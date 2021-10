Olje- og energiministeren lover tiltak etter rekordhøye strømpriser

Strømprisene i Norge er på et rekordhøyt nivå. Den nye olje- og energiministeren lover tiltak for å hjelpe dem som sliter med å betale strømregningene.

Den ferske olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap) sier at regjeringen er nødt til å komme med tiltak for å hjelpe dem som sliter med å betale strømregningene. Vis mer

Mandag ble det satt prisrekord på strøm i Sør-Norge, og tirsdag stiger prisen ytterligere. I Oslo, Bergen og Kristiansand vil den i snitt ligge på 1,43 kroner per kilowattime (kWh) gjennom døgnet, ifølge kraftbørsen NordPool.

Tirsdagens strømpris er den høyeste som noensinne er registrert i Sør-Norge, skriver Europower-Energi.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at hun skjønner at mange nordmenn blir bekymret for de svært høye strømprisene.

– Det er tøft for mange å få regninger som er langt høyere enn det de har beregnet, sa Mjøs Persen i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Derfor er vi jo nødt til å finne noen tiltak på kort sikt som gjør at de som sliter mest med å få betalt strømregningen, får en redusert strømregning eller støtte til å betale den, sa hun.

Mjøs Persen ba om mer tid for å komme frem til konkrete tiltak, men ramset om ulike løsninger som kan være aktuelle.

– Det kan handle om direkte på strømregningen for eksempel gjennom å redusere el-avgiften. Så kan det handle om å gi støtte, for eksempel i form av økt bostøtte eller andre ordninger som sikrer at de som sliter med å betale i dag skal få det, sa Mjøs Persen.

Senere denne uka samles EU-landene til toppmøte, som trolig vil bli dominert av de ekstremt høye energiprisene og muligheten for at EU-landene i fellesskap kan enes om midlertidige tiltak.

Flere land har på eget initiativ satt i verk hjelpeordninger for å få bukt med de rekordhøye energiprisene.