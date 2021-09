Johan Sverdrup-feltet tjener gode penger, men flere velgere også i Rogaland er mer skeptiske til oljeindustrien. Vis mer

Oljeskepsis i oljeland

KOMMENTAR: Rogaland er ikke lenger annerledesfylket. Også rogalendinger er mer skeptiske til oljenæringen

Hilde Øvrebekk Kommentator i Stavanger Aftenblad

Da Aftenbladet i mars i år spurte folk om de mente leteaktiviteten burde opprettholdes, svarte 66 prosent ja. I september hadde dette falt til 57 prosent.

På spørsmål om leteaktiviteten bør trappes ned, svarte 26 prosent ja på det i mars. I september hadde dette økt til 34 prosent.

Også på landsbasis er det et klart flertall av befolkningen som mener Norge bør fortsette å lete etter olje. Det viser en undersøkelse Norstat gjorde for NRK i august.

Av de som ble spurt, sa 55 prosent ja til fortsatt leting, mens 32 prosent sa nei. Rogalendingene nærmer seg med andre ord resten av befolkningen i landet i synet på fortsatt oljevirksomhet.

Ikke upåvirket

Det viser at selv om det fremdeles er en stor overvekt av rogalendingene som mener at oljeaktiviteten bør opprettholdes, er heller ikke de upåvirket av debatten i etterkant av to viktige klimarapporter.

Både NRKs og Aftenbladets målinger er gjort etter at FNs klimapanel (IPCC) publiserte sin siste delrapport. Den viser at oppvarmingen av kloden vår ligger an til å nå 1,5 grader innen 20 år – selv om vi klarer å kutte drastisk i utslippene.

I mai kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med en rapport som viste hva de mener skal til for å nå klimamålene. IEA-sjef Fatih Birol sa blant annet at det ikke er bruk for mer ny olje og gass dersom vi skal klare å oppnå dette.

FNs generalsekretær António Guterres sa at FNs nye rapport om klimaendringene må bety slutten for kull, olje og gass.

Høyre- og venstreside

Meningsmålingen viste en klar overvekt for fortsatt leteaktivitet velgere som stemmer Høyre, Frp, Sp og KrF.

Størst er motstanden blant velgerne til Rødt, SV, MDG og Venstre. Ap-velgerne er delt omtrent på midten i dette spørsmålet.

Dette stemmer godt overens med politikken i de forskjellige partiene, og med debatten om klima og olje som har tatt fyr i årets valgkamp.

I alle aldersgrupper i Rogaland er det en overvekt for at oljeaktiviteten bør opprettholdes. Her i fylket har vi ikke det samme generasjonsgapet som ellers i landet.

NRKs måling viste for eksempel at de under 29 år var mer negative til oljeleting enn de i de eldre aldersgruppene.

Klimapartier

I Oslo viste den siste lokale målingen fra Aftenposten at de tradisjonelle klimapartiene Venstre, SV og MDG, som alle ønsker å slutte med oljeleting, til sammen fikk en oppslutning på 33,7 prosent.

I Rogaland fikk disse tre partiene til sammen 13,9 prosent i Aftenbladets meningsmåling forrige uke. Verken MDG eller Venstre var inne med et eneste mandat på Stortinget i denne målingen, og Frp økte sine mandater fra to til tre.

For hele landet viste TV2s måling tirsdag at disse tre partiene hadde en samlet oppslutning på 18,9 prosent.

For Frp’s del sørget regjeringen med sine endringer i oljeskattereglene for at en del velgere hoppet over fra Høyre. Denne effekten blir sannsynligvis kortvarig etter at både NHO og bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass stilte seg bak den nye oljeskatten.

SV-begeistring

Forrige uke var SV-leder Audun Lysbakken på besøk hos Rosenberg. Verftet ser blant annet på muligheter innen flytende havvind.

«Det vi ser tydelig på Rosenberg er at de har en strategi for omstillingen. Jeg blir ganske optimistisk når jeg er her, fordi det er tydelig at det er muligheter for norsk industri», sa han.

Av klimapartiene har SV som størst oppslutning i Rogaland, med 6,7 prosent i Aftenbladets siste måling.

MDG har som krav for å samarbeide med en regjering at all oljeleting må stoppes. Både dette og andre utspill fra partiet, som til tider kan virke noe kunnskapsløse og virkelighetsfjerne, er nok en del av forklaringen på at MDG bare fikk 2,6 prosent oppslutning i Rogaland i forrige uke. Og til at førstekandidat Ulrikke Torgersen nå rett før valget kan se langt etter en stortingsplass.

Klima på dagsordenen

Statsviter Svein Erik Tuastad ved UiS sa for to år siden til Nettavisen at før stortingsvalget i 2017 hadde klimadebatten vært fraværende. «Debatten har lenge foregått på oljeindustriens banehalvdel, men nå har spillet flyttet seg over på miljøvernernes banehalvdel», sa han.

Og når klima og olje har blitt en så viktig sak i årets valg, ser vi dette enda tydeligere. I årets valg er det i større grad representanter for partier som ukritisk støtter at oljeindustrien skal fortsette som før, som må stå til rette for dette i debattene.

Det er helt klart at mange oljearbeidere ser på diskusjonen rundt stopp eller ikke i leteboring som en direkte trussel for deres arbeidsplasser. Men hadde det vært store protester mot de etablerte partienes politikk på dette området, hadde nok det oljevennlige partiet Industri- og næringspartiet (INP) fått en høyere oppslutning enn 1,3 prosent på meningsmålingen for Rogaland. Tilsvarende det vi så med Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i enkelte kommuner i lokalvalget for to år siden.

Ikke helt annerledes

At flere i Rogaland mener at det er på tide å trappe ned olje- og gassnæringen, kan også skyldes at det for tiden faktisk skjer en omstilling i store deler av Rogalands næringsliv. Og at velgerne ser at dette ikke er en svart/hvitt-diskusjon der man enten er for eller imot klima eller for eller imot oljå.

Rogaland er på mange måter annerledesfylket, hvis vi ser på meningsmålingene og på hvilke partier som får stor og liten oppslutning. Men fylket er ikke lenger like mye annerledesfylket når det kommer til synet på fortsatt oljeaktivitet.