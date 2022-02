Enova tar grep etter strømsjokket: Øker støtten til solceller og strømstyring

Enova øker støtten til solceller på taket, og lover inntil 10.000 i støtte til smart strømstyring.

Joachim Hirsch (t.h.) og Ingrid Indset vurderer å installere solceller på taket. Nå kan klima- og miljøminister Espen Barth Eide (t.v.) og Enova-sjef Nils Kristian Nakstad fortelle at støtten økes. Enova vil også gi støtte på inntil 10.000 kroner til smart strømstyring. Vis mer

Publisert: Publisert: I dag 08:02

Tobarnsforeldrene Joachim Hirsch og Ingrid Indset på Nordstrand har lenge tenkt på å installere solceller på taket. Vinterens strømkrise gjør det enda mer aktuelt.

– Jeg tenker som sikkert veldig mange andre, at prisene er sinnssykt høye. Det påvirker privatøkonomien, det er det ikke noen tvil om, sier Hirsch til E24.

– Solcellepaneler har jeg sett på det siste halvannet året. Det har nok hjulpet at strømprisene har vært så høye. Nå har jeg tenkt at nå bare gjør jeg det, sier han.

Øker solcellestøtten

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad og klima- og miljøminister Espen Barth Eide har invitert med seg E24 til familien på Nordstrand for å varsle nye støttegrep.

Nå øker Enova den maksimale støtten til solceller med over 20.000 kroner til 47.500 kroner. I tillegg innfører de en ny støtteordning på inntil 10.000 kroner til systemer for smart strømstyring, i tillegg til flere andre grep.

– Jeg syns det er veldig bra. Det er helt riktig tenkt. Vi forventer økt interesse for egenprodusert strøm, som gjør at folk får mer kontroll over regningen, sier statsråd Espen Barth Eide til E24.

Smart strømstyring og solceller på taket gir forbrukerne mer forutsigbarhet og lavere strømregning, og frigjør kraft til andre formål, påpeker statsråden. Nå vil større solcelleanlegg få mer støtte enn tidligere.

– Det betyr at dette blir mer attraktivt for flere, sier Eide.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (t.v.) og Enova-sjef Nils Kristian Nakstad foran huset til familien på Nordstrand. Vis mer

Hirsch og Indset har vært i kontakt med solcelle-leverandøren Otovo, og vurderer å investere i et anlegg på 6,5 kilowatt. Enovas økte støtte vil i så fall bli på 20.500 kroner, rundt 5.000 kroner mer enn med den gamle.

– Det kan nok fort bli mer, hvis vi tar taket der oppe også, sier Hirsch og peker.

Dette er Enovas nye støtteordninger: Støtte til solceller : Øker fra maksimalt 26.250 kroner til maksimalt 47.500 kroner. Støtten til selve investeringen er på 7.500 kroner, og i tillegg kommer 2.000 kroner per kilowatt for opptil 20 kilowatt (fra 1. februar). Dette var tidligere 1.250 kroner per kilowatt for opptil 15 kilowatt

Smart strømstyring: ny ordning med inntil 10.000 kroner i støtte til smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger

Smart varmtvannsbereder: når du skaffer en varmtvannsbereder med styring kan du få inntil 5.000 kroner i støtte. Dette kutter ikke strømbruken, men flytter oppvarmingen til tider med lavere strømpris

Tiltaksbonus: Du kan få inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Totalt kan du få inntil 40.000 kroner i tilskudd

Kartleggingsstøtte: Borettslag og boligsameier kan få støtte til kartlegging av tiltak som energieffektivisering, utjevning av effekt, lokal energiproduksjon som varmepumper eller solkraft. De skal kunne søke i løpet av mars 2022 Kilde: Enova Vis mer

– Dramatisk for mange

Enova-sjefen tror mange nordmenn har fått opp øynene for smart strømstyring og solceller etter vinterens strømprissjokk. På det verste var timeprisen i sørlige Norge oppe i over åtte kroner kilowattimen med nettleie og avgifter.

