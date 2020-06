IEA om gassmarkedet: – Et historisk sjokk

Global gassetterspørsel vil oppleve sitt største fall noensinne i 2020, anslår IEA. – Pandemien og en uvanlig mild vinter har gitt et historisk sjokk i gassmarkedet, sier energibyrået.

Gasscos mottaksterminal for gass i tyske Emden. Vis mer Jens Eldøy / Gassco

Publisert: Publisert: 10. juni 2020 06:06

Det kommer frem i rapporten Gas 2020, som det Parisbaserte organet Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterer onsdag.

Global gassetterspørsel er ventet å falle dobbelt så mye som etter finanskrisen i 2008, anslår IEA i rapporten.

IEA tror at etterspørselen etter naturgass vil falle med fire prosent eller 150 milliarder kubikkmeter. Det er mer enn hele Norges årlige produksjon.

Da finanskrisen slo inn i 2008, falt etterspørselen med rundt to prosent året etter.

IEAs utsikter etter coronakrisen er imidlertid noe mindre dystre enn de var for litt over en måned siden. I slutten av april anslo byrået at gassetterspørselen ville falle med hele fem prosent i år.

Fallende norske gassleveranser

Fallende priser bidrar også til at Norge leverer mindre gass til Europa. Ifølge IEA falt norske gassvolumer med fire prosent i årets første fem måneder, sammenlignet med i fjor.

IEA sier at gassprisene i USA falt med 33 prosent fra i fjor i første kvartal, til et snitt på 1,9 dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu) ved prispunktet Henry Hub. Det er den laveste prisen siden 1999.

I Europa ble prisene mer enn halvert, målt ved prispunktet TTF, i årets fem første måneder. Snittet var på 2,60 dollar per MMBtu.

På det laveste falt prisene til 1,50 dollar i mai, den laveste prisen siden TTF-huben ble etablert i 2003. På enkeltdager har prisen vært nede i under én dollar per MMBtu.

IEA venter kraftig fall i etterspørselen etter naturgass i 2020, spesielt i Europa og Nord-Amerika. Vis mer IEA

– Langt fra immun

Alle gassmarkeder opplever stagnasjon eller fall i etterspørselen, ifølge IEA. 75 prosent av bortfallet i etterspørsel kommer fra modne markeder Europa, Nord-Amerika og Asia.

I Europa er det særlig gassfyrte kraftverk som merker smellen. De rammes både av lavere strømforbruk og av kraftig vekst i tilgangen på fornybar energi.

– Naturgass har så langt opplevd en mindre alvorlig nedtur enn olje og kull, men den er langt fra immun fra den pågående krisen, sier IEA-direktør Fatih Birol i en melding.

– Rekordnedgangen i år utgjør en dramatisk endring i situasjonen for en industri som har vent seg til sterk økning i etterspørselen, sier han.

IEAs direktør Fatih Birol. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Bra for Yara, dårlig for Equinor: Gassleverandører som Equinor sliter med svake priser, mens storforbrukere som gjødselprodusenten Yara kan glede seg. I første kvartal fikk Equinor i snitt 18 prosent mindre for sin europeiske gass enn på samme tid året før – 5,79 dollar per million britiske varmeenheter (MMBtu). Yara venter å spare 100 millioner dollar i gasskostnader i andre kvartal på grunn av de lave gassprisene. Selskapet betalte rundt 3 dollar per MMBtu for gassen sin i første kvartal, en halvering fra nivået to år tidligere. Vis mer vg-expand-down

Kan ramme fremtidig produksjon

Gassproduksjonen kan bli rammet av at oljegigantene kutter i letingen og investeringene på grunn av fallende inntekter.

IEA venter at gassetterspørselen vil ta seg opp igjen i 2021, men tror ikke at den vil komme tilbake til nivåene før krisen før det har gått en tid. Coronakrisen kommer til å føre til at etterspørselen i 2025 er 75 milliarder kubikkmeter lavere enn den ellers ville ha vært, tror IEA.

– Det er ikke raskt tilbake til «business as usual», sier Birol.

Det har vært en bølge av investeringer de siste årene i ny kapasitet innen flytende naturgass (LNG) som kan fraktes med skip. Det gjør at det er liten risiko for et stramt LNG-marked med det første, tror IEA.

«Nye produksjons- og infrastrukturprosjekter kommer trolig i drift mens vekstprognosene er langt under tidligere forventninger. Det forsterker utsiktene til overkapasitet og lave priser», skriver IEA.

Et krevende marked kan dempe investeringene. Det kan på sikt gjøre det vanskelig å skaffe nok gass når verdensøkonomien etter hvert igjen tar seg opp igjen, advarer IEA.

I fjor ble det ifølge IEA investert i eksportkapasitet på rundt 95 milliarder kubikkmeter i form av LNG-prosjekter. Det tilsvarer nesten hele Norges eksportkapasitet på naturgass.