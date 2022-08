Det høljer ned på Østlandet. Er kraftproduksjonen reddet?

Det kraftige regnværet har skapt mye trøbbel, særlig på Østlandet. Men kan det føre til at vi snart får billigere strøm?

Fra vannmagasinet Blåsjø, som er Norges største. Statsmeteorolog sier det har regnet mest i Oslo og ikke så mye ved magasinene.

Det siste døgnet har regnet høljet ned på Østlandet.

Det må jo være godt nytt for vannkraftproduksjonen vår – eller?

Fylles vannmagasinene våre opp nå? Og kommer vi endelig til å få lavere strømpriser i sør?

– Det har ikke regnet der vi trenger det mest

Det hjelper dessverre ikke at det regner mye med mindre det regner på riktig sted.

Det meste av norsk vannkraftproduksjon foregår med vann fra magasiner i fjellene.

– Det kommer derfor an på om det regner høyt i fjellet, og om det er vannmagasiner i nærheten.

Det sier Ann Myhrer Østenby som er seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Derfor hjelper det ikke at det regner i Oslo sentrum for eksempel. Der er det ikke kraftproduksjon.

Vannkraftverkene er plassert i høyden. Bildet er fra Hydro sitt anlegg på Rjukan.

Østenby sier at det må regne i nærheten av vannmagasiner for at regnet skal omdannes til strøm.

– Selv om det har regnet mye i Oslo, så har det dessverre ikke regnet der vi trenger det mest – der det er magasiner.

Det sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

Han sier vi må ha et skikkelig lavtrykk lavtrykkI et lavtrykk er det oppgående luftstrømmer med skyer og nedbør., og vind fra sør eller sørvest for at det virkelig skal monne i magasinene.

– Må regne unormalt mye

Ikke bare må det regne på riktig sted, men det må også regne over tid.

Sør-Norge har hatt mange flotte solskinnsdager i sommer, men derfor også svært lite regn. Flere av vannkraftverk i sør har derfor lite vann i magasinene.

Den 7. august var fyllingsgraden til magasinene i Sørvest-Norge (prisområde NO2) kun 50,4 prosent. Det viser tall fra NVEs Magasinstatistikk.

Det er én av årsakene til at strømprisen i Sørvest-Norge er rekordhøy tirsdag.

For at nedbørsmengdene skal påvirke strømprisene holder det ikke med noen kraftige regnværsdager denne uken.

– Det må faktisk regne mer enn normalt for å ta igjen for den tørre sommeren, sier Østenby.

Produsentene må spare på vannet

Mye av vannet som renner til magasinene om sommeren er fra smeltet snø. Det samme tilsiget kommer ikke om vinteren.

Derfor er vannkraftverkene avhengig av at de får fylt opp magasinene nok før vinteren kommer. Det er viktig for å sikre at de kan levere nok strøm også til våren.

Fordi det er så lite vann i magasinene, særlig i Sørvest-Norge, har vannkraftprodusenter spart på vannet.

– Alle dråper hjelper, men det må regne mer over lengre tid dersom vi skal hjelpe på leveringssikkerheten, sier analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt.

Derfor betyr ikke det kraftige regnværet at kraftverkene settes i full sving igjen.

Lilleholt sier at det kraftige regnværet ikke nødvendigvis vil føre til lavere priser, men det vil kunne hjelpe på fyllingsgraden i magasinene.

Ole Tom Djupskås er kraftanalytiker i Refinitiv. Han skriver at regnværet som er ventet denne uken, kan ha en reell effekt på tilsiget til vannmagasinene.

Refinitiv estimerer en magasinfylling på 69,5 prosent for hele Norge ved utgangen av denne uken. Det er 1,5 prosentpoeng høyere enn NVE registrerte 7. august.

Det er fremdeles betydelig under normalt nivå på i underkant av 80 prosent.

– For at kraftprisene skal senkes betydelig i Sør-Norge er det nødvendig med så mye nedbør at sannsynligheten for fulle vannmagasiner i deler av Sør-Norge neste sommer blir høy, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Statskrafts vannmagasin i Høyanger. Magasinene i Midt- og Nord-Norge er godt fylt opp, men på sørvestlandet må de spare på vannet.

Påvirkes av hvor mye strøm vi bruker

Men hvor mye vann som er i magasinene avhenger ikke kun av hvor mye vann som kommer inn. Det kommer også an på hvor mye vi tar ut.

– Det er viktig for fyllingsgraden hvor mye kraft som produseres, sier Østenby.

Hun sier det må være en balanse i strømproduksjonen. Vi må produsere like mye strøm som vi bruker.

Dersom vi etterspør mye strøm, vil kraftprodusentene produsere mer strøm. Da blir det mindre vann i magasinene.

Bildet fra 2010 viser byggingen av Nord Stream 1. Gassrørledningen har stått for mesteparten av gassimporten til Europa. Etter invasjonen av Ukraina har mye av leveransen blitt kuttet.

Strømprisene påvirkes også av mye annet

Det er heller ikke kun fyllingsgraden i vannmagasinene som påvirker strømprisen.

Krigen i Ukraina har ført til en energikrise i Europa. Mange europeiske land er avhengige av russiske gassleveranser, som i stor grad er blitt kuttet.

Det har ført til at gassprisen har skutt i været.

Siden Norge er knyttet til det europeiske kraftmarkedet, påvirkes norske strømpriser av de europeiske.

– Høyere kraftpriser i Europa, drevet opp spesielt av stigende gasspriser, mer enn oppveier for denne ukens store nedbørsmengder, hevder Djupskås.