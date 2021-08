Støre besøkte Equinor: - Et regjeringssamarbeid med MDG er uaktuelt

Engasjert inntok Ap-leder Jonas Gahr Støre Equinors hovedkvarter på Forus. Der presenterte han Stavanger som fremtidig energihovedstad og stengte døren for MDG: - Et regjeringssamarbeid er uaktuelt.

Jonas Gahr-Støre besøkte torsdag Equinor sammen med Kari Nessa Nordtun, Tom Kalsås, Torstein Tvedt Solberg og Hadia Tajik. Equinors Kjell Einar Ellingsen viser framtidsplaner kraftig nedskalert i basseng. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Under valgkampens eneste besøk til Stavanger la partilederen turen innom Forus, hvor tusenvis av landets olje og gass-arbeidsplasser ligger.

Temaet for dagen var Equinors grønne satsinger. Støre fikk blant annet innføring i selskapets satsing på karbonfangst- og lagring. I tillegg fikk han prøvekjøre Equinors subsea-drone som brukes til frakting av CO₂.

Det var en vitebegjærlig partileder som styrte modellen mens han stilte spørsmål om prosjektet.

– Har dere all den kompetansen dere trenger her i selskapet til dette, spurte Støre.

– Ja, kom det raskt fra Kjell Einar Ellingsen i Equinor.

Årets valg er Gahr Støres siste sjanse til å innta statsministerstolen. Alle målinger tyder på at han nå får muligheten. Dermed slipper han å bli første leder av Arbeiderpartiet siden Reiulf Steen som ikke får smykke seg med statsministertittelen.

– MDGs løsning er feil vei

Likevel har de siste målingene vist et krympende flertall for Støres og Aps regjeringsalternativ, anført av Senterpartiets kollaps. På tross av dette slenger Gahr Støre igjen døren for et regjeringssamarbeid med MDG.

– AP og MDG har et så ulikt syn på hvordan vi skal bruke industrien og erfaringen vi har for å kutte utslipp og skape jobber. Derfor er det ærlig overfor velgerne å si at et regjeringssamarbeid er uaktuelt, sa Støre til Aftenbladet/E24.

– Vil dette si at landets oljepolitikk som vanlig sikres av et bredt flertall til høyre og venstre?

– Jeg tror det er en fordel at hovedlinjene for en så viktig politikk har bred tilslutning til både høyre og venstre. Vi mener vi trenger en mer aktiv næringspolitikk enn den dagens regjering fører, konkluderer han.

Jonas Gahr Støre fulgte nøye med underveis. Her står han sammen med Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og førstekandidat i Rogaland Vis mer

MDG har brukt mye av valgkampen på å presentere en rekke krav de vil stille til en ny regjering i bytte mot deres støtte. Blant kravene er full stans av olje- og gassleting. Støre lar seg ikke skremme av de grønne ultimatumene.

– Arbeiderpartiet mener olje- og gassindustrien har arbeidsplasser, kunnskap, teknologi og kompetansen til å lykkes med å kutte utslipp. Da er MDGs løsning med å legge ned både næringen og studieretninger innenfor energifag en feil vei, slår partilederen fast.

Frykter heller ikke SV

Nå ber han de grønne tenke seg om hvilket alternativ de egentlig har.

– De må velge om det fortsatt er Høyre og Frp som er veien å gå for norsk klima- og energipolitikk. Frp kaller havvind for svineri og ser seg ikke bundet av Parisavtalen, sier han.

Også Sosialistisk Venstreparti, som Arbeiderpartiet ønsker å regjere sammen, med har kommunisert at de ønsker en mer radikal oljepolitikk. Støre tar likevel dette med knusende ro.

– Jeg har sittet i regjering med SV i åtte år. Det gikk veldig fint. Jeg skulle ønske vi kunne få 50,1 prosent av stemmene, men det får vi ikke. Da må vi søke flertall med andre partier, det er kun det vi har erfaring fra her i Norge. Og jeg er helt trygg på at en regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV skal finne gode løsninger sammen, sier han.

Jonas Gahr-Støre besøkte torsdag Equinor sammen med Kari Nessa Nordtun, Tom Kalsås, og Hadia Tajik. Torstein Tvedt Solberg var også med. Vis mer

Energihovedstaden Stavanger?

Gjennom besøket fikk Støre fra mange hold klarhet i at Equinor er godt i gang med omstillingen som politikerne snakker om.

Under besøket hos Equinors levnet Støre ingen tvil om at hovedkontoret skal ligge på Forus også i fremtiden. Oljealderens svanesang har startet. Dette betyr også at Stavangers tid som oljehovedstad nærmer seg slutten. Men Støre tror byen skal spille en viktig rolle i tiden fremover.

– Jeg synes det har vært viktig å kalle Stavanger for oljehovedstaden, men Stavanger blir også energihovedstaden på bakgrunn av den kompetansen som er her, sier han.

– Det jobbes med så mye annet enn olje og gass her, men kompetansen kommer fra olje og gass, legger Hadia Tajik til.

Under Støres besøk til hovedkontoret var det som nevnt ikke selskapets oljedrift som sto i sentrum. Støre mener Equinor er i en særstilling for å gjennomføre det grønne skiftet.

– Jeg vil anta at veldig mange her i Equinor startet i olje og gass, men i dag jobber mange av dem med mye annet. Det er derfor vi sier at vi vil utvikle, ikke avvikle denne viktige industrien, sier han.

– Equinor kommer ikke til å forbli et lønnsomt selskap om man ikke klarer skiftet over til fornybar energi. Jeg ser for meg at Equinor skal ha sitt hovedkontor her på Forus, men også med stor tilstedeværelse i resten av landet, legger han til.