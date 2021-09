Erlend Riveland trodde sjefen skulle permittere ham fra oljejobben. Så skjedde noe uventet.

Lite aktivitet gjorde at montør Erlend Riveland regnet med å bli permittert fra Aarbakke-jobben. Et utlån til plogfabrikken Kverneland ble redningen.

Aarbakke på T-skjorten, men montør Erlend Riveland skal jobbe noen måneder på Kverneland plogfabrikk. Vis mer

– Vi regnet med at noe var på gang. Jeg trodde jeg kom til å bli permittert, sier Riveland, som nylig var ferdig med læretiden og fikk fast jobb hos Aarbakke på Jæren.

Da han så tekstmeldingen fra sjefen sin om å ringe etter et nattskift, regnet han derfor med at beskjeden ville være at han måtte gå permittert en periode.