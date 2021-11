Nødlandingen i Nordsjøen: - Skal selvfølgelig ikke skje

Et Sikorsky-helikopter måtte i september nødlande på Ekofisk Lima etter oljetrykkfall i hovedgirboksen. – Det for tidlig å si noe å si noe om hendelsesforløpet, sier Bristow.

Et Sikorsky S-92A måtte nødlande under en søk- og redningstjeneste i september. Bildet er tatt i en annen anledning. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lørdag 25. september skal et helikopter på vei tilbake fra søk- og redningstrening ha fått tap av oljetrykk i hovedgirboksen (MGB).

Statens Havarikommisjon (SHK) undersøker nå hendelsen de kaller alvorlig. Da besetningen fikk beskjed om problemene, satte de umiddelbart kursen mot Ekofisk Lima. Her skal landingen ha foregått uproblematisk. Ingen personer kom til skade i forbindelse med hendelsen.

Helikopteret, av typen Sikorsky S-92A, opereres av Bristow Norway.

Alvorlig havari

Kåre Halvorsen er avdelingsdirektør ved Havarikommisjonen. Han påpeker at de fremdeles er i en tidlig fase av undersøkelsene. Derfor vil han ikke si noe om alvorlighetsgraden.

– Vi har sendt en pumpe til gjennomgang. Det er en del av smøresystemet til girboksen. Den har vi ikke status på enda, sier han til Aftenbladet/E24.

Pumpen er sendt til Sirkorsky i USA. Havarikommisjonen vil selv ikke være til stede på undersøkelsen. Den amerikanske havarikommisjonen vil møte på deres vegne.

Nå vil de bruke tid til innhenting av tilgjengelig informasjon.

– Vi må forstå hvordan de tekniske systemene fungerer for så å forstå hvordan eller hvorfor de svikter. I tillegg er vi i kontakt med de som er involvert, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen har ikke tatt beslag på helikopteret som altså fremdeles kontrolleres av Bristow.

Teknisk feil i hovedgirboksen regnes for å være en av de mest alvorlige problemene et helikopter kan få. En rekke ulykker har blitt forårsaket av et MGB-havari. Turøy-ulykken er et eksempel, selv om det var snakk om helt andre komponenter enn en oljepumpe. Denne hendelsen er altså av en annen karakter.

– Vi kan bekrefte at vi har hatt en hendelse med et S-92A helikopter. Vi fikk indikasjon på et oljetrykkfall i girboksen. Helikopteret landet uten videre dramatikk. Ingen ble skadd og besetningen gjennomførte en trygg landing, sier daglig leder i Bristow Norge, Heidi Wulff Heimark.

Daglig leder i Bristow Norge, Heidi Wulff Heimark, sier de gransker hendelsen. Vis mer

– Tar dette veldig alvorlig

Hun sier at selskapet samarbeider tett med både norske myndigheter og Sikorsky for å komme til bunns i hendelsen.

Hun er likevel ordknapp om alvorlighetsgraden.

– Helse, miljø og sikkerhet er helt avgjørende for oss. Vi er derfor glad for at denne hendelsen granskes grundig. Den interne og eksterne granskingen pågår fortsatt derfor er det for tidlig å si noe å si noe om hendelsesforløpet, avslutter hun.

Henrik Solvorn Fjeldsbø er forbundssekretær i Industri Energi og leder av LOs helikopterutvalg. Han fikk beskjed om hendelsen like etter den hadde skjedd.

– Mannskapet gjorde jobben sin og fikk landet maskinen trygt. Det er vi veldig glade for, forteller Fjeldsbø.

– Produsenten tar dette veldig alvorlig. Det skal selvfølgelig ikke skje. Selv om den fungerende oljepumpen leverte litt lavere trykk skal man kunne fly med det, legger han til.

Fjeldsbø forteller at de innen kort tid skal ha et møte med produsenten for å se om det er noe som kan forbedres i fremtiden. Han ønsker ikke å spekulere i hva som kan ha forårsaket hendelsen.