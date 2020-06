DN: Riksrevisjonen skal undersøke statens Equinors-eierskap

Riksrevisjonen skal undersøke hvordan staten har opptrådt som eier i Equinor, melder Dagens Næringsliv.

Det skjer etter at det ble kjent at selskapet har tapt over 200 milliarder i USA.

I et brev til Olje- og energidepartementet fra 9.juni, skriver Riksrevisjonen at undersøkelsene skal legges frem i en rapport høsten 2020, ifølge DN.

Overfor avisen bekrefter riksrevisor Per-Kristian Foss at de nå starter undersøkelser av statens eierskap.

Den norske staten er hovedeier, og eier 67 prosent av oljeselskapet.

Foss viser til at revisjonen hadde en tilsvarende undersøkelse i 2011, der de understreket at det var viktig at departementet fulgte nøye med på utenlandsinvesteringene i det som da het Statoil.

Dagens Næringsliv skrev først at Riksrevisjonen skulle granske Equinors investeringer utenlands. Dette har de nå endret i tittel.

Foss understreker overfor avisen at de skal undersøke eierdialogen, og ikke revidere Equinors utenlandsinvesteringer.

– Da saken ble behandlet i Stortinget, sa både Stortinget og Olje- og energidepartementet at de skulle gjøre dette. Nå vil vi gjerne se hva som har skjedd i mellomtiden, sier Foss til avisen.

Equinor i utlandet Har aktivitet i over 30 land. USA, Brasil og Storbritannia er de viktigste.

Satsingen i utlandet skjøt fart etter børsnoteringen i 2001, og spesielt etter fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007.

Selskapet tapte i fjor penger på virksomheten i utlandet. De samlede inntektene var drøyt 10 milliarder dollar, mens driftsresultatet var minus 800 millioner dollar.

Det har lenge vært kjent at den store satsingen i USA har vært et tapssluk. Nylig avslørte Dagens Næringsliv at det samlede tapet er på 200 milliarder kroner.

Nå skal Equinor begynne å rapportere resultatene for USA hvert kvartal, noe som lenge har vært et ønske fra flere hold.

Dette er landene Equinor har virksomhet i: Algerie, Angola, Argentina, Australia, Aserbajdsjan, Bahamas, Belgia, Brasil, Canada, De forente arabiske emirater, Danmark, India, Irland, Japan, Kina, Libya, Mexico, Nederland, Nicaragua, Nigeria, Norge, Polen, Russland, Singapore, Storbritannia, Surinam, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tanzania, Tyrkia, Tyskland, USA, Venezuela.

Kritiserer rapportering

Etter at Dagens Næringsliv avslørte giganttapet i mai, har kritikken mot Equinor haglet fra flere hold.

Selskapet har blant annet blitt kritisert for måten resultater rapporteres på. Den store virksomheten i USA rapporteres nemlig bare som en del av den internasjonale virksomheten hvert kvartal.

Flere partier har krevd at Equinor selger seg ned i utlandet. Olje- og energiminister Tina Bru (H) har innført nye rutiner for å følge bedre med på Equinors utenlandsdrift og spesielt regnskapstallene fra virksomheten i USA.

Varslet ekstern rapport

Equinor har varslet en ekstern rapport om sin USA-virksomhet, hvor konsulentselskapet PwC er involvert. Rapporten vil ferdigstilles og offentliggjøres i oktober.

– Jeg imøteser denne rapporten og at det blir en bred og full gjennomgang av alt av relevans inkludert bakenforliggende årsaker, slik styreleder selv beskriver det, sier Bru.

Olje- og energiministeren sier Equinor-saken har flere ulike sider ved seg, men at utfordringene knyttet til internkontroll er alvorlige.

– Den siste tiden har Equinors virksomhet i USA fått mye negativ oppmerksomhet, og det med rette, sier Bru.