Equinor får ny gigantkontrakt på havvind i New York

Equinor vant onsdag New Yorks andre auksjon om havvindutbygginger. Dermed kan selskapet bygge ut prosjektene Empire Wind 2 og Beacon.

I en tale onsdag kunngjorde guvernør Andrew Cuomo i New York at delstaten vil bygge ut to havvindanlegg på totalt 2.500 megawatt. Vis mer byoutline Delstaten New York

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Det skriver Equinor i en melding.

Equinor skal sammen med partneren BP levere Empire Wind 2-prosjektet med en kapasitet på 1.260 megawatt og Beacon Wind 1 med kapasitet på 1.230 megawatt, opplyser selskapet.

I 2019 vant Equinor en auksjon om å få bygge ut kjempeanlegget Empire Wind i New York på 816 megawatt.

Empire Wind er beregnet å utgjøre en investering på rundt 25 milliarder kroner. Det tilsvarer investeringene i en mellomstor norsk oljeutbygging. For eksempel kostet Gina Krog-feltet 27 milliarder kroner.

– Et gjennombrudd

Til sammen vil Equinor dermed sitte på 3.300 megawatt kapasitet i USA, noe som gjør selskapet til en av de største havvindaktørene i landet.

– Disse prosjektene skal levere fornybar kraft til New York, og vil spille en viktig rolle i delstatens arbeid for å bli et globalt knutepunkt for havvind, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

– Suksessen vi har hatt med budene på Empire Wind 2 og Beacon Wind 1 innebærer et gjennombrudd for vår havvindvirksomhet i USA, og bekrefter Equinors ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet, sier han.

– En stat av drømmere

I sin «State of the State»-tale onsdag sa guvernør Andrew Cuomo i New York at staten vil bygge ut ytterligere 24 fornybarprosjekter, inkludert både solprosjekter og havvindprosjekter.

Disse prosjektene føyer seg inn i delstatens plan om å bygge ut mer enn 100 slike prosjekter, hvorav over 60 allerede er i gang.

Blant de nye prosjektene som har vunnet New Yorks auksjoner onsdag er to gigantiske havvindprosjekter som skal leveres av norske Equinor.

– Vi er en stat av drømmere, men vi er også en stat av drømmere som kan sette drømmene våre ut i live, sier Cuomo i talen.

Totalkostnaden for New Yorks seneste storsatsing på fornybar energi er beregnet til rundt 26 milliarder dollar, eller 221 milliarder kroner, opplyste Cuomo. Prosjektene skal bygges ut gjennom offentlig-private samarbeid.

Ambisiøse klimamål

New York har satt seg et mål om å redusere statens utslipp med 40 prosent innen 2030 og 85 prosent innen 2050.

For å nå målene har Cuomo blant annet planer om å bygge ut 9.000 megawatt havvind i delstaten innen 2035.

Staten skal også bygge ut kraftlinjer for å frakte strømmen rundt der den skal forbrukes, og redusere flaskehalser i nettet. Det skal i tillegg bygge ut batterilagring for å bruke strømmen smartere og balansere nettet.

Leverte bud i oktober

Det var i oktober at Equinor leverte sine bud til New Yorks andre runde med havvindauksjoner. Den åpnet for utbygginger av en kapasitet på totalt 2.500 megawatt.

Ifølge Cuomo blir Equinors to nye vindparker på mer enn 90 turbiner. Totalt vil de få en kapasitet på 2.500 megawatt.

Budene har siden ligget til vurdering hos New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

De to prosjektene vil kunne skape 3.000 jobber i delstaten, opplyste Equinor i oktober. Selskapet vil bidra til å bygge ut prosjektene fra South Brooklyn Marine Terminal, som også skal brukes som base for vedlikehold av anleggene.

– Equinor og delstaten New York skal jobbe sammen for å utvikle en solid industri for havvind, som skal kunne produsere og sammenstille utstyr, sier Siri Espedal Kindem, som leder Equinors vindvirksomhet i USA.

Selskapet understreket i oktober at havvindutbyggingene vil gi store fordeler for New York, gjennom økt kompetanse i næringslivet, økonomisk utvikling og mye ren energi.

Statsminister Erna Solberg og Equinors tidligere konsernsjef Eldar Sætre i området hvor selskapet skal bygge ut havvindparken Empire. Vis mer byoutline Pontus Höök

Store verdier

Det ligger store verdier i Equinors havvindvirksomhet, som særlig ligger i Storbritannia, Tyskland og USA. Selskapet har også flere større prosjekter under planlegging i Polen, og lukter også på en rekke andre markeder.

Equinor solgte nylig halvparten av to amerikanske havvindlisenser til konkurrenten BP for nær ti milliarder kroner. Equinor kunne bokføre en solid gevinst etter at eiendelene hadde steget kraftig i verdi.

Les også Equinor tjener ni milliarder kroner på havvindsalget: – En veldig god dag

Slik så Equinors direktør for nye energiløsninger Pål Eitrheim ut da Equinor i 2017 vant en auksjon om lisensområdet utenfor New York der Empire-vindparken skal bygges ut. Vis mer byoutline Equinor