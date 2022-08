Streikefare i kraftsektoren

Torsdag og fredag denne uken møtes EL og IT Forbundet arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge hos Riksmegleren. Ved en eventuell streik vil det kunne ta lenger tid å fikse feil i strømnettet.

Dersom meklingen ikke fører frem, vil over 1100 ansatte i 14 selskaper bli tatt ut i streik fra lørdag morgen. Det kom frem i en melding fra Energi Norge mandag ettermiddag.

En eventuell streik vil ramme utbygging av viktige nettprosjekter flere steder i landet, samt beredskapen ved strømbrudd hos mange nettselskaper, skriver Energi Norge i sin pressemelding.

EL og IT Forbundet varslet i dag hvilke selskaper som blir tatt ut i tilfelle streik fra helgen: Dragefossen AS

Eviny Solutions AS

Frost Kraftentreprenør AS

Infratrek Norge AS / Omexom

ISE AS

Kraftmontasje AS

Laje AS

Nettpartner AS

On Energi AS

Otera Infra AS

Stange Energi Aus AS

Valdres Energi Entreprenør AS

Varanger Kraftentreprenør AS

Viken Energimontasje AS Vis mer

Ståle Borgersen i Energi Norge mener det vil være uheldig om viktige utbygginger i strømnettet forsinkes i en tid hvor kraftforsyningen er under press

Dårlig timing

– Vi håper i det lengste på å komme til enighet. Det vil være uheldig om viktige utbygginger i strømnettet forsinkes i en tid hvor hele kraftforsyningen er under press grunnet energikrise i Europa og tørre magasiner her hjemme, sier Ståle Borgersen, direktør for arbeidsliv i Energi Norge.

Entreprenørbedriftene spiller en viktig rolle i utbygging, vedlikehold og drift for nettselskapene.

Hvis ansatte hos entreprenører tas ut i streik, kan det ta lengre tid å få rettet feil i strømnettet. I tillegg kan nye ladestasjoner for elbiler, arrangementer og tilkobling av ny kraftproduksjon bli rammet, skriver Energi Norge.

– Den norske kraftsektoren har svært høy leveringssikkerhet. Men ved en streik kan vi risikere at feil i strømnettet ikke blir rettet, med mindre det står om liv og helse, forklarer Borgersen.

Alejandro Decap i EL og IT forbundet forventer at Energi Norge samarbeider for å unngå brudd i meglingen.

Reisetidsbestemmelser er hovedkrav

Årets oppgjør er et hovedoppgjør hvor det blir forhandlet om både lønnstillegg og innholdet i Energioverenskomsten, som er tariffavtalen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge.

Forbundet valgte å bryte forhandlingene som ble gjennomført før sommeren.

– Grunnlaget for brudd i de tidligere forhandlingene er reisetidsbestemmelser. Det er vårt hovedkrav for meglingen, at når man reiser i arbeidsgivertjeneste er reisetiden arbeidstid, sier Alejandro Decap i EL og IT Forbundet til E24.

– Vi går inn i dette med ambisjon om å finne løsning. Blir det brudd blir det strek, men det forventer vi arbeidsgiver samarbeider for å unngå.