Dette er den historiske kuttavtalen: Mexico kan bryte enigheten

Etter ni timer med forhandlinger ble Opec+ omsider enige om hvordan oljeproduksjonen skal kuttes med ti millioner fat per dag. Nå er problemet Mexico.

ENIGHET: Opec+ er enige om en kuttavtale. Her er Opec-sjef Mohammed Barkindo, Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman, og Russlands energiminister Alexander Novak fra en tidligere pressekonferanse. Vis mer MAHMOUD KHALED / EPA

Publisert: Oppdatert: 10. april 2020 09:17 , Publisert: 10. april 2020 08:47

Opec+ bekreftet i en pressemelding natt til fredag at det er inngått en avtale om å kutte produksjonen med ti millioner fat.

Men det en hel oljeverden har lagt merke til etter avtalen ble inngått, var en setning under avtalens detaljer:

«Det over (avtalen red.anm.) ble avtalt mellom alle Opec- og ikke-Opec oljeproduserende land som er med i «Declaration of Cooperation», med unntak av Mexico, og som et resultat, er avtalen betinget av samtykke fra Mexico.»

Allerede torsdag kveld gikk det rykter om at Mexico ikke var fornøyd med avtalens innhold.

Les også Oljeprisfall etter kuttenighet: – Mye lavere enn det markedet trenger

Vil gjøre mindre kutt

Ifølge Bloombergs kilder forlot landets energiminister Rocío Nahle videomøtet etter ni timers forhandlinger.

Ved tretiden i natt skrev Nahle på Twitter at Mexico hadde foreslått å kutte 100.000 fat per dag av sin produksjon. Det ville gitt en reduksjon fra 1,781 millioner fat til 1,681 millioner fat per dag.

Det store problemet er at Opec ønsket at Mexico skulle kutte sin produksjon med 400.000 fat per dag, ifølge Bloomberg.

– Jeg håper Mexico kommer til å se fordelene med denne avtalen, ikke bare for landet, men for hele verden. Hele denne avtalen er avhengig av at Mexico går med på den, sa Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman til Reuters i natt.

PODKAST: Hør E24-podden hvor Olje- og energiminister Tina Bru snakker om mulige produksjonskutt

Les på E24+ (for abonnenter) Dette kan vi forvente av markedene etter coronakrisen

Avtalen

De konkrete punktene i avtalen innebærer at landene i den utvidede Opec-grupperingen samlet kutter 10 millioner fat per dag i perioden 1. mai til 30. juni. Deretter følger en lengre periode med produksjonskutt:

Fra juli og ut 2020 vil landene kutte åtte millioner fat per dag.

Fra januar 2021 til april 2022 vil landene kutte seks millioner fat per dag.

Kuttene vil skje fra oljeproduksjonen landene hadde i oktober 2018, med unntak av Saudi-Arabia og Russland som vil kutte fra et nivå på 11 millioner fat per dag. Dette er mindre enn den produksjonen de i praksis har hatt i april.

Kuttene skal være på 23 prosent for hvert land. For Saudi-Arabia og Russland innebærer dette kutt på 2,5 millioner fat per dag.

Avtalen løper altså til april 2022, men vil bli reforhandlet i desember 2021, ifølge meldingen.

Ber om støtte utenfra

Landene ber samtidig om at alle større oljeprodusenter bidrar for å stabilisere oljemarkedet. Fredag ettermiddag møtes G20-landenes energiministre for å diskutere hvordan de kan stabilisere markedet.

Også Norge har åpnet for å kutte i oljeproduksjonen. Olje- og energiminister Tina Bru har takket ja til en invitasjon om å delta på ministermøtet fredag.

Norge produserer rundt to millioner fat olje per dag, noe som tilsvarer rundt to prosent av verdens oljeproduksjon.