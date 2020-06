Se listen: 160 vil bli direktører i Oljedirektoratet - 27 er «hemmelige»

27 av 160 søkere til de seks direktørstillingene i Oljedirektoratet er unntatt offentlighet. Se fullstendig søkerliste nederst i saken.

Hele 27 søkere er unntatt offentlighet når Oljedirektoratet skal ansatte seks nye direktører. - Alle som har søkt om unntatt offentlighet er vurdert individuelt ut fra offentlighetsloven og dens veileder, slik vi skal, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 9. juni 2020 08:28

De seks nye direktørene skal ansettes i løpet av kort tid. Det skriver enerwe.no.

– Det er ikke hver dag vi lyser ut seks direktørstillinger. Det er utfordrende tider i både petroleumsnæringen og andre næringer. Dette gjør nok at det er betydelig usikkerhet hos mange arbeidstakere som kan være relevante for disse stillingene, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg til nettstedet.

Henviser til offentlighetsloven

Totalt 103 menn og 57 kvinner har søkt på de seks utlyste direktørstillingene hvor hele 27 av søkerne er unntatt offentlighet.

– Alle som har søkt om unntatt offentlighet er vurdert individuelt ut fra offentlighetsloven og dens veileder, slik vi skal. Vi har gjort grundige vurderinger og mange har ikke fått innvilget unntak. Det er også noen som har trukket søknaden sin fordi de ikke har fått innvilget unntak, sier Ingrid Sølvberg til Aftenbladet.

Hun henviser til offentlighetsloven paragraf 25 og kapittel 8.14.2 i veilederen til offentlighetsloven.

– I kjølvannet av all støyen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet, er det vel opplagt at et statlig fagdirektorat og forvaltningsorgan tilstreber mest mulig åpenhet rundt ansettelsesprosesser?

– Her vil jeg henvise til mitt svar over og til offentlighetsloven og dens veileder, svarer oljedirektør Sølvberg.

Stillingstittel: Direktør rammeverk, virksomhetsstyring og forbedring

1. Heidi Berg Strand, 35 år, Senior Business Consultant, Sandnes, Kvinne

2. Jannicke Haugan, 40 år, Prosjektleder, Time, Kvinne

3. Thomas Berge, 36 år, Konsulent Proactima AS,Sola,Mann

4. Søker er unntatt offentlighet - Kvinne

5. Andreas Dale, 33 år, Finance Advisor, A/S Norske Shell,Stavanger, Mann

6. Thorbjorn Gaarder, 64 år, Chief credit officer, Oslo, Mann

7. Nisha Mistry Nisha, 37 år, House Maker, Rogaland, Kvinne

8. Jennifer Paterson, 39 år, Immediately Available, Stavanger, Kvinne

9. Jostein Borg Tegle, 48 år, Asset Development Lead, Stavanger, Mann

10. Rune Reinertsen, 54 år, Administrerende direktør ISONOR Industrier AS, Stavanger, Mann

11. Torhild Skumlien Nilsen, 51 år, Underdirektør Rammer og økonomi, Stavanger, Kvinne

12. Øyvind Loennechen, 48 år, Fagsjef dykking (Diving Manager) TechnipFMC, Stavanger, Mann

