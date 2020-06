Nå er alle de nye direktørene i Oljedirektoratet på plass

Seks toppstillinger er besatt.

Ingrid Sølvberg ble ny OD-sjef i januar. Nå har hun satt sammen den nye ledelsen. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 25. juni 2020 09:29 , Publisert: 25. juni 2020 09:07

Da Ingrid Sølvberg (50) overtok som sjef for Oljedirektoratet (OD) i januar, satte hun raskt i gang en omorganisering av virksomheten.

Blant annet skulle hele toppledelsen settes sammen på ny. Derfor ble seks direktørjobber utlyst. Det kom inn 160 søknader til stillingene.

Les også «Har de stengt oljekrana? Hahahaha!»

I forrige uke sa Kristin Reitan Husebø (56) opp jobben som sjef for Greater Stavanger for å bli direktør for rammeverk, virksomhetsstyring og forbedring i Oljedirektoratet.

Og tidligere denne uken ble det kjent at Ola Anders Skauby (47) melder overgang fra Equinor til OD. Han skal være kommunikasjonsdirektør.

Ola Anders Skauby. Vis mer Jarle Aasland

Nå er også de fire øvrige stillingene besatt:

Erik Garshol (48) blir direktør for organisasjon og informasjonsteknologi. Også han kommer fra Equinor, der han jobber med personalstrategi og endring på norsk sokkel.

May Karin Mannes (54) blir direktør for sokkelanalyser og dataforvaltning. Hun jobber i dag i det britiske konsulentselskapet Timera Energy.

Kalmar Ildstad (56) blir direktør for leting, utvinning og områdeutvikling. Han har jobbet i OD siden 1989, og har hatt flere lederstillinger der.

Torgeir Stordal (58) blir direktør for fag, teknologi og sameksistens. Stordal har siden 2017 vært letedirektør i OD. Før det jobbet han mange år i Shell.

– Jeg er svært glad for å få så dyktige folk med på laget, deres kompetanse og ledererfaring vil komme godt med når den nye organisasjonen skal formes, videreutvikles og driftes de kommende årene, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i en pressemelding.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen: