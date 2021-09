Rekordhøye britiske strømpriser før norsk kabel startes opp: – Vil dra opp prisene

Strømprisen i Norge kan øke når den norsk-britiske strømkabelen settes i drift om to uker, tror analytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo. – Den kan godt stige til over tysk nivå, sier han.

Dette bildet er fra leggingen av den norsk-britiske kabelen North Sea Link. Vis mer

1. oktober kobler Norge seg på det britiske kraftmarkedet gjennom sjøkabelen North Sea Link, etter en periode med testdrift.

Da kan strømprisene i Sør-Norge potensielt øke videre fra et allerede høyt nivå.

Strømprisene i Storbritannia ligger nemlig på rekordhøye nivåer om dagen.

Bloombergs energikorrespondent Javier Blas har meldt om nye rekordpriser på strøm i Storbritannia via Twitter.

«Elleville strømpriser», skrev han tirsdag, og omtaler en pris på 424 pund per megawattime onsdag. Det tilsvarer over fem kroner kilowattimen, eller mer enn fire ganger den norske strømprisen samme dag. Og de travleste timene blir enda dyrere.

«Britiske kraftpriser mellom 7 og 8 i morgen kveld vil nå 2.500 pund per megawattime», skrev Blas tirsdag.

Det tilsvarer 29 kroner kilowattimen.

Norske kraftpriser ligger på 1,16 kroner kilowattimen onsdag, som er unormalt høye nivåer også etter norske forhold. Dette er snakk om kraftprisen utenom nettleie, avgifter og påslag til strømselskapene.

Sigbjørn Seland er sjefanalytiker i Storm Geo. Vis mer

– Vil dra opp prisene

Når den norsk-britiske kabelen kobles på markedet, vil det kunne øke prisene i Sør-Norge ytterligere fra de allerede høye nivåene, tror sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo.

– Når North Sea Link kommer i drift fra 1. oktober med 700 megawatt tilgjengelig vil det som hovedregel flyte 700 megawatt fra prisområdet NO2 i Sørvest-Norge til Storbritannia. Det vil dra opp prisene i hele Sør-Norge enda mer, sier Seland til E24.

– Dette er det samme som at strømforbruket i en bedrift plutselig skulle øke med 700 megawatt. Det er betydelig, så det vil man se ganske umiddelbart. Nå driver Statnett og tester denne kabelen, så det har vært noen dager der det har gått opp til 1.400 megawatt over denne kabelen. Det har påvirket prisene ganske mye, sier han.

Han mener at kraftprisene i Sør-Norge vil bli betydelig påvirket av kabelen til Storbritannia, og at de vil kunne bli enda høyere utover høsten og vinteren.

– Prisen i Sør-Norge ligger på 1,16 kroner kilowattimen onsdag, og vil sannsynligvis øke enda mer utover høsten, sier Seland.

Kan stige til tysk nivå

Inntil nylig har kabelen til Storbritannia vært i prøvedrift. Fra oktober skal den i vanlig drift.

I første omgang skal kraftbransjen kunne benytte seg av 700 megawatt av den totale kapasiteten på 1.400 megawatt. Etter hvert skal kapasiteten trappes opp til full kapasitet på 1.400 megawatt. Det er nok til å utveksle over 12 terawattimer (TWh) strøm i året, men i realiteten vil kraftflyten variere med etterspørselen og prisene.

– I Tyskland er prisen for fjerde kvartal på rundt 1,40 per kilowattime. At prisen i Sør-Norge kan stige opp til rundt tysk prisnivå, det ser jeg ikke bort fra, sier Seland.

– Hvorfor vil ikke prisen stige helt opp til britisk nivå?

– Den kan godt stige til over tysk nivå, men den vil ikke gå helt opp til britisk prisnivå. Når prisnivået i Sør-Norge stiger over tysk nivå, så vil kraften begynne å flyte fra Tyskland og inn til NO2-prisområdet og videre til Storbritannia. Da snur også kraftflyten på den nederlandske kabelen, sier Seland.

– Så det mest sannsynlige er at prisnivået vil stige til litt over tysk nivå. Skal den stige ytterligere, da må det bli en tørr og kald høst. Men da kan prisene komme virkelig høyt, sier analytikeren.

– De høyeste kraftprisene

Norge har 17 utenlandsforbindelser for kraft, inkludert fire utenlandskabler til Danmark, én til Nederland (Norned), én til Tyskland (Nordlink) og én til Storbritannia (North Sea Link).

På land har det norske sentralnettet (det øverste nivået i kraftnettet) én ledning som kobler Norge til Russland, én til Finland, og åtte linjer til Sverige.

Strømprisene i Europa har vært uvanlig høye i det siste, grunnet dyr gass, dyrt kull og dyre CO2-kvoter. Storbritannia har også egne avgifter som sender prisene ytterligere opp, ifølge Seland.

– Det er en generell forventning om at kraftprisene i Storbritannia skal være veldig høye utover høsten og vinteren. Strømprisen er høye i hele Europa grunnet høye kull- og gasskraftpriser. Det er denne typen kraft som setter prisen i Europa, sier Seland.

– I Storbritannia har de et eget CO2-kvotesystem som gjør at kostnadene i gasskraftverkene er høyere enn ellers i Europa. Så de har de høyeste kraftprisene, legger han til.

Britiske strømkunder har imidlertid et pristak, som forvaltes av Ofgem. Dette justeres to ganger i året, og kan løftes i perioder med ekstra høye priser.

North Sea Link: Lengde: 720 kilometer

Spenning: 525.000 volt

Kapasitet: 1.400 megawatt

Distanse: Suldal kommune i Norge til Newcastle-området i England

Settes i drift: 2021

Kostnad: 1,5–2 milliarder euro (Statnett 50 prosent) Vis mer

– Alle piler peker i én retning

Partner og kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting er enig med Seland i at prisene kan stige videre når den nye kabelen til Storbritannia kommer i drift.

– Hvis det fortsatt er tørt og lite vind i Norden, så kan man fort komme opp mot de tyske prisene, sier han.

– Alle piler peker i én retning for strømprisen akkurat nå. Både lokale faktorer og de faktorene vi ser ute i Europa, sier han.

– Er det et problem at kabelen kan bidra til økte priser?

– Tja. Det viser jo at markedet fungerer. Når det er knapphet i Norden så skal strømprisene opp. Det som er spesielt akkurat nå er at prisene er så ekstremt høye i Storbritannia, slik at du må veldig høyt opp i pris i Norden for å få import fra Tyskland og opp hit, sier han.

Både kraftbransjen og regjeringen har understreket at kraftsystemet i Europa er svært væravhengig. Det har vært tørt i Norden så langt i år. Mye regn vil kunne endre bildet og senke prisene, men så langt har det latt vente på seg.

– Vi blir veldig avhengig av været fremover, sier Rennesund.