13. Tove Francke, 52 år, Underdirektør utbygging og drift, OD Stavanger, Stavanger, Kvinne

14. Jon Bjørnar Monstad, 44 år, Jurist, Stavanger, Mann

15. Harald Rune Hauge, 54 år, Direktør Digi Rogaland, Stavanger, Mann

16. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

17. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

18. Linda Olaug Løvaas, 46 år, Direktør virksomhetsstyring, Oslo, Kvinne

19. Øystein Sveinsvoll Skoge, 47 år, Project Control Advisor, Klepp, Mann

Stillingstittel: Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

1. Hugo Charles Hansen, 46 år, Jobbsøker, Rana, Mann

2. Søker er unntatt offentlighet---Mann

3. Søknad trukket---Kvinne

4. Søker er unntatt offentlighet---Mann

5. Nisha Mistry Nisha, 37 år, House Maker, Rogaland, Kvinne

6. Nina Sjurseike, 42 år, Rådgiver kommunikasjon og myndighetskontakt, Sola, Kvinne

7. Søker er unntatt offentlighet---Mann

8. Søknad trukket---Mann

9. Dorota Wajgiel-Hedkvist, 44 år, Kontraktsjef, Driftsleder, Stavanger, Kvinne

10. Søker er unntatt offentlighet---Mann

11. Olav Hove, 46 år, Redaktør, Stavanger, Mann

12. Christian Stridsklev, 41 år, Sales Account Manager Eastern Hemisphere, Grimstad, Mann

13. Bjørn Rasen, 58 år, Kommunikasjonsrådgiver og redaktør, Stavanger, Mann

14. Sissel Dyrhaug, 54 år, Principal Analyst, Stavanger, Kvinne

15. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

16. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

17. Maiken Ree, 39, Kommunikasjonsdirektør ONS, Stavanger, Kvinne

18. Leif Harald Halvorsen, 54 år, P.t. ingen (tidligere Kommunikasjonssjef i Total E&P Norge), Stavanger, Mann

19. Graeme Johannessen, 44 år, Commercial Director, Upstream, Norway and Germany, Bærum, Mann

20. Søknad trukket---Mann

21. Grethe Elise Foldnes, 50 år, Manager External Affairs, Stavanger, Kvinne

22. Ola Anders Skauby, 47 år, Leder personalberedskap, Stavanger, Mann

23. Søker er unntatt offentlighet---Mann

24. Willy Egset, 47 år, Prosjektleiar, Stavanger, Mann

25. Anne Kirkhusmo, 51 år, Kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp, Oslo, Kvinne

26. Vivien Helen Vestre, 36 år, Boreingeniør, Stavanger, Kvinne

27. Atle Simonsen, 31 år, Avgått statssekretær, Stavanger, Mann

28. Søknad trukket---Mann

29. Søker er unntatt offentlighet---Mann

30. Søker er unntatt offentlighet---Mann

31. Hilde Nordbø, 44 år, Avtroppende daglig leder, Stavanger, Kvinne

32. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

Stillingstittel: Direktør sokkelanalyser og dataforvaltning

1. Farhad Aliyev, 48 år, UPS Plant OPS & Maintenance Sr, Stavanger, Mann

2. Øystein Atle Roti, 53 år, Founder, Sola, Mann

3. Harald Risnes, 56 år, Owner & CEO, Hundvåg, Mann

4. Narges Ajal Afshar, 34 år, Technical support, Hafrsfjord, Kvinne

5. Kandidaten trukket seg----

6. Odd Inge Thorkildsen Hesjedal, 35 år, SIS NOR Information Management Team Lead/Service Delivery Lead, Stavanger, Mann

7. Henrik Meidell Poulsen, 57 år, Senior advisor, Oslo, Mann

8. Søker er unntatt offentlighet---Mann

9. Jostein Borg Tegle, 48 år, Asset Development Lead, Stavanger, Mann

10. Torgeir Stordal, 58 år, Direktør leting, Stavanger, Mann

11.Mihaela Willumsen, 52 år, Senior Geophysical Data scientist Consultant, Sandnes, Kvinne

