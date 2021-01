Miljødirektoratet fant nytt avvik på Equinor-anlegg på Mongstad

Equinor får nok en gang kritikk av Miljødirektoratet. – Alvorlig, mener de.

Miljødirektoratet gikk hardt ut mot Equinor før jul. Det skjedde etter ulovlige oljeutslipp på Mongstad. De fryktet at Equinor-ledelsen ikke tar miljøet på alvor.

– Alvorlig

Nå har direktoratet hatt tilsyn på anlegget. De har funnet ett avvik:

Manglende vedlikehold av systemet for drenering av oljevann.

Systemet renser oljeforurenset vann før det renner ut i sjøen. Systemet ble bygget med klare mangler i 1975. Dette ble aldri rettet opp. Det kom Equinor selv frem til da selskapet gransket anlegget i fjor.

– Vi ser alvorlig på avviket, sier Reidar Evensen i Miljødirektoratet.

Mongstad-anlegget er Norges største oljeraffineri. Her produseres store mengder bensin, diesel og flydrivstoff.

Etterslep

Equinor har også fått én anmerkning etter tilsynet:

Vedlikehold er ikke gjort etter interne frister.

Equinor har som mål at maksimalt 100 vedlikeholdsjobber går over fristen.

Fra starten av 2019 til desember 2020 har det til enhver tid vært mellom 250 og 600 jobber utgått på tidsfrist.

Under tilsynet skyldte Equinor til koronapandemien.

Det går imidlertid ikke direktoratet med på. De viser til at Equinor var på etterskudd også før viruset inntraff. Direktoratet mener det er vanskelig å se at pandemien er hele årsaken til at det interne målet ikke nås.

Det har så langt ikke lykkes Aftenposten/E24 å få en kommentar fra Equinor.

