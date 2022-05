Equinor følger andre oljekjemper: Skriver ned milliardverdier i Russland

Russlands invasjon av Ukraina har ført til enorme nedskrivninger i en rekke oljeselskaper. Nå skriver Equinor ned verdier for 10 milliarder kroner i Russland.

Dette er Kharyaga -feltet i Russland, hvor Equinor har interesser. I første kvartal skriver Equinor ned verdier for 1,08 milliarder dollar i Russland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har en rekke olje- og gasselskaper trukket seg ut av russiske prosjekter og selskaper og skrevet ned verdier for milliarder av kroner.

Equinor meldte i februar at selskapet ønsket å komme seg ut av sine russiske prosjekter. Selskapet har anleggsmidler for 1,2 milliarder dollar (rundt 11 milliarder kroner) i landet.

I første kvartal skriver Equinor ned verdier for 1,08 milliarder dollar (10 milliarder kroner) i Russland.

– Invasjonen av Ukraina står som et mørkt øyeblikk for Europa, og våre tanker går til alle som lider under konsekvensene av den brutale krigen, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en melding.

– Etter å ha hatt virksomhet i Russland i tre tiår, anså vi situasjonen som uholdbar, og besluttet raskt å stoppe nye investeringer i landet og starte prosessen med å trekke oss ut av Equinors russiske joint ventures. Uttrekningen fra Russland påvirker våre ansatte, og fører til nedskrivninger av våre eiendeler i landet dette kvartalet, sier han.

Ventet tap i Russland

Flere analytikere har tidligere sagt til E24 at det var lite sannsynlig at Equinor ville sitte igjen med mye verdi.

– Jeg tror at Equinor blir nødt til å ta hele tapet, sa analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier etter at Equinor meldte om uttrekningen fra Russland.

Andre olje- og gasselskaper har også skrevet ned store verdier i Russland etter invasjonen, inkludert TotalEnergies, Exxon Mobil og Wintershall.

Størst er tapene i britiske BP, som har et betydelig eierskap på nær 20 prosent i den russiske oljekjempen Rosneft. BPs styreleder, tidligere Equinor-sjef Helge Lund, sa etter Russlands invasjon at Russlands aggressive handling var en fundamental endring som krevde at selskapet trakk seg ut.

Les også Equinor risikerer tap på 11 milliarder kroner i Russland

Wintershall blir i Russland

Noen olje- og gasselskaper har imidlertid valgt å bli i Russland inntil videre, som tyske Wintershall. Selskapet tok en nedskrivning på 1,5 milliarder euro knyttet til Russland i første kvartal, men fortsetter gassvirksomheten som er svært viktig for selskapets hjemland Tyskland.

«Etter grundige diskusjoner har Wintershall Dea besluttet å fortsette sin deltakelse i eksisterende prosjekter i Russland. Dersom vi trekker oss ut vil eiendeler verdt milliarder tilfalle den russiske staten», skrev selskapet.

Wintershall Dea eies 72,7 prosent av tyske Basf, resten eies av LetterOne Holdings AG. LetterOne-aksjonærene Mikhail Fridman og Petr Aven står på EUs sanksjonsliste og har fått sine eiendeler frosset.

TotalEnergies blir i Russland

Også franske TotalEnergies har valgt å bli i Russland inntil videre. Selskapet skrev i første kvartal ned store verdier knyttet til prosjektet Arctic LNG 2 og vil ikke investere i nye prosjekter i Russland. Men selskapet vil ikke love mer enn å gradvis trappe ned sin russiske virksomhet.

– Så spørsmålet for oss er hva vi skal gjøre med eksisterende eiendeler. Og disse er vi ikke klare til å gi bort gratis til russiske folk, russiske oligarker eller til Russland, sa konsernssjef Patrick Poyanné i TotalEnergies på Doha Forum nylig, ifølge Bloomberg.

– Skulle jeg gitt alt gratis til Putin? Fordi det er det det betyr å forlate landet i dag og gi bort mine aksjer, sa Total-Energies-sjefen.

Les også Total blir i Russland: – Skulle jeg gitt alt gratis til Putin?

Store tap i Russland

En rekke selskaper har tatt store tap knyttet til Russland i første kvartal:

BP har skrevet ned verdier med totalt 25,5 milliarder dollar knyttet til Russland og eierskapet i Rosneft

TotalEnergies har skrevet ned 4,1 milliarder dollar knyttet til Russland

Exxon Mobil har skrevet ned 3,4 milliarder dollar knyttet til Russland og Sakhalin 1-prosjektet

Shell har gitt et foreløpig anslag på 4-5 milliarder dollar i nedskrivninger knyttet til Russland

Wintershall Dea har skrevet ned 1,5 milliarder euro knyttet til Russland

Oljefondet sliter med nedsalg

Også det norske Oljefondet regner med å gå på en betydelig smell i Russland, etter å ha blitt pålagt av regjeringen å selge seg ned.

Oljefondet hadde russiske aksjer for 27,4 milliarder ved nyttår, men ved utgangen av første kvartal var disse verdiene anslått til bare 2,9 milliarder kroner.

Fondet har blant annet eierdeler i Gazprom, Sberbank og Lukoil, men så langt har det ikke kunnet starte nedsalget på grunn av sanksjoner. Det er også uklart om utenlandske aksjonærer vil få lov av Russland til å selge sine aksjer i landet.

– Det er et veldig uoversiktlig bilde, og derfor er det veldig greit at vi inntil videre sitter stille, sa nestleder Trond Grande i Oljefondet til E24 i april.