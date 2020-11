Koronakarantene: Haster med løsning for 45 Equinor-ansatte

Nå jobbes det med ordninger for at Equinor-ansatte i julekarantene på hotell skal få kompensert. Selv ønsker Equinor at oljearbeidere som rammes, kan ta fri i julen mot å jobbe ekstra senere.

Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor sokkel, jobber for å få på plass løsning for oljearbeidere i julekarantene. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

