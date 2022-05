Kraftig strømpris-dropp lørdag ettermiddag

I en magisk time lørdag ettermiddag har hele landet like lav strømpris. Og den er lav.

Vindmøller på en åker utenfor Sehnde nord i Tyskland. Det er mye vind på kontinentet i disse dager, som gir utslag på strømprisen også i Norge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I Tromsø, Trondheim og Molde skal vi helt ned til 6,2 øre per kilowattime mellom klokken 14 og 15 lørdag ettermiddag, før avgifter.

Men resten er ikke langt unna: I Oslo, Kristiansand og Bergen vil én kilowattime koste 6,6 øre til samme tid, også det før nettleie og avgifter slår inn.

For dagen under ett vil snittprisen være 1,40 kroner per kilowattime. Det fremkommer av strømbørsen Nordpools fremtidspriser fredag.

Noen av hovedårsakene til reduksjonen er mer vind og varmere temperaturer i Europa, forklarer to kraftanalytikere til E24.

Les også Vedum spådde 1.400 kroner i økt strømregning i år. Nå ligger hoppet an til 2.500 kroner

Tysk vind og sol

– I morgen er det mye vind i Norden, og det er veldig lave priser i Tyskland også, så da får vi i den timen med full import fra Tyskland til Norge, sier Ole Tom Djupskås i Refinitiv.

Dessuten er det veldig billig gass i Storbritannia, så Norge får også bra med import fra England, forklarer han.

– Det er noe av forklaringen. Samtidig er snøsmeltingen kommet litt i gang, som gir litt økende vannføring i Sør-Norge. Så det kan være noe knyttet til det, selv om det kanskje ikke er hovedforklaringen.

Men det er kun denne ene timen hvor det virkelig blir billig for strømmen. Fra 13–14 ligger prisene i Sør-Norge på 21,1 øre, og mellom klokken 15 og 16 er den 77,3 øre per kilowattime. Lenger nord i landet holder prisene seg imidlertid omtrent like lave ut dagen.

Årsaken til at den store duppen kommer midt på dagen, er i hovedsak værforholdene.

– I Tyskland midt på dagen vil få mye vind i morgen, og det er også kjempehøy solkraftproduksjon midt på dagen, sier Djupskås.

– På kvelden igjen blir det dyrt i Tyskland, da faller vinden også, og så spretter alt opp igjen. Da er Norge tilbake til å eksportere til Tyskland.

Mer av dette

Når det er så mye av strømmen som kommer fra fornybar energi, så blir det mye mer forskjell fra time til til time gjennom døgnet, forklarer Djupskås.

– Jeg tror vi kan vente mer av dette.

– Det blir stadig mer vind, og stadig mer solkraft, og mer kabler også. Det gjør jo at man importerer noen timer og prisen blir lav, og så eksporterer igjen.

Les også Vil du spare? Utsett dusjen til klokken 14 fredag

Han får støtte av kraftanalytiker Marius Rennesund i Thema Consulting. Han forklarer det voldsomme, kortvarige prisfallet på denne måten:

– Det er mye vindkraft på kontinentet. Vi går inn i sommersesongen, med mindre forbruk generelt, altså at vi bruker mindre til oppvarming, og vi har fått mye fornybarkapasitet inn fra kontinentet, sier Rennesund.

I tillegg er det helg.

– Så en del av industrien stengt ned, ikke alle produserer på lørdager. Etterspørselen er lav, og da har du nok produksjon fra fornybar energi, med veldig lave driftskostnader, til å dekke forbruket på kontinentet. Da får du billig import til Norge også.

– Det som drar ned prisen akkurat den timen er at det er på topp med vindproduksjonen, vil jeg tro.

Også fredag var det svært lave priser midt på dagen, i samme tidsrom.

Da forklarte analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til VG at også flytende naturgass i Storbritannia spiller inn.

– Vi har de siste to ukene importert mer strøm en noen gang fra England fordi gassprisene i Europa aldri vært så forskjellige som nå. England flommer over av gass og har ingen lagerkapasitet, sa Lilleholt.