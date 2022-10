Årets laveste strømpris i Sør-Norge torsdag

På det laveste er strømprisen nede i mindre enn ett øre kilowattimen i hele Norge.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Strømprisen i de tre prisområdene i Sør-Norge faller til 23 øre kilowattimen i snitt gjennom dagen torsdag, viser foreløpige tall fra Nord Pool.

Det er det billigste strømmen har vært her så langt i 2022.

Døgnprisen er lavere enn den var i slutten av mai, da det var tre dager med relativt sett billig strøm. Inkludert avgifter og nettleie havner strømprisen på rundt 85 øre kilowattimen i Sør-Norge torsdag.

Faller i hele landet

Prisen faller også til svært lave nivåer i Midt- og Nord-Norge, men strømmen har vært billigere her tidligere i år. I disse to prisområdene er døgnprisen under 5 øre kilowattimen.

Inkludert nettleie og avgifter som moms havner prisen på rundt 63 øre kilowattimen i Midt-Norge. I Nordland, Troms og Finnmark er prisen ennå lavere da det er fritak på moms. I Finnmark og Nord-Troms er det også fritak fra elavgiften.

På det billigste torsdag koster strømmen mindre enn ett øre kilowattimen i hele Norge.

Det gjelder timene mellom 1 og 5 natt til torsdag. Mellom klokken 11 og 15 er også timeprisene under 10 øre kilowattimen i hele landet.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

I VGs strømspesial kan du se hva prisen blir time for time hos deg.

Regn og vind

Kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv forklarte tirsdag at mye regn og vind her til lands var med på å forklare strømprisfallet for onsdag.

I dagene fremover er det også ventet mye regn i dagene fremover, skriver Meteorologene på Twitter.

På dager med spesielt mye nedbør over et større område kan det bidra til at prisen faller så brått som den gjør onsdag. Det henger sammen med vannkraftproduksjonen som ikke kan styres med fylling av magasiner, for eksempel elvekraftproduksjon, forklarer analytikeren.

Det er også sendt ut farevarsel for vind i Sør-Norge, selv om området som kvalifiserer til farevarselet er noe nedjustert, ifølge Meteorologene på twitter.

Mer vann i magasinene

Fyllingsgraden i norske vannmagasin økte med 1,5 prosentpoeng til 69,4 prosent forrige uke, viser ferske tall fra NVE.

Det er likevel betraktelig lavere enn hva som har vært normalt de siste 20 årene.

Sørvest-Norge hadde lavest fyllingsgrad med 53,1 prosent, mens Nord-Norge hadde en fyllingsgrad på 87,2 prosent