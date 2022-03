Markant oljeprisfall etter nye nedstengninger i Kina

Oljeprisen fortsetter nedgangen. For første gang siden februar var prisen nær ved å falle under 100 dollar fatet natt til tirsdag.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det siste døgnet har oljeprisen igjen havnet i fokus etter at den satte fart nedover mandag ettermiddag. I løpet av få timer falt prisen fra rundt 110 til 105 dollar fatet.

For første gang siden februar var oljeprisen nær å bikke under 100 dollar fatet natt til tirsdag, men senere har den hentet seg noe inn igjen.

Ett fat Nordsjøolje (brent spot) koster ved 05-tiden 102,51 dollar, en nedgang på i overkant av tre prosent fra midnatt.

Coronafrykt

– Forventninger om positiv utvikling i forhandlingene mellom Russland og Ukraina forsterket håpet for å se lettelser i det stramme oljemarkedet. De ferske nedstengningene for å håndtere coronapandemien i Kina øker også frykten for lavere etterspørsel, sier analytiker Toshitaka Tazawa i Fujitomi Securities til Reuters.

Mandag satte coronafrykten igjen inn på børsene i Kina og Hongkong. Det skjedde etter at det ble innført lockdown i den kinesiske teknologibyen Shenzhen i helgen.

Nå stenger Kina ned flere byer etter at det ble registrert 5.280 nye tilfeller i landet tirsdag. Det er det høyeste antallet på ett døgn på to år, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Falt nær 30 dollar fra toppen

Så sent som onsdag var oljeprisen over 130 dollar fatet. Prisen har i etterkant av dette falt blant annet etter at De forente arabiske emirater åpnet for å øke produksjonen mer enn landene i Opec+ egentlig har blitt enige om.

Selv om oljeprisen har falt nesten 30 dollar på under en uke, er prisen betydelig høyere enn det som har vært normalt. Oljeprisen steg forbi 100 dollar fatet for første gang siden 2014 i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina.

Oljekjempen Equinor varslet sent mandag kveld at selskapet vil slutte å handle med olje og oljeprodukter fra Russland. Selskapet vil likevel motta olje fra kontrakter som ble inngått i januar, for levering i mars.