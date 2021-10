Budsjettets oljetall: Ny Martin Linge-smell

Martin Linge-feltet står fortsatt for de største overskridelsene totalt på norsk sokkel. Njord Future, Balder Future, Yme og Sverdrup fase to blir også dyrere.

Martin Linge-feltet blir dobbelt så dyrt. Vis mer

Statsbudsjettet viser oppdaterte tall for olje- og gassprosjekter på norsk sokkel.

Forårets statsbudsjett viste store overskridelser i Barentshavet og Nordsjøen. Kronefall og pandemien fikk skylden. Blant fjorårets taperne var Martin Linge-feltet, Njord Future og Johan Castberg-feltet.

Derfor var det knyttet stor spenning til årets oljetall. Det var på forhånd forventninger om en viss Korona-bakrus.

Martin Linge Godkjent utbygging: 2012 Anslåtte kostnader: 31 434 mrd. kr. ( 2021-kroner) Produksjonsstart: Juni 2021. Kostnader 2021: 63 091 Overskridelser: 31 657 mrd. Kr. (101 prosent) Vis mer

101 prosent overskridelser for Martin Linge

Martin Linge er feltet med de største overskridelsene totalt sett (Se tabell). I fjorårets budsjett ble det meldt om at prosjektet ble om lag dobbelt så dyrt som først antatt. Siden da har prislappen økt med nok en milliard. I år meldes det om 101 prosent overskridelse i forhold til opprinnelig plan.

Feltet i Nordsjøen som Equinor overtok ansvaret for fra franske Total har blitt forsinket flere ganger. I sommer startet endelig produksjonen.

Feltets prislapp har økt med 31,7 milliarder kroner. Dette er mer enn en dobling av det opprinnelige prisanslaget.



De nest største overskridelsene er det Equinors Njord Future som står for. Dette var som nevnt også blant prosjektene som sto for de største overskridelsene ved fjorårets budsjett.

Prosjektet er blitt 4,3 milliarder dyrere siste året, anslaget er nå over 13 milliarder mer enn planlagt.

Njord Future er et oppgraderingsprosjekt som inkluderer overhaling av både plattformen Njord A og lagerskipet Njord B. Dette skal sikre lengre levetid på feltet. Produksjonsstart er ventet ved slutten av året.

Njord Future Godkjent utbygging: 2017 Anslåtte kostnader: 16 356 mrd. kr. Produksjonsstart: 2022. Kostnader 2021: 29 481 mrd. kr. Overskridelser: 13 125 mrd. kr. (80 prosent) Vis mer

Njord A plattformen er under oppgradering. Prosjektet blir nå 4,3 milliarder dyrere enn ventet. Vis mer

Balder i Nordsjøen har fått økt prisanslaget mest siste året. Feltet skal bygges ut. Dette innebærer levetidsforlengelse og restaurering av Jotun A som ligger hos Rosenberg Worley i Stavanger. I tillegg skal nye havbunnsbrønner bores. Planen er at feltet skal være tilbake i drift i 2022.

Balder Future Godkjent utbygging: 2020 Anslåtte kostnader: 20 024 mrd. kr. Produksjonsstart: 2022. Kostnader 2021: 26 835 mrd. kr. Overskridelser: 6 811 mrd. kr. (34 prosent) Vis mer

Budsjettet viser at prosjektet går på en skikkelig smell. Prosjektet blir 6,8 milliarder dyrere enn ventet. Den totale prislappen på prosjektet går altså fra 20 til 26,8 milliarder kroner.

Også Yme-feltet går på en milliardsmell. Plattformen ble i sin tid kjent for at produksjonen måtte avsluttes da plattformen var svært dårlig bygget. Det spanske oljeselskapet Repsol gjør nå et nytt forsøk. Heller ikke i år gir det betraktelig avkastning.

Nye Yme ventes å settes i gang denne uken.

Jotun A-skipet ligger for tiden inne hos Rosenberg Worley i Stavanger. Den er en del av Balder Future som blir 6,8 milliarder kroner dyrere enn ventet. Vis mer

Nye Yme Godkjent utbygging: 2018 Anslåtte kostnader: 8 927mrd. kr. Produksjonsstart: 2021. Kostnader 2021: 11 915 mrd. kr. Overskridelser: 2 988 mrd. kr. (33 prosent) Vis mer

Yme blir nesten tre milliarder dyrere enn ventet. Den samlede prislappen går fra 8,9 milliarder til 11,9.

Et femte prosjekt som melder seg på i budsjettet med røde tall er Johan Castberg. I fjorårets budsjett var også Castberg blant de største overskridelsene. Feltet i Barentshavet går altså på sin andre milliardsmell på to år. Planen er at feltet skal være i produksjon i 2023.

Feltet blir 7,9 milliarder kroner dyrere. Den samlede prisen for Equinors satsing i det vestlige Barentshavet får nå en ny prislapp på 59 milliarder kroner. Dette er altså en oppgang fra 51,2 milliarder som var den planlagte prislappen fra i fjor.

Johan Castberg Godkjent utbygging: 2018 Anslåtte kostnader: 51 198 mrd. kr. Produksjonsstart: 2021. Kostnader 2021: 59 092 mrd. kr. Overskridelser: 7 894 mrd. kr. (15 prosent) Vis mer

Johan Sverdrup-prosjektet nærmer seg straks ferdigstillelse. Den andre prosessplattformen er under utbygging og ventes å bli slept ut til Nordsjøen i 2022. Fase to av prosjektet melder seg på i budsjettet med røde tall.

Denne delen av prosjektet blir 2,3 milliarder kroner dyrere enn ventet. Den samlede prislappen går fra 44,6 milliarder til 46,9 milliarder kroner.

Et av Equinors største satsingsprosjekt er Hywind Tampen. Betong-fundamentene som nå ligger inne for konstruksjon i Vindafjord i Rogaland skal taues ut i Nordsjøen neste sommer. Det meldes om små overskridelser på havvindprosjektet.

Prislappen øker med 347 millioner kroner. Den samlede prislappen på satsingsprosjektet går fra 4,9 milliarder kroner til 5,3 milliarder.

Investeringsanslag, prosjekt under utbygging (i mill. 2021-kroner) PUD/PAD- godkjent PUD/PAD-estimat Nye anslag Endring fra i fjor Totalendring Njord Future 2017 16 356 29 481 4 300 13 125 (80%) Johan Castberg 2018 51 198 59 092 4 650 7 894 (15%) Yme New Development 2018 8 927 11 915 579 2 988 (33%) Bauge 2017 4 257 4 263 136 0 Fenja 2018 11 066 11 686 184 620 (6%) Nova 2018 10 174 10 991 740 817 (8%) Sverdrup Byggetrinn II 2019 44 583 46 893 1 285 2 310 (5%) Solveig 2019 6 709 6 818 -107 -107 (2%) Hod Nyutvikling 2020 5 856 6 166 - 310 (5%) Balder Future 2020 20 024 26 835 6 811 6 811 (34%) Breidablikk 2021 18 990 19 110 - 120 (1%) Hywind Tampen 2020 4 921 5 268 264 347 (7%) Sleipner Kraft fra land 2021 849 825 - -24 (-3) Sum 203 910 239 343 18 842 35 433 17