Tror britene nærmer seg bristepunktet: – Vi vil begynne å se tomme gater

AIRDRIE, SKOTTLAND (E24): Baker Andrew Chisholm tegner et nedslående bilde når han forklarer hvorfor han ser seg nødt til å skru opp prisene. – Folk vil holde motet oppe til jul, og så innse at de ikke har penger igjen.

Ragnhild Vartdal

Emily Macinnes (Foto)

Mens medieoverskriftene domineres av statsminister Liz Truss’ exit, og det sjongleres i persongalleriet i den britiske regjeringen, har baker Andrew Chisholm helt andre ting å tenke på.

– Jeg har nettopp fått beskjed om at jeg ikke får kjøpt salt på tre uker. Om det fortsetter slik i to-tre uker, så vil det påvirke absolutt alt vi gjør, sier Chisholm.

Årsaken er, ifølge Chisholm, at en usedvanlig høy gassregning har tvunget saltleverandøren hans i kne.

E24 møter ham en regntung høstmorgen i det vesle bakeriet Christie the Baker i byen Airdrie, enn halvtimes kjøretur øst for den skotske storbyen Glasgow.

Fordelt på bakeriet og tre utsalgssteder har han inntil videre rundt 50 ansatte som jobber på skift seks dager i uken og holder tre gassdrevne ovner i sving.

Lukten av rykende fersk skotsk loff fyller bakeriet. Brett på brett med det tradisjonsrike brødet løftes ut av de gassdrevne ovnene.

Gassregningen til Christie the Baker har også gått i taket. For et år siden betalte Chisholm 660 pund, like over 7.800 kroner i måneden, for å holde ovnene varme.

Da E24 er på besøk har han nettopp signert en ny gassavtale med sin leverandør som vil koste bakeriet over 3.500 pund i måneden, 41.500 kroner bare for gass.

Og det er attpåtil medregnet regjeringens halvt år lange strøm- og gassrabatt for bedrifter på rundt 40 prosent.

– Og vi gjør nøyaktig det samme som for et år siden, sier Chisholm.

Storbritannias strømstøtte til bedriftene Ordningen tar form som en rabatt, og vil gjelde et halvt år fra 1. oktober og frem til 31. mars 2023. Den vil gjelde alle bedrifter, veldedige organisasjoner, skoler, sykehus og sykehjem. Støtten vil gjelde også for de som signerte fastprisavtaler etter 1. desember i 2021. Hvor mye støtte hver enkelt bedrift eller organisasjon vil kunne få i måneden, vil kalkuleres slik: Regjeringen har satt et slags pristak på 21,1 pence, 2,5 kroner, per kilowattime for strøm og 7,5 pence, 0,89 kroner, per kilowattime for gass. Regjeringen vil gå inn med støtte for det overskytende beløpet, om man har en strøm- og gassavtale som er priset høyere enn dette. Er man imidlertid på en spotprisavtale, vil det være en grense for hvor mye man kan få i støtte. Regjeringen har satt et støttetak på 34,5 pence per kilowattime for strøm og 9,1 pence per kilowattime for gass. I de fleste eksemplene regjeringen selv lister opp, vil det bety en støtte på mellom 20–40 prosent. Kilde: Department of Business, Energy and Industrial Strategy Vis mer

TRADISJON: Christie the Baker har vært i drift i over 80 år. Andrew Chisholm tok over sjefsstolen for litt over 10 år siden.

Men folk skal ha ferskt bakverk, og inntil videre fortsetter folk å komme inn dørene til det tradisjonsrike bakeriet.

– Du spør meg om vi kommer til å klare oss. Vi vil gjøre som alle andre. Jeg tror folk vil holde motet oppe til jul og nyttår, frem til januar, og så innse at de ikke har penger igjen. Og at de faktisk ikke har hatt penger på tre måneder. Jeg er ikke sikker på hvordan alle skal klare seg gjennom dette, sier Chisholm.

– Og i januar ...?

– Da tror jeg vi vil begynne å se tomme gater.

Alvorlig bekymret

En halvtime nord for Christie the Baker, i byen Stirling, har Mark Richie nettopp gitt sin vesle grønnsakbutikk frist til januar.

