Oljeskatt: - Advarer mot milliardtap for staten

I debatten om nytt skattesystem for oljebransjen advarer professor Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger mot betydelige vridninger og mindre inntekter for staten med de løsningene for et framtidig skattesystem som Finansdepartementet har skissert.

Professor Petter Osmundsen Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 29. juni 2020 06:34

– Det store paradokset i debatten om tiltakspakken for oljenæringen var at oljeindustriens eget forslag ville gitt staten høyere inntekter enn det opprinnelige forslaget fra Finansdepartementet. Tiltakspakken for oljenæringen er bra for å stimulere til aktivitet i oljeselskapene i en kritisk periode, men med en høyere friinntekt (inntekter som det bare betales ordinær selskapsskatt av) enn nødvendig, gir dette mindre inntekter til staten, sier Petter Osmundsen til Aftenbladet.

– Hva skyldes dette misforholdet mellom intensjon og resultat?

– I forhandlingene om skattepakken ble det klart for alle at selskapene benytter høye avkastningskrav når de diskonterer avskrivninger (regner om framtidig verdi til nåverdi). Det er nå ingen som vil gå tilbake til det forrige systemet. Å innføre direkte utgiftsføring ved at selskapene får fradragsføre hele investeringen det første året, ga en vinn-vinn-situasjon for staten og selskapene, gitt at selskapene i denne sektoren alltid har betydelig høyere avkastningskrav enn staten og dermed har mye å vinne på tidlige skattefradrag. Oljeselskapene betaler særskatt (56 prosent) og selskapsskatt (22 prosent). Finansdepartementet insisterte på bare å ha direkte utgiftsføring mot særskatten og går da glipp av denne vinn-vinn-gevinsten mot selskapsskatten, forklarer Osmundsen.

Tiltakspakken for oljebransjen har satt fart i aktivitet og nye prosjekter. Noaka-utbyggingen med Aker BP og Equinor i spissen er blant dem, her representert ved henholdsvis Karl Johnny Hersvik i Aker BP og Arne Sigve Nylund i Equinor. Vis mer Marie von Krogh

– Lønnsomme prosjekter blir liggende

Osmundsen har tatt utgangspunkt i et konkret modellprosjekt og regnet på hvordan dette tar seg ut i fire ulike skattesystemer (se tabell); dagens system, nytt midlertidig system (oljetiltakspakken), kontantstrømsskatt og det Osmundsen beskriver som Finansdepartementets råd til nytt skattesystem (etter 2023).

Avskrivning mot særskatt Avskrivning mot selskapsskatt Friinntekt Dagens system Over 6 år Over 6 år 5,2 % årlig i fire år Nytt, midlertidig system 1 år Over 6 år 24 % Kontantstrømskatt 1 år 1 år 0 Finansdepartementets råd om nytt skattesystem 1 år Minst 6 år 0

Når han legger inn en forventet oljepris på 50 dollar fatet og et avkastningskrav fra oljeselskapet på minst 15 prosent, som er beskrivende for dagens situasjon, ville ikke modellprosjektet hans ha blitt vedtatt med dagens skattesystem.

Også med Finansdepartementets forslag til nytt framtidig skattesystem for oljenæringen, med en avskrivingstid på seks år mot selskapsskatten, ville prosjektet blitt liggende. Økonomien forverres ytterligere dersom avskrivningstiden blir enda lenger, som departementet skisserer. Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir da liggende.

– Det prosjektberegningene viser er at med det nye besluttede skattesystemet, vil modellprosjektet bli vedtatt, det samme vil det med et kontantstrømskatt-system. For en del andre prosjekter i dagens portefølje er det ikke det siste tilfelle, de vil kreve friinntekt i tillegg. En antakelse bak teorien om kontantstrømskatt og nøytralitet er at selskapene og staten har samme avkastningskrav. Det er ikke tilfelle og det kan da være aktuelt å supplere med friinntekt for å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter, slik det er gjort i Storbritannia, sier Osmundsen.

Dette er oljepakken Selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021.

Friinntekten settes til 24 prosent innenfor de midlertidige skatteendringene. Dette gjelder i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) er innlevert innen 2022 og godkjent innen 2023. Videre gjelder det for investeringskostnader påløpt fram til fastsatt produksjonsstart som beskrevet i godkjent PUD.

Det etableres en ordning med negativ terminskatt, som gjør at selskapene får utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret.

Det settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.

Regjeringen vil sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå, innenfor dagens virkemiddelbruk.

Det skal legges fram forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon.

Plugging av brønner skal prioriteres ytterligere når OG21-strategien skal oppdateres.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økt sine rammer med 20 millioner kroner. Vis mer vg-expand-down

– Hva er så årsaken til at Finansdepartementet kommer fram til ulike konklusjoner?

– Det må nesten departementet svare for selv. De synes nå som de har akseptert at selskapene har høye avkastningskrav, men så har de forlatt skatteteoretiske og praktiske tilrådninger om et nøytral skattesystem der samfunnsøkonomiske prosjekter blir vedtatt.

Finansdepartementet har blitt forelagt Osmundsens beregninger. Departementets svar tilskrives Magnus Thue, H, og kommer på epost:

– Finansdepartementet har en rekke ganger gjort rede for sitt syn på hva som er en nøytral petroleumsskatt. Departementets syn fremgår for eksempel av finansministerens svar på spørsmål nr. 1531 fra stortingsrepresentant Ingrid Heggø fra 18. mai i år. Det har ikke endret seg etter vedtaket om midlertidige endringer i petroleumsskatteloven. Det er heller ikke riktig at departementet har endret syn på hvordan sikre skattefradrag i petroleumsskatten bør verdsettes.

Petter Osmundsen mener at det gunstigste skattesystemet som bør overta etter det midlertidige i tiltakspakken, er et kontantstrømsskattesystem. Vis mer Jarle Aasland

– Hva skjer etter 2023?

Petter Osmundsen sier videre at det nå seiler opp en meget interessant debatt om hvordan skattesystemet for oljebransjen utformes etter 2023. Dette vil avgjøre framtidige skatteinntekter som staten får fra oljebransjen.

Han peker på at det nye regimet er kommet fram i en periode med sterke investeringsreduksjoner i oljeselskapene som følge av koronakrise og oljepriskrig.

– Finansdepartementets forslag til nytt framtidig skattesystem vil ha svært store samfunnsøkonomiske kostnader. Vridningene blir spesielt store på grunn av høye avkastningskrav i bransjen og høy marginalskatt. Finansdepartementet har her redefinert målet for norsk petroleumsbeskatning fra nøytralitet til et vridende system og går vekk fra tradisjonen med et enhetlig system med like avskrivninger mot særskatt og selskapsskatt, mener Osmundsen og legger til at all forskning viser at et nøytralt skattesystem er det beste, både med hensyn til statens og selskapenes inntjening.

– Når selskapene reduserer og avkastningskravet faller, må det midlertidige skattesystemet revideres. Ut fra skatteteori og mine prosjektberegninger vil det beste være et kontantstrømskattesystem. Et problem med denne løsningen er at selskaper utenfor skatteposisjon vil komme dårligere ut. Det kan løses med en rente på framføring av underskudd som er lik selskapenes avkastningskrav, sier Osmundsen.