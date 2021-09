Listhaug nekter å støtte regjeringens oljeskatteendring: – Aldri

Regjeringen slapp en petroleumsskatt-bombe tirsdag. Kjernen av endringene er at det blir litt mindre attraktivt å investere på norsk sokkel. Sylvi Listhaug besøkte onsdag Stavanger-regionen og reagerte med vantro.

– Nå har du kommet fra energihovedstaden Stavanger. Velkommen til oljehovedstaden Sola, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei i det han ønsker Sylvi med følge velkommen til ConocoPhillips onsdag. Vis mer

Onsdag besøkte Frp-leder Sylvi Listhaug Stavanger og Sola. På tapetet sto både et møte med Næringsforeningen i Stavanger og oljeselskapet ConocoPhillips på Tananger. Et viktig tema for dagen skulle bli den foreslåtte endringen av petroleumsskatten som regjeringen kunngjorde tirsdag.

– Jeg tenker at folk som sitter i utlandet, må tro vi er sprø. Her sitter vi og sager av den greinen vi sitter på, kom det flere ganger fra Listhaug i løpet av onsdagen.

Målet med endringen er å gjøre skattesystemet mer nøytralt samtidig som det gir selskapene mer forutsigbare rammevilkår.

Med nøytral menes at det er de samfunnsøkonomisk lønnsomme satsingene fortsatt skal være lønnsomme. Det er med andre ord ikke skattebetalerne som skal ta risikoen for eventuelt ulønnsomme satsinger.

Regjeringen legger om til en kontantstrømskatt som betyr at investeringene utgiftsføres straks i stedet for over seks år.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sa til E24 tirsdag at lavere investeringer på norsk sokkel i så fall vil være fordi prosjektene ikke er lønnsomme i seg selv.

Likevel ser Frp-leder Sylvi Listhaug rødt. Tirsdag gikk hun så langt i et intervju med E24 at hun truet med å felle regjeringen i budsjettforhandlinger:

– Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss.

Det var ingen tvil om at det var den selvutnevnte oljeridderen som besøkte oljehovedstaden onsdag. Panegyrisk hyllest av oljenæringen og dommedagsprofetier på næringens vegne gikk hånd i hånd.

Sammen med Sola-ordfører Slethei besøkte hun ConocoPhillips. Der ble hun tatt imot av Jan-Arne Johansen (t.v.) og norgessjef Steinar Vaage. Vis mer

– Kom veldig brått på

Under møtet med Næringsforeningen tidligere på dagen dukker det plutselig opp et bilde av Equinors hovedkontor på Forus. Da kommer det kjapt fra Frp-lederen:

– Jeg trodde det lå på Fornebu.

Dette ble etterfulgt av en god latter av samtlige tilstedeværende. Listhaug gjorde det for ordens skyld klart for journalisten til stede at det var snakk om en spøk.

Det som ikke er en spøk for partilederen, er motstanden oljenæringen i større grad enn tidligere møter. Under besøket til ConocoPhillips manet hun selskapet til å ta en større plass i det offentlige ordskiftet.

– Hele næringen må stå mer opp for seg selv. Vi i Frp forsøker å stå opp mot galskapen, men næringen må gjøre enda mer, sa hun til forsamlingen.

Selskapets driftsdirektør i Europa, Jan-Arne Johansen, la ut om blant annet Ekofisk-feltet, som i juni i år fylte femti år. Det var en tydelig stolt direktør som fortalte om feltets historie og betydning. Dette ble fulgt opp av lovprising fra Frp-besøket.

– Jeg tror ikke folk forstår hva denne næringen har betydd for oss her i landet. Måten den blir behandlet på nå er skammelig, kommer det fra Listhaug.

Det var likevel kort mellom hyllest og elendighetsbeskrivelser.

– Jeg har en bror som jobber i næringen og bidrar med verdiskapning. Det er tragisk å se hvordan han og hans kollegaer rakkes ned på av klimafanatikerne, fulgte hun opp.

Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger tok en litt mer edruelig tone enn Frp-lederen rundt de foreslåtte oljeskatteendringene. Vis mer

– Kommer aldri til å gi støtte til denne endringen

De foreslåtte endringene i petroleumsskatten kom overraskende på noen hver tirsdag kveld. Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger har en avventende tone.

– Det kom veldig brått på. Nå må vi avvente hva næringen selv sier. De fleste er klare på at det vil ta tid å analysere dette. Da kan ikke vi bare konkludere noe så fort. Nå skal de smarteste hodene gjennomgå dette, sier Minge til Aftenbladet/E24.

Avventende er også ConocoPhillips sin kommunikasjonssjef Elisabeth Fiveland.

– Vi bruker nå tid på å sette oss inn i hva denne skatteendringen vil si for oss. Foreløpig har vi egentlig ingen kommentar til det, sier hun.

En som ikke trenger tid, er Sylvi Listhaug. Hun har ikke moderert budskapet sitt etter å ha fått sovet på det.

– Jeg kan love at Fremskrittspartiet vil sikre oljenæringens rammebetingelser. Vi kommer aldri til å gi støtte til denne endringen, sier Listhaug til Aftenbladet/E24.

Dagens regjering vil altså ikke overleve budsjetthøsten om de går videre med forslaget.

– Hva er det egentlig du reagerer på? Mange mener at dette er helt nødvendig?

– Grunnen til at jeg reagerte så fort, var fordi vi snakket med ulike folk i bransjen som kommuniserte dette. Jeg forstår at næringen selv ønsker å være litt forsiktige, sier Frp-lederen.

Listhaug mener kutt i leterefusjonsordningen kan være katastrofalt for leteinitiativ på norsk sokkel.

– Grunnen til at man laget leterefusjonsordningen var fordi man så at leteaktivitet på norsk sokkel gikk ned fordi de store aktørene forsvant. Den har sørget for at mange små og nystartede bedrifter har kommet på banen. Mest sannsynlig ville ikke Sverdrup-feltet blitt funnet av Lundin om det ikke var for leterefusjonsordningen, sier hun.

Hun mener endringsforslaget sender helt gale signaler til en næring som nå trenger støtte, hevder hun.

– Det høres ut som om Høyre går inn for en avviklingsfase. Dette betyr at bedrifter kanskje ikke vil satse på norsk sokkel fremover, frykter Listhaug.

– Dette er symbolpolitikk som kommer til å kjøre norsk politikk rett i grøfta, legger hun til.