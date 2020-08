National Oilwell Varco sier opp inntil 350 ansatte i Norge

Nedbemanningen kommer som en konsekvens av lav etterspørsel på grunn av coronapandemien og vil ramme selskapets lokaliteter i Kristiansand, Stavanger, Molde og Asker. Tillitsvalgt i selskapet etterlyser mulighet til forlenget permittering.

Publisert: Oppdatert: 3. august 2020 14:11 , Publisert: 3. august 2020 12:22

National Oilwell Varco Norway AS (NOV) har besluttet å gjennomføre en nedbemanning, hvor inntil 350 ansatte vil bli rammet. Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet.

Selskapet har vært gjennom flere nedbemanningsrunder de siste årene og har i dag rundt 1.600 ansatt i Norge.

– Vi vil fortsatt ha aktivitet i Norge, men vi blir nødt til å justere på bakgrunn av backlog (ordrereserve) og markedsutsikter. Det vi ser er en vedvarende nedgang i aktivitet og justerer oss i forhold til det, sier administrerende direktør Rune Johnsen i National Oilwell Varco Norway til E24.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Corona og oljeprisfall

Johnsen opplyser at nedbemanningen gjelder segmentet Rig Technology, og vil omfatte alle selskapets lokaliteter i Norge: Kristiansand, Stavanger, Molde og Asker.

Situasjonen har ført til lavere ordreinngang og aktivitet for oljeserviceselskapet.

– Bakgrunnen for nedbemanningen er den vedvarende utfordrende markedssituasjonen i vår bransje, med fortsatt lav investeringsaktivitet som følge av tilbudsoverskudd og lav oljepris; en konsekvens av lav etterspørsel grunnet dagens situasjon rundt Covid-19, heter det i pressemeldingen.

NOV ser få umiddelbare tegn til at markedet vil endre seg.

– Ledelsen i selskapet beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor våre ansatte, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Ikke noe nytt for oss

Kaspar Frengstad har jobbet i NOV i 14 år og er tillitsvalgt i selskapet. Han forteller at de ble informert for en god stund siden om at dette kunne bli utfallet.

– Vi har hatt slike prosesser siden 2015, så det er ikke noe nytt for oss, men det gjør det ikke noe hyggeligere av den grunn, sier han til E24.

Frengstad har foreløpig ikke noe god oversikt over stemningen i selskapet etter nyheten.

– Det er såpass nytt for alle og i tillegg er det ferietid, men det vil jo uansett ikke være god stemning.

Han forteller at coronakrisen kom som et «plutselig håndbrekk» for selskapet, som normalt reiser rundt i hele verden og tilbyr service på rigger.

– Når vi ikke får reise, stopper det helt opp. Samtidig gjør ikke oljeprisfallet saken noe bedre.

Usikkerhet i bransjen

Frengstad tror nå det er mange som begynner å tenke at bransjen er usikker, og etterlyser tiltak som vil kunne hjelpe flere selskaper.

– Vi har hatt en del permitterte i lang tid. Det kunne kanskje sett annerledes ut for oss hypotetisk sett hvis permitteringstiden hadde blitt forlenget til 12 måneder, i hvert fall for enkelte grupper, sier han.

NHO har etterlyst mulighet til å holde ansatte permittert lenger enn dagens ordning på seks måneder, og det er ventet at regjeringen tar stilling til dette om kort tid.

