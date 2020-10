Frykter at koronatiltak går ut over sikkerheten på sokkelen

Aldri har det vært flere alvorlige hendelser på norsk sokkel enn i år. Petroleumstilsynet mener tiltak knyttet til koronaviruset kan være årsaken.

Ptil-sjef Anne Myhrvold har en klar beskjed til oljeselskapene: – Dere må sørge for at sikkerheten ivaretas også under en pandemi. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 21. oktober 2020 17:57

Onsdag skrev Aftenbladet/E24 at Petroleumstilsynet (Ptil) aldri har sett flere alvorlige hendelser på norsk sokkel. Så langt i år har tilsynet satt i gang tolv granskinger, som er et rekordhøyt tall.

Totalt har det kommet inn 50 varsler om alvorlige hendelser. Det er dobbelt så mange som i fjor, og en firdobling fra 2018.

Ptil-sjef Anne Myhrvold er uroet over utviklingen, noe hun understreket da en rekke bransjetopper onsdag var samlet til Ptils årlige topplederkonferanse i Stavanger.

– Utviklingen for sikkerhet i denne bransjen bekymrer, sa Myhrvold da hun åpnet konferansen.

– Store endringer

I 2020 har koronapandemien preget alle deler av samfunnet. Det gjelder også oljebransjen. Ptil frykter at koronatiltakene har svekket sikkerheten.

– Det har skjedd store endringer i måten man utfører deler av arbeidet offshore. Da er det helt naturlig å spørre seg om det har bidratt til den negative utviklingen, sier Myhrvold til Aftenbladet/E24 og legger til at noen av granskingene har pekt i den retningen.

– Det er en mulighet for at noen av de vanlige sikkerhetstiltakene glipper eller er erstattet med andre tiltak, sier hun.

Myhrvold understreker at det er for tidlig å konkludere.

– Men vi kan ikke vente og se om det går virkelig galt. Hvis utviklingen kan skyldes pandemien, må selskapene forstå hvorfor og reagere på det, sier hun.

Konserndirektør Arne Sigve Nylund legger ikke skjul på at det har vært for mange hendelser i år. Likevel er han opptatt av at utviklingen må følges over tid. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Equinor ikke fornøyd

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, var blant de frammøtte topplederne på Hotel Atlantic onsdag.

– Vi er ikke fornøyd med resultatene i 2020. Det er for mange hendelser, spesielt knyttet til fallende gjenstander og personskader. Samtidig er det viktig å se disse spørsmålene i et litt lengre perspektiv, sier Nylund.

Han peker på at situasjonen har bedret seg over en tiårsperiode, både for Equinor og bransjen som helhet. Samtidig understreker konserndirektøren at Equinor ikke har hatt noen episoder med storulykkepotensial i 2020.

– Selv om det har vært for mange hendelser i år, må vi ikke miste troen på hvordan vi arbeider med sikkerheten, sier Nylund.

Equinor er ansvarlig selskap på åtte av de tolv granskingene Ptil har satt i gang i år.

– Ingen koronakobling

Ifølge Nylund har Equinor ingen holdepunkter for å si at koronatiltakene svekker sikkerheten.

– Vi ser ingen kobling mellom årets hendelser og covid-19. Men hvis Ptil har indikasjoner på at det er tilfellet, vil vi lytte, sier han.

Kristin F. Kragseth er toppsjef i Vår Energi.

– Det er veldig bra at Ptil følger med og sier fra når de mener utviklingen går feil vei. Det er den rollen tilsynet skal ha, sier Kragseth.

Hun understreker at hun ikke kjenner bakgrunnen for Ptils tall, og at det derfor er vanskelig å kommentere dem konkret.

– Vi har ikke sett en slik utvikling i Vår Energi, men er veldig opptatt av å lære. Sikkerhet er alltid det viktigste, og sikkerhet er ferskvare, sier Kragseth.

Kristin F. Kragseth tror ikke koronatiltakene svekker reduserer sikkerheten. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Mentalt slitne arbeidere

Heller ikke hun ser noen grunn til å hevde at koronatiltakene gir dårligere sikkerhet.

– Jeg mener at de ikke gjør det, sier Kragseth.

Hun ser imidlertid en potensiell fare.

– Det er en fare for at folk blir mentalt utslitt av alle tiltak og forholdsregler som tas i forbindelse med pandemien.

Goliat-feltet i Barentshavet har lenge vært en verkebyll for Vår Energi, med mange hendelser og tett oppfølging fra Ptil.

– Risikoindikatoren på Goliat har aldri vært på et lavere nivå enn nå. Bank i bordet, sier Kragseth fornøyd.