill håper tilfellet på «West Mira» begrenses til dette ene.

– Vi har gode innarbeidede rutiner for smittevern og for å håndtere situasjoner når smitte oppstår. Situasjonen er blitt godt håndtert, og vi håper vi klarer å begrense smitten. Går alt etter planen, er riggen tilbake til normalen onsdag, sier Drageide til Aftenbladet.

Pressekontakt Morten Eek og Equinor har den siste tiden registrert 32 smittetilfeller på installasjoner. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

32 smittede for Equinor

Også Equinor er rammet av nye smittetilfeller. Det er bekreftet smitte på Equinors Snorre B-plattform. Her testet en person positivt for Covid-19 i helgen og ble transportert i land søndag. En oljearbeider har også testet positivt på boreinnretningen «Transocean Spitsbergen» som for tiden opereres Equinor.

Etter smitteutbruddet på Heidrun-plattformen 2. juledag, har 13 personer testet positivt. Mens det på riggen «Rowan Stavanger» er registrert 17 smittetilfeller etter de første smittede ble registrert i forrige uke. «Rowan Stavanger» ligger for tiden på Gudrun-feltet.

Totalt er dermed 32 personer som sonderer under Equinor påvist smittet den siste tiden.

– Smittesituasjonen er under kontroll på Heidrun og «Rowan Stavanger». Vi har gjort konkrete smitteverntiltak etter at vi har erfart smittetilfeller på de installasjonene som er operert av oss. Testing, nedvasking, redusert bemanning, nærkontakter er sendt i land og folk er satt i karantene er blant tiltakene. Framover forsterker vi tiltakene i samråd med det medisinske fagteamet og i dialog med vernetjenesten, sier Eek til Aftenbladet.

– Vurderer dere å redusere antall passasjerer på helikoptrene?

– Per nå er det ikke noe endret her, så langt bruker vi smittevernveilederen for luftfarten som myndighetene har satt om å fly med 19 passasjerer (maks kapasitet red.anm.). Vi gjør likevel fortløpende vurderinger av tiltakene våre, også når det gjelder transport, sier Eek og legger til:

– Siden mars 2020 har Equinor hatt langt over 100 000 som er reist til og fra sokkelen uten å smittespredning, og vi opplever å ha tiltak på plass som hindrer smitte i stor grad. Men som samfunnet for øvrig har også vi de siste dagene opplevd en økt smitteoppblomstring enkelte steder. Aktiviteten vår er tatt ned innen noen arbeidsoperasjoner som følge av dette, og produksjonen er så langt ikke rammet. Kolleger som er blitt smittet har vi vært opptatt av skal få god oppfølging, og det er sørget for at de er godt ivaretatt.

