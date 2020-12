Mongstad-funn overgår Miljødirektoratets bekymring for Equinor

Miljødirektoratet mistenkte at Equinor ikke drev Mongstad-raffineriet på forsvarlig måte. Selskapets egen rapport viste at bekymringen var på sin plass.

Irene Rummelhoff er ansvarlig i Equinor for landanleggene. Nå kommer Miljødirektoratet med knusende kritikk. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Dette framgår av Dagens Næringslivs omtale av to brev Miljødirektoratet har sendt til Equinor etter at det ble påvist store oljelekkasjer på Mongstad-raffineriet utenfor Bergen.

Direktoratet har lest selskapets egen rapport om forholdene på anlegget.

«Dessverre bekrefter, og på noen områder overgår, rapporten de mistankene og bekymringene Miljødirektoratet har hatt for om driften av raffineriet på Mongstad er forsvarlig.» skriver Miljødirektoratet, som også mener at «bekymringer om manglende og dårlig lederforankret kontroll, dårlig vedlikehold, manglende forståelse for regelverket, og generelt for lite fokus på miljørisiko» er blitt bekreftet.

Mye olje har lekket til grunnen ved Mongstad-raffineriet til Equinor. Vis mer byoutline Gwladys Fouche

Seksjonsleder Harald Sørby karakteriserer saken som alvorlig.

– Det omfanget vi har sett nå, var overraskende, sier han til DN.

Equinor skriver i sin egen rapport at 112.000 liter olje til nå er hentet opp fra grunnen på raffineriet. Selskapet selv har planer om å drive anlegget videre i 40 år. Miljødirektoratet skriver at de ser med stor uro på bakgrunn av funnene, og klarer ikke å se at drift i så mange år skal kunne la seg gjøre.

Equinor sier selv at forutsetningen er at virksomheten er «sikker, bærekraftig og lønnsom». Som svar på brevene fra direktoratet sier talsperson Eskil Eriksen til DN at selskapet skal gå grundig inn i forholdene som blir påpekt.

Publisert: Publisert: 18. desember 2020 07:13