12. Tore Husmo, 63 år, Senior exploration advisor/ Portfolio manager, Stavanger, Mann

13. Kjell Agnar Dragvik, 62 år, Direktør Analyser og rammer, Tananger, Mann

14. May Karin Mannes, 53 år, Managing Director, Gas and LNG, Hafrsfjord, Kvinne

15. Niels Erik Hald, 49 år, Underdirektør, Stavanger, Mann

16. Ola Wolny, 39 år, Petroleumsteknologi konsulent, Harstad, Kvinne

17. Hilde Nordbø, 44 år, Daglig leder, Stavanger, Kvinne

Stillingstittel: Direktør organisasjon og informasjonsteknologi

1. Geirr Ragnar Tveitt, 41 år, Arbeidsleder personell/HMS varmtarbeid prosjekter, Bergen, Mann

2. Johan Tønsberg, 45 år, Daglig Leder, Stavanger, Mann

3. Eirin Wille, 43 år. Head of HR North West Europe, Stavanger, Kvinne

4. Torstein Skåren, 40 år, TLM Manager Continues Improvement, Hafrsfjord, Mann

5. Søker er unntatt offentlighet---Mann

6. Rudolf Hansen, 50 år, Rådgiver Næringsavdelingen, Kleppe, Mann

7. Michael Kindermann, 51 år, IKT-sjef, Vanse, Mann

8. Morten Helgaland, 42 år, Business Support Manager, Stavanger, Mann

9. Narges Ajal Afshar, 34 år, Technical support, Hafrsfjord, Kvinne

10. Geir Haakonsen, 48 år, Beredskapsleder / Tjenesteansvarlig HR / IKT-ansvarlig, Ræge, Mann

11. Kandidaten trukket seg----

12. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

13. Terje Vatne Næss, 53 år, HR Manager, Sandnes, Mann

14. Gunnar Osmundsen, 39 år, CFO, Hafrsfjord, Mann

15. Rebekka Abrahamsen, 24 år, Butikkmedarbeider, Austre Åmøy, Kvinne

16. Margit Åreskjold, 44 år, Kommunalsjef teknikk og miljø, Egersund, Kvinne

17. Sonja Samsonsen, 48 år, Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO), Sandnes, Kvinne

18. Terje Helle, 48 år, Rådgiver, Randaberg, Mann

19. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

20. Brynjulf Nodland, 56 år, Vice President of the Board, Stavanger, Mann

21. Kandidaten trukket seg----

22. Tore Husmo, 63 år, Senior exploration advisor/ Portfolio manager, Stavanger, Mann

23. Søker er unntatt offentlighet---Mann

24. Siri Skaar Stornes, 51 år, People and teams manager, Stavanger, Kvinne

25. Jørn Torstensen, 54 år, Business Development and Sales Manager Well Intervention Services Africa, Skollenborg, Mann

26. Einar Ronæs, 50 år, Partner/Seniorrådgiver, Moss, Mann

27. Stig E. Løset, 49 år, Seniorrådgiver HR, Sandnes, Mann

28. Morten Svendsen, 40 år, CTO, Stavanger, Mann

29. Aygun Sundhordvik, 33 år, Project owner, Stavanger, Kvinne

30. Tarjei Johansen, 48 år, SVP and Chief Operating Officer, Houston Texas, USA, Mann

31. Kandidaten trukket seg----

32. Oddny Svendsen, 49 år, Underdirektør HO- Dataforvaltning og organisasjon, Sandnes, Kvinne

33. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

34. Søker er unntatt offentlighet---Mann

35. Øyvind Ravnås Lundbakk, 44 år, Daglig leder, Tau, Mann

Stillingstittel: Direktør leting, utvinning og områdeutvikling

1. Miriam Wittenberg, 32 år, Boreingeniør, Stavanger, Kvinne

2. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

3. John Evans, 57 år, Senior Product Line Manager, Texas, USA, Mann

4. Øystein Atle Roti, 53 år, Founder, Sola, Mann

5. Astrid L. Edvardsen, 62 år, Asset Manager, Stavanger, Kvinne

6. Søker er unntatt offentlighet---Mann

