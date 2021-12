Strømprisene fortsetter nedgangen i sør

For kundene i Midt- og Nord-Norge øker prisen til 57,8 øre.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Strømprisen mandag blir 1,79 kroner i ren kraftpris i Sør- og Vest-Norge, viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool, som fastsetter prisen en dag i forveien.

Dersom nettleie og avgifter inkluderes vil det tilsvare en pris på 2,80 kroner på strømregningen, før påslag til strømselskapene. Selv om strømprisen nå faller fra rekordnivået er prisen fortsatt unormalt høy. Det er ti øre billigere enn søndag.

Døgnprisen på strøm ligger på 1,87 kroner for kunder i Sør- og Vest-Norge andre juledag. Dersom nettleie og avgifter inkluderes vil det tilsvare en pris på 2,9 kroner på strømregningen, før påslag til strømselskapene.

For kundene i Midt- og Nord-Norge øker prisen fra 49 til 57,8 øre i ren kraftpris. Medregnet nettleie og avgifter vil prisen på strømregningen bli 72,8 øre for disse kundene.

Denne høsten har strømprisen satt flere rekorder, sist på tirsdag da strømmen i Sør-Norge kostet 3,95 kroner i gjennomsnitt uten nettleie og avgifter.

Les på E24+ Skipsaksjene som kan surfe på strømprissjokk

Analytikere varsler oppgang

Flere analytikere har varslet strømprisoppgang i januar. De trekker frem temperaturen og vind som de viktigste faktorene til at strømprisen har steget, og værmeldingene antyder at det vil være «unormalt kaldt» også i januar.

Olav Vilnes, redaktør i nyhetsbyrået Montell sier at strømkunder i Oslo, Bergen og Kristiansand kan forvente seg omtrent den samme høye strømprisen i januar.

– Det blir ny rekord og desember er rekordhøy allerede. Tromsø, Trondheim og Ålesund ligger betydelig lavere. Der snakker vi om i underkant av kronen per kWh. De får halv pris av hva Sør-Norge får i januar, sier han.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sa også lørdag at det fortsatt kommer til å være et anstrengt marked i januar.

– Vi er allerede i en anstrengt situasjon. I januar er det en forventning i markedet på over fire kroner per kilowattime i Tyskland, mens vi har et gjennomsnitt for Norden på omtrent to kroner. Sør-Norge vil nok ligge ytterligere en halv krone over det i rene kraftpriser, sier han, og legger til:

– Med disse værvarslene kan det gå enda høyere, fordi man ikke møter motstand før man møter prisene i Europa. Man kan ikke stoppe eksporten til Europa før prisene er på lik linje, sier Lilleholt.

Faller mot sommeren

Fra sommeren av ser det heldigvis lysere ut.

– Fra juli og ut over er prisene nå under 50 øre per kWh, sier Lilleholt som råder folk som vurderer fastpris å vente med å binde seg til sommeren. Alternativt kun binde seg for maks seks måneder nå hvis man vet at man ikke klarer å håndtere dagens rekordhøye priser og vil ha en forsikring mot ytterligere prisoppgang, sa Lilleholt til VG/E24 tidlige denne uken.

– Hvis markedet ikke endrer seg for Sør-Norge vil det være rom for å få en-, to- eller tre års kontrakter til mellom 60 og 70 øre til sommeren, legger han til. Selv bandt han strømprisen på 34 øre i august.