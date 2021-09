Strømkrisen kan være avverget: Venter kraftig prisfall

September bød på de høyeste strømprisene i Norden noensinne. Nå er det ventet et prisfall på grunn av solide nedbørsmengder. – Det kan hende at vi har sett toppen og at krisen er avverget, sier strømanalytiker.

Det lover godt for strømprisene de neste ukene. Store nedbørsmengder vil fylle opp vannmagasiner og gi billigere strøm til norske husholdninger gjennom vinteren, spår analytikere. Vis mer

Lite nedbør over lang tid har drevet strømprisene oppover. Men dette kan nå endre seg.

– Det har kommet et værskifte, og det ser ut til at solide nedbørsmengder i Sør-Norge kommer til å fylle opp vannmagasinene. Derfor går prisene ned, sier direktør for krafthandel, Andreas Myhre, i Agder Energi-selskapet Entelios.

Han presiserer at prisene fortsatt vil være høye, men at de i tiden fremover vil gå ned, og at det mest sannsynlig ikke vil komme noen nye strømprisrekorder.

I Sør-Norge vil prisene gå ned ti-tolv øre med den nedbøren som er spådd. Det gjelder for hele vinteren. Hadde det vært tørt ville prisene trolig steget med hele 50 øre.

Direktør for krafthandel, Andreas Myhre, i Agder Energi-selskapet Entelios (til høyre) ble med på E24-podden denne uken for å snakke om strømpriser med Kjetil Malkenes Hovland og Sindre Heyerdahl i E24. Vis mer

Kan avverge strømkrise

Totalt sett vil prisene falle med rundt 15 prosent ifølge beregninger fra Storm Geo.

Det kan bety et prisfall fra rundt landsgjennomsnittet 88 til 75 øre per kilowattime strøm.

– Forrige uke fikk vi nedbør utover det normale, og det er ventet at denne uken og neste skal bli veldig våte. I løpet av tre uker vil vi derfor få energi som kan tilsvare 26 terawattimer (TWh) i det nordiske vannkraftsystemet, sier sjefanalytiker Sigbjørn Seland ved Storm Geo.

Det er hele ti til elleve terrawattimer mer energi i form av nedbør, opp mot det som er normalt. Elektrisitetskonsumet til Norge ligger på rundt 130–140 terawattimer årlig.

– Det er store energimengder, og det er mindre sannsynlig at vi får en krise. Det var en generell forventning om at prisene skulle stige. Nå kan det hende at vi har sett toppen og at krisen er avverget, sier Seland.

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne, mener en ny regjering må få på plass bedre støtteordninger for strømbesparende tiltak. Vis mer

«Strømtiltak må bli enklere»

– På forbrukernes vegne er vi veldig glade for å høre dette, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Hun forteller at Huseierne aldri har opplevd så mange telefoner fra bekymrede strømkunder, som de har fått den siste tiden. Mange sliter med å betale regningen, og mange ønsker seg mer hjelp og støtte.

– Derfor er det så viktig at vi på sikt setter husholdningene i bedre stand til å takle svingninger i strømprisene, sier Ørstavik Öberg, og sikter til at vi må få på plass bedre støtteordninger til gjennomføring av lavterskeltiltak i husholdningene som etterisolering, bytte av vinduer og varmepumper.

Europa påvirker prisnivået

En annen forklaring på om hva som kan ha påvirket strømprisene enn vær den siste tiden, er det rekordhøye prisnivået fra Europa. Det igjen er i stor grad er drevet av rekordhøye kull- og gasspriser.

En feil i en gassledning fra Russland til Tyskland, har blant annet ført til at det tyske energimarkedet har gått i taket.

– Det tar fullstendig av i Europa. Og det kommer til å påvirke hele næringskjeder. Vi vil se et vanskelig forsynt energimarked fremover, sier Myhre fra Entelios.

Han trekker frem de økte gassprisene gir økte penger i statskassen for Norge, mens forbrukerne må ut med mer for strøm. Gassprisene hadde ikke vært rekordhøye med mindre strømprisene hadde gått i taket. Energimarkedet påvirkes av flere faktorer.

– Oljefondet sveiper inn 15 milliarder i uken på grunn av økte gasspriser. Det er den samme summen som norske forbrukere betaler i elavgift per år, sier Myhre.