Alvorlige brudd på Equinor-anlegg under brann

Petroleumstilsynet fant etter sin granskning etter brannen på LNG-anlegget til Equinor på Hammerfest alvorlige brudd.

Brannen på LNG-anlegget på Melkøya. Vis mer byoutline Bjarne Halvorsen

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Det var knyttet stor spenning til Ptils granskning av brannen ved Equinors anlegg ved Melkøya på Hammerfest. Hendelsen medførte ikke personskader. Det vurderes også som lite sannsynlig at brannen kunne spredd seg til naboområdene, men at større skader kunne forekommet.

Filtrene hvor brannen oppsto har ikke vært skiftet siden 2015. Petroleumstilsynet hevder at hyppigere utskiftning kunne ha forhindret ulykken.

– Storulykke

Ptil-direktør Anne Myhrvold sa under pressekonferansen at det var viktig å granske hendelsen fordi den var svært alvorlig.

– Dette er alvorlig, men heldigvis uten personskader, men store materielle skader. Dette er en storulykke. Vi avdekker alvorlige avvik, særlig knyttet til etterlevelse av systemene og forhold rundt bemanning. Vi gir derfor pålegg, sa Myhrvold.

– Vi har sett dette i flere tilsyn av Equinor. De må få gode tiltak for å løse dette totalt sett og også enkeltvis, la hun til.

Granskningsrapporten sier at brannen medførte materielle skader på luftinntak og filterhus til turbinen og følgeskader etter slokkearbeidet på elektro- og instrumentutstyr, samt på mekanisk utstyr.

Tilsynet har funnet avvik ved

Ledelse og styring

Bemanning i organisasjonen

Risikoanalyser

Vedlikehold av filtre

Oversikt over eksterne beredskapsressurser

Tilsynet har pekt ut selvantenning i en type forfilte hvor det hadde samlet seg opp biomasse, for det meste insekter som brannårsaken. Tilsynet skriver at brannen ikke kan settes i forbindelse med gasslekkasje som skjedde noen dager i forveien av brannen.

– Brannen i seg selv førte til store materielle skader, men slukkearbeidet fikk det største følgene. Som følge av dette har anlegget vært stengt siden brannen. Uten ekstern slukkehjelp ville brannforløpet vært lengre, sa Bente Halland.

– Det er ingenting som tyder på at forløpet av brannen var noe annet en selvantenning i filteret som følge av høy overflatetemperatur på anti-isingssystemet, fortsatte Halland.

Brann på Equinors anlegg i Hammerfest 28. september 2020 begynte det å brenne LNG-anlegget til Equinor i Hammerfest. Ansatte ble evakuert og anlegget stengte.

Ptil varslet om flere avvik på anlegget som ikke var fulgt opp en uke før brannen oppsto.

Ptil fant også avvik knyttet til kapasitet på anlegget i 2017.

Brannen oppsto som følge av selvantenning i forfiltre grunnet oppsamling av biomasse (insekter).

Equinor har vært utsatt for mye kritikk knyttet til sikkerhetssituasjonen på sine anlegg det siste året. Vis mer vg-expand-down

Utilstrekkelig bemanning

Ptil har gitt Equinor pålegg etter de alvorlige bruddene. Equinor må identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å forhindre lignende hendelser. De må også fremlegge en kort- og langtidsplan for driften av anlegget. Fristen for å etterfølge påleggene er innen anlegget åpner opp igjen 1. juni.

I granskningsrapporten kommer det frem at det ikke var tilstrekkelig bemanning i organisasjonen. Dette er blitt påpekt ved flere tidligere tilsyn av hendelser på Equinor-anlegg. Det kommer frem at det ikke var tilstrekkelig tilgjengelig kapasitet på anlegget under brannen.

Ptil peker også på at bemanningen innen teknisk støtte (TPO) på Melkøya har vært lav, noe som har påvirket evnen til å gjennomføre planlagte oppgaver.

– Tidligere tilsyn har vist at bemanning i deler av organisasjonen ikke har vært tilstrekkelig. HLNG er en av de anleggene i landet med mest behov for korrigerende vedlikehold. Vi fikk bekreftet et bilde av at HLNG ikke har tilstrekkelig med personell for å håndtere normale driftsoppgaver og vedlikehold, sa Halland.

– I forkant av brannen var det flere slike driftsforstyrrelser som gjorde at det ikke var stabil drift ved anlegget, blant annet kvikksølvutfordringer og lekkasjer, skriver Ptil.

Det kommer også frem at risikoanalysen ved anlegget var for dårlig. Selv om risikoen for antennelse av hetolje vurderes som lav, mener Ptil likevel at oljen må testes for å sikre at tennegenskapene ikke er endret.

Myhvold sa avslutningsvis at Equinor må jobbe med avvikene og sørge for at de korrigeres.

Ikke skiftet siden 2015

Tilsynet har som nevnt pekt ut selvantenning i en type forfilte. Equinor skiftet tidligere disse filtrene hvert annet år, men i 2016 gikk selskapet over til tilstandsbasert skifting av filter, ifølge Ptil. Ifølge granskingen har de aktuelle filtrene ikke vært skiftet ut siden 2015.

– En hyppigere utskifting ville antageligvis medført mindre ansamlinger av biomasse i filtrene, og dermed sannsynligvis også påvirket muligheten for å få en selvantenning under de gitte forholdene på hendelsesdagen, skriver Ptil.