– En sånn krise som det vi opplever nå er dramatisk for mange. Men det er klart at det vi opplever av debatt og oppmerksomhet nå, gjør at man ser på energikostnadene på en annen måte. Og det er bra, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad til E24.

Solcellebransjen meldte i høst om kraftig vekst i etterspørselen, men ifølge Enova har ikke så mange nordmenn som forventet investert i solceller. Derfor skal støtten nå økes i minst ett år.

Den nye solcellestøtten vil ifølge Enova typisk kunne utgjøre 25 prosent av investeringen. Et solcelleanlegg koster gjerne fra rundt 40.000 til 100.000 kroner, alt etter hvor stort det er.

Men det er ikke alle som har råd til slike summer, erkjenner klimaministeren.

– Vi må også se på støtteordninger og andre tiltak i andre boligsegmenter, som det vi gjør nå for å oppgradere kommunale boliger med etterisolering og bedre vinduer, sier Eide.

Håper på effekt til vinteren

Målet med de nye støtteordningene er å få flere til å investere i større solcelleanlegg og smarte styringssystemer, slik at teknologien kan bli billigere. Da kan flere enn i dag ta den i bruk.

– Noe av det viktigste vi gjør er å gjøre teknologi konkurransedyktig. Det tjener oss alle, for da blir det billigere for oss alle sammen, sier Nakstad.

– Hvor mye penger er dere villige til å bruke på dette totalt, er det en ramme her?

– Der har vi fleksibilitet. Og ingenting vil glede oss mer enn at dette treffer markedet nå, og at det blir stor etterspørsel. Og så vil vi gjerne ha det nå. For å kunne få glede av dette neste vinter må folk komme med bestillingene sine nå til våren, sier Nakstad.

Joachim Hirsch og Ingrid Indset utenfor huset sitt på Nordstrand, en av Oslos sørlige bydeler. Vis mer

Strømstyring er mest populært

I tillegg til støtte til solceller og strømstyring vil Enova også gi støtte på inntil 5.000 kroner til smarte varmtvannsberedere. Borettslag skal også få støtte til å kartlegge mulige tiltak som energieffektivisering, varmepumper og solceller.

Enova vil også gi inntil 15.000 kroner i bonus hvis man investerer i både bergvarme (væske-til-vann-varmepumpe), akkumulatortank og vannbåren varme, med et tak på totalt 40.000 kroner.

Smart strømstyring er det folk i størst grad etterspør, viser en undersøkelse Kantar har gjort for Enova.

– Undersøkelsene vi har gjort nå viser at strømstyring er det tiltaket som er mest populært blant folk. Nå har man forstått at strømprisene varierer, og folk ønsker å ha mulighet til å styre forbruket selv, sier Nakstad.

Med smart strømstyring kan man flytte forbruket i elbilladere, varmtvannsberedere og varmekabler til de tidene der strømmen er billigst.

Enova ønsker å fremme ny teknologi og nye tjenester som utnytter infrastrukturen i folks hjem. Det krever forbrukere som går foran, påpeker Nakstad.

– Vi gjør det samme på solceller og kraftproduksjon fordi vi ønsker å se større anlegg og prøve ut teknologi som frem til nå har vært i mindre anlegg. Derfor øker vi støtten og gir mulighet for større anlegg, sier han.

Joachim Hirsch og Ingrid Indset vurderer å installere solceller på taket. Her sammen med Enova-sjef Nils Kristian Nakstad (t.v.). Vis mer

– Tøfler og ullteppe

Paret på Nordstrand isolerte huset på ny da de kjøpte det for noen år siden, og på veggen henger det en varmepumpe. I vinter har de også skrudd ned innetemperaturen for å dempe strømutgiftene.

– Vi har jo fulgt med fra måned til måned og forsøkt å justere forbruket noe. Tøfler og ullteppe, det funker, sier Ingrid Indset.

– Tror du solceller får ned regningen?

– Det håper jeg. På sikt gjør det jo det, selv om det koster litt med én gang, sier Indset.

For ordens skyld: Paret på Nordstrand er kunder i strømselskapet Tibber. E24 eies av VG, som igjen eies av Schibsted. Schibsted er deleier i Tibber.