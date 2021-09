Shell flytter inn hos Smedvig - Smedvig flytter ut

Shell tar med seg sine 250 ansatte fra Risavika til Smedvigkvartalet på Løkkeveien. Innflytting blir mot slutten av neste år. Samtidig flytter Smedvig ut. Det skjer neste uke.

Smedvig har sitt hovedkontor i Smedvigkvartalet i Løkkeveien 103. Der har de holdt til siden midten av 80-tallet, men nå er milliardkonsernet på flyttefot. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har vært gjennom en prosess hvor vi har landet på at kontorlokalene i Løkkeveien 103 er det beste alternativet for en organisasjon på vår størrelse, sier kommunikasjonsdirektør i Shell, Jan Soppeland, til Aftenbladet/E24.

– Perfekt plassering

Det var i begynnelsen av juli det ble kjent at Shell var på flyttefot - bort fra hovedkontoret i Risavika i Tananger og ut av Sola kommune. Og nå har altså valget falt på Smedvigkvartalet i Bjergsted like utenfor Stavanger sentrum.

– Vi har ansatte fra hele regionen som trenger å komme seg på jobb på en smidig måte. Løkkeveien 103 har i så måte en god plassering i nærheten av både tog og buss. I tillegg vil vi være i nærheten av viktige samarbeidspartnere som for eksempel Petoro, sier Soppeland.

– Hva er leiesummen?

– Den kommenterer vi ikke.

– Hvor lang er kontrakten?

– Det ønsker vi heller ikke å si noe om, annet enn at det er en langsiktig avtale med muligheter for betydelig forlengelse hvis begge parter skulle ønske det.

Fra 600 til 250 ansatte

Etter det Aftenbladet/E24 kjenner til skal det dreie seg om en kontrakt på 10+5+5 år. Det vil si at partene etter de første 10 årene tar en ny vurdering av kontrakten og leieforholdet. Det samme gjøres etter 15 og 20 år hvis partene velger å fortsette samarbeidet.

– Vi ser virkelig fram til å flytte inn i nye lokaler. De ansatte gleder seg stort, sier Soppeland.

– Blir det mer hjemmekontor for de Shell-ansatte i framtiden?

– Vi ser på forskjellige løsninger i hele Shell-gruppen nå. Det viktigste for oss er at de ansatte kan ha fleksible løsninger. Kontorlokalene til Smedvig legger også opp til at vi kan ha samhandling på en helt annen måte enn før, svarer Soppeland.

Jan Soppeland, kommunikasjonsdirektør i Shell. Vis mer

Les også Shell forlater Risavika. – Tynne argumenter, sier Sola-ordføreren

Shell har de siste årene gjennomgått flere omstruktureringer hvor stillinger og kostnader har blitt kuttet. På et tidspunkt hadde selskapet over 600 ansatte i regionen. Nå har de 250.

– Bygget vi sitter i nå her i Tananger, er blitt altfor stort for oss, sier Soppeland.

Smedvig flytter ned i bakken

Det er altså først mot slutten av neste år at Shell flytter inn hos Smedvig, men allerede neste uke flytter Smedvig ut av lokalene, som de har vært i siden 1986.

– Ja, jeg har allerede ryddet og pakket ned kontoret mitt, sier markedsdirektør i Smedvig Eiendom, Sjur Christian Monsen.

Nå går turen noen hundre meter lengre ned i bakken - nærmere bestemt Øvre Strandgate 123. Også det er et kontorbygg som er eid av Smedvig hvor blant annet Petoro holder til. Dette blir en slags mellomstasjon for de rundt 30 Smedvig-ansatte.

Sjur Christian Monsen, markedsdirektør i Smedvig Eiendom. Vis mer

– Vi har en etasje ledig der på rundt 850 kvadratmeter. Det passer oss helt fint for en periode, men etter hvert er planen å finne et annet og mer langsiktig kontorlokale, sier Monsen.

– Hvor er planen å ende opp til slutt?

– Det blir nok enten i Verksgata hvor vi skal bygge et helt nytt kontorbygg som skal stå klart om cirka halvannet år. Eller så blir det et annet sted i Smedvigkvartalet. Uansett blir vi værende i Stavanger sentrum, svarer Monsen, som er glad for å få Shell som leietakere.

– Jeg synes det er kult for byen at et stort oljeselskap kommer inn til sentrum. Straks etter at vi er flyttet ut i neste uke, begynner arbeidet med å oppgradere det tekniske i bygget. Samtidig er det viktig for oss å bevare byggets sæpreg.

Kamphaner i retten

Smedvig Eiendom og Shell har en litt spesiell historie som strekker seg tilbake til mars 2019 da Shell først ble dømt i Gulating lagmannsrett til å betale Smedvig 20 millioner kroner i året for kontorlokaler i Løkkeveien 103 - som de ikke brukte.

Striden om leieavtalen oppsto etter at Shell i februar 2015 kjøpte opp det britiske oljeselskapet BG Group. Da hadde BG Group en leieavtale med Smedvig Eiendom på over 20 millioner kroner i året frem til sommeren 2024.

Etter oppkjøpet satte Shell i gang en omfattende omorganisering. BGs norske virksomhet fortsatte under Shell-paraplyen som før, men for Smedvig Eiendom ble konsekvensene store.

I slutten av august 2016 sendte Shell et brev til Smedvig Eiendom der de varslet at selskapet sa opp leieavtalen på over 20 millioner kroner i året med virkning fra sommeren 2018.

Smedvig mente oppsigelsen var uetisk oppførsel og gikk til sak - en sak som Gulating lagmannsrett har gitt Smedvig Eiendom rett i.

Anket - og fikk medhold

Men striden var ikke slutt der. Shell anket til Høyesterett, som sendte saken tilbake til lagmannsretten, som da ga Shell full støtte for sitt syn. Shell slapp altså å betale noe som helst til Smedvig Eiendom.

– Det stemmer at vi var uenige om en leiekontrakt, men dette er en sak vi har ryddet av veien og lagt bak oss. Vi er profesjonelle parter som går videre, sier Soppeland, som legger til at de nå har et svært godt forhold til Smedvig.

Shell har eid adressen Tankvegen 1 helt siden 1965. Bygget som i dag huser hovedkontoret ble bygget i 1986, og deretter påbygd og oppgradert i 2008. I juli i år ble det solgt til Seabrokers Eiendom. Vis mer

PS! I midten av juli ble Shell sitt bygg i Tankvegen 1 i Risavika solgt for 120 millioner kroner til Seabrokers Eiendom.

– Vi har ikke veldig konkrete planer rundt bygget enda. Det er et spennende case, og et strategisk viktig grep for oss. Vi trenger et ankerfeste i Risavika, som er et spennende marked i seg selv. Vi synes eiendommen har så mye ved seg at det var et godt kjøp, sa daglig leder i Seabrokers Eiendon, Rolf Aarthun, i forbindelse med kjøpet.

Shell leier bygget i Risavika fram til de flytter inn i Løkkeveien 103.