7. Vlad Haukelid, 37 år, Senior Project engineer, Stavanger, Mann

8. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

9. Stefano Benato, 39 år, Expert, Tingvoll, Mann

10. Torgeir Stordal, 58 år, Direktør leting, Stavanger Mann

11. Tore Nedregaard, 56 år, Development and Operations Manager, Sandnes, Mann

12. Trygve Pedersen, 54 år, Styreleder, Hafrsfjord, Mann

13. Morten Rye-Larsen, 64 år, Senior rådgiver, Hafrsfjord, Mann

14. Svend Erik Pettersson, 57 år, Asset Manager, Stavanger, Mann

15. Kandidaten trukket seg----

16. Jostein Borg Tegle, 48 år, Asset Development Lead, Stavanger, Mann

17. Kandidaten trukket seg----

18. Halvor Holmsen Tellefsen, 34 år, Senior Geophysicist, Tananger, Mann

19. Søker er unntatt offentlighet---Mann

20. Kalmar Ildstad, 56 år, Direktør, Stavanger, Mann

21. Lennart Hansen, 55 år, Exploration & Development Manager, Stavanger, Mann

22. Rune Brannfjell, 49 år, General Manager/Eier, Borkenes, Mann

23. Ola Wolny, 37 år, Petroleumsteknologi konsulent, Harstad, Kvinne

24. Tarjei Johansen, 48 år, SVP and Chief Operating Officer, Houston, Texas, USA, Mann

25. Claire Richardson-Dissel, 43 år, Ormen Lange/Pre-DG2 Growth Subsurface Leader og Reservoaringeniør, Disiplinleder, Hafrsfjord, Kvinne

26. Audun Nergård Nyre, 44 år, Principal Researcher, Harstad, Mann

27. Søker er unntatt offentlighet---Mann

28. Elin Karlsen, 46 år, Ex-pat Familie, Calgary, Sandnes, Kvinne

29. Thor Askeland, 56 år, Project Engineering Manager, Randaberg, Mann

30. Kjell Ove-Hatlem, Senior VP, Sandnes, Mann

31. Øyvind Loennechen, 48 år, Diving Manager, Stavanger, Mann

Stillingstittel: Direktør fag, teknologi og sameksistens

1. Miriam Wittenberg, 32 år, Boreingeniør, Stavanger, Kvinne

2. Søker er unntatt offentlighet---Mann

3. Line Budsberg, 46 år, Senior Project manager/Contract manager, Bryne, Kvinne

4. Øystein Atle Roti, 53 år, Founder, Sola, Mann

5. Bao Nguyen Anfinnsen, 28 år, Assistant, Sandnes, Kvinne

6. Ingvill J. Bækø, 47 år, Senior Engineer - Technology Management, Sandnes, Kvinne

7. Lars Gunder Klefstad, 59 år, Sjefsingeniør Harstad, Mann

8. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

9. Kandidaten trukket seg----

10. Stefano Benato, 39 år, Expert, Tingvoll, Mann

11. Torgeir Stordal, 58 år, Direktør leting, Stavanger, Mann

12. Søker er unntatt offentlighet---Mann

13. Morten Rye-Larsen, 64 år, Senior rådgiver, Hafrsfjord, Mann

14. Arild Vik Hagerupsen, 40 år, Fagansvarlig marine, Harstad, Mann

15. Svend Erik Pettersson, 57 år, Asset Manager, Stavanger, Mann

16. Søker er unntatt offentlighet---Mann

17. Søker er unntatt offentlighet---Kvinne

18. Kalmar Ildstad, 56 år, Direktør, Stavanger, Mann

19. Stig-Morten Knutsen, 55 år, Underdirektør, Harstad, Mann

20. Espen Oscar Aasland Enge, 49 år, Sr. HSE Manager, Stavanger, Mann

21. Johan Fredrik Andresen, 63 år, Engineering manager, Stavanger, Mann

22. Deborah South, 50 år, VP Exploration ILX, Oslo, Kvinne

23. Niels Erik Hald, 49 år, Underdirektør, Stavanger, Mann

24. Ola Wolny, 37 år, Petroleumsteknologi konsulent, Harstad, Kvinne

25. Geir Skaugen, 54 år, Vice President Corporate R&D, Stavanger, Mann

26. Arvid Østhus, 55 år, Underdirektør Utbygging og Drift, Hafrsfjord, Mann