Stavanger-bedrift selges til utlandet

Nå har Sverdrup Steel fått nye eiere.

Iselin Ueland i sving i Sverdrup Steels lokaler på Gausel i Stavanger. Bildet ble tatt i 2019. Vis mer Anders Minge

Publisert: Oppdatert: 3. april 2020 15:10 , Publisert: 3. april 2020 14:25

For snart 30 år siden år siden etablerte Torstein Erevik det som i dag er Sverdrup Steel i Stavanger. Bedriften som holder til i Strandsvingen 2 i Stavanger ble denne uken solgt. Sverdrup Steel er grossist og leverandør av metaller og legeringer hovedsakelig til oljenæringen.

– Det stemmer at selskapet er blitt solgt. Gründere etablerte selskapet for 30 år siden, men alt har sin tid. Over tid har det vært jobbet med at nye eiere skal ta over, og det var sånn sett litt tilfeldig at det akkurat skjedde nå i disse tidene vi er inne i, sier administrerende direktør Kristian Rosenberg til Aftenbladet.

Flere bein å stå på

Kjøpesummen er konfidensiell. De største eierne i Sverdrup Steel er Torstein Erevik gjennom selskapet Cronifer AS med 45 prosent. Odd Jostein Helgøy via selskapet Jora Invest og Odd Mæhle via selskapet Bakkemo. De to sistnevnte har vel 22,5 prosent eierandel hver.

Sverdrup Steel vil framover være eiet av Sverdrup Steel inc. som er registrert i USA. Selskapet er tilknyttet Amari Metals Europe.

Aftenbladet har tidligere skrevet at Sverdrup Steel tok skikkelig tak etter den forrige oljekrisen i 2014 og så seg om å bli mindre oljerettet. Dette første til at selskapet bestemte seg for å satse på eksport og definerte en rekke nye salgsområder, i tillegg til olje og gass. Skipsbygging, kjemisk prosessindustri, energi og tungindustri, bilindustri, marin skipsindustri, konstruksjon, papir og cellulose og gruvevirksomhet var områder Sverdrup Steel så på som nye muligheter.

I dag er selskapet rundt 70 ansatte og har aktivitet i ni land. Omsetningen i 2018 var på vel 1,1 milliarder kroner, en dobling fra 2017. Resultat før skatt lå i 2018 på drøyt 73 millioner kroner.

Fortsetter som før

Veksten i 2019 fortsatte i nye markeder, og i dag er oljeavhengigheten under 40 prosent. Administrerende direktør Kristian Rosenberg kan skrive under på at det er tøffe tider, men håper at selskapet kan stå 'an av så lenge som mulig. Foreløpig har ingen blitt permitterte.

Rosenberg sier at det ikke vil merkes at bedriften overtas av nye eiere. Strategien ligger fast, firmaet beholder samme navn og alle ansatte jobber videre som før.

– Vi har nå fått en sterk partner og en langsiktig industriell eier for å kunne fortsette veksten vår i et vanskelig marked, sier Rosenberg.

Han fortsetter selv som administrerende direktør, men skal framover rapportere til Amari Metals Europe.