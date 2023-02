Ber Aasland ta gassgrep på Equinor

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at Equinor selv må svare for at de reduserte gassproduksjonen i 4. kvartal. – Utrolig, sier SV og Rødt.

– Jeg er opptatt av å legge til rette for høy produksjonskapasitet. Jeg har ikke, etter at vi fikk opplysninger om at Equinor hadde redusert produksjonen i 4. kvartal, hatt dialog med Equinor om det. Men vi forventer høy produksjonskapasitet og høye leveranser gjennom 2023.