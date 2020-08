Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor

Equinors nye konsernsjef blir den første ingeniøren som får den prestisjefulle jobben. Når han overtar i november får han et solid lønnshopp, men lønnen blir lavere enn forgjengeren.

INGENIØR: Opedal har over 20 års erfaring i Equinor. Nå overtar han jobben som konsernsjef etter Eldar Sætre. Vis mer Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Publisert: Oppdatert: 10. august 2020 09:21 , Publisert: 10. august 2020 08:30

– Det er en ære, og jeg er stolt over å få ansvaret som konsernsjef i Equinor.

Det sier påtroppende konsernsjef Anders Opedal i en pressemelding mandag morgen.

Opedal har vært i Equinor siden han kom inn som petroleumsingeniør i 1997. Siden den gang har han hatt en lang rekke stillinger i selskapet. Han ble i 2011 satt til å lede Equinors prosjektportefølje på mer enn 300 milliarder kroner. Han har også vært driftsdirektør, samt direktør og landssjef i Brasil.

– Jeg har sterk tro på Equinor og på alle våre medarbeidere, på vår evne til å skape endring og fortsatt langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer også i en lavkarbonfremtid.

– Vi har et godt utgangspunkt for det som blir en stor omlegging, med en attraktiv portefølje, enestående kompetanse, teknologi og innovasjonsevne, engasjerte medarbeidere og sterke verdier som vil guide oss gjennom denne prosessen. Sammen skal vi akselerere utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap og vår vekst innenfor fornybar energi, sier Anders Opedal.

Den første ingeniøren som blir konsernsjef

Den nye toppsjefen får en solid oppgave. I en situasjon der oljeutvinning blir stadig mindre populært skal Opedal sørge for at Equinor tar sterkere grep i arbeidet mot klimaendringer.

– Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Reinhardsen.

Ifølge styrelederen har Opedal levert resultater som har «overgått forventningene som har blitt stilt til ham».

– Han er den første ingeniøren som blir konsernsjef i Equinor, og er sterkt engasjert i teknologi, digitalisering og industriutvikling. Et enstemmig styret er trygge på at Anders er den rette til å videreutvikle Equinor i det grønne skiftet, og ytterligere styrke selskapets kultur og sikkerhetsresultater sammen med engasjerte medarbeidere, sier Reinhardsen.

Olje- og energiminister Tina Bru gratulerer Opedal med den nye toppjobben.

– Han får en svært viktig og utfordrende jobb med å utvikle selskapet videre til et bredt energiselskap som bidrar til å nå målene for Paris-avtalen. Det vil være nødvendig for å nå målet om høy verdiskapning over tid, sier Bru i en uttalelse til E24.

– Jeg har store forventninger til Anders Opedal som påtroppende konsernsjef, og vil ønske han lykke til som sjef for Norges største og viktigste selskap, fortsetter Bru.

Overtar 2. november

Opedal skal nå sette sammen et overgangsteam for å forberede seg på å overta som konsernsjef 2. november. Han fratrer umiddelbart som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring. Geir Tungesvik vil fungere i stillingen inntil videre.

– Jeg vil bruke tiden frem til jeg tar over til å forberede meg og planlegge for dette fantastiske selskapets fremtid. Og jeg vil bruke muligheten til å lytte, både til organisasjonen og eksterne interessenter, for å høre deres verdifulle perspektiver før jeg setter retning for en ny tid, sier Opedal.

Får solid lønnshopp

Den nye konsernsjefen vil motta en grunnlønn på 9,1 millioner kroner.

Dette er et solid hopp fra 2019 da han hadde 500.000 dollar i fastlønn, ifølge årsrapporten fra selskapet. Dette tilsvarer 4,38 millioner kroner basert på valutakursen ved utgangen av fjoråret.

Til sammenligning hadde Eldar Sætre 1,07 millioner dollar, tilsvarende 9,38 millioner kroner i fastlønn i 2019, viser årsrapporten.

I tillegg til grunnlønnen vil Opedal inngå i ordningen for variabel lønn innenfor de samme rammene som tidligere er laget for konsernsjefen i selskapet. Den variable lønnen vil ha en årlig målbonus på 25 prosent og langtidsincentiver på 30 prosent av grunnlønnen, opplyser Equinor.