Han håper at den travle julemåneden skal gjøre opp for mindre inntekter i tidligere måneder.

– Men om ikke ting har endret seg til da, så kan jeg ikke fortsette. Jeg har ikke tatt ut lønn på over et halvt år, sier Richie til E24, og sier at han og kona nå lever på hennes inntekt.

Selv etter å ha tatt grep som å slå av kjøleskap, og heller ha grønnsakene liggende i kasser med is over natten, og å skifte alle lyspærer til LED-pærer i butikken, går strømregningen bare opp, ifølge Richie.

VINN ELLER FORSVINN: Mark Richie (t.v.) er redd for at han må stenge ned den vesle grønnsakbutikken sin i januar. Slakter Robert signerte fastprisavtale på strøm for litt over et år siden, og sier det var avgjørende.

Han er alvorlig bekymret for vinteren.

– Det er flere eldre som kommer innom butikken, som sier de har slått av all varme og at de er skikkelig redde. Jeg er sikker på at folk vil dø denne vinteren, sier Richie.

Like bort i gaten priser slakteren Robert seg lykkelig for at han signerte en tre år lang fastprisavtale på strøm- og gass for over et år siden.

– Det har virkelig vært en velsignelse. Jeg hadde nok ikke vært her i dag uten, sier Robert.

Skyhøy inflasjon

Tilbake i Airdrie forteller sjefen for Christie the Baker at han så seg nødt til å øke prisene på bakverket i august. Han tror han må gjøre det enda en gang før året er omme.

Men inntil videre har ikke kundene reagert på det.

– Fordi de ser at det skjer overalt, sier Chisholm.

Og det er tilfellet. I september klatret prisveksten til skyhøye 10,1 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Og nettopp høyere priser på blant annet Christie the Bakers brød og kornvarer, bidro mest til å dra opp den samlede inflasjonen.

Sjefsbaker Chisholm tegner et sammensatt og dystert bilde for å forklare hvordan man har havnet her. Skyhøye energipriser er bare en del av årsaken. Ellers er stikkordene brexit, covidpandemien og krigen i Ukraina.

Men også helt elendige avlinger i store deler av verden, hvor også den store kornprodusenten Ukraina nå står handlingslammet.

Hver ingrediens påvirkes

Daglig kjemper de som produserer matvarer i Storbritannia om å få tak i små og store råvarer og ingredienser, ifølge bakeren.

Prisen på sukker, for eksempel, gikk opp nye 60 prosent i oktober, fra å allerede ha økt 60 prosent tidligere i år, ifølge Chisholm.

– Jeg antar det må bety at avlingen av sukkerbeter i sørøst-England ikke har vært så stor som den bruker å være. Og så håper man at resten av verden har gode avlinger for å avhjelpe situasjonen, men så kan de ikke det, sier Chisholm.

Det bare hoper seg opp med dårlige nyheter, ifølge bakeren.

– Hele dette året har vi bare sett prisøkninger på alle ingredienser, og det vil ingen ende ta. Jeg har vært i denne industrien i over 30 år, og tradisjonelt sett har man kanskje en dårlig avling i ett eller annet, sier Chisholm.

– Nå påvirkes hver eneste ingrediens og det er en situasjon vi aldri før har vært i.

Før var sjefsbakeren selv i full sving med baking av brød og kaker... ... nå går det varmt i telefonen og han sitter ved kontorpulten. – Jeg bruker all min tid på å forsikre meg om at vi har ingrediensene vi trenger til neste uke.

Situasjonen har sendt kostnadene til det tradisjonsrike bakeriet til himmels. De sender fortsatt ut sjekker signert av sjefbakeren når de skal betale regningene sine.

– Da bruker jeg å bla gjennom bunken og gjøre meg opp et inntrykk av hvor mye som går ut hver måned. For et år siden var de månedlige utgiftene på rundt 27.000 pund. I forrige måned var de oppe i 62.000 pund, sier Chisholm.

Frykter for rikets tilstand

Han ønsker ikke engang å tenke på om dette snart vil måtte få konsekvenser for hans rundt 50 ansatte.

Sjefsbaker Chisholm er nemlig overbevist om at britenes tradisjoner med å kjøpe bakverk fra bakerier er noe av det siste de vil kutte, når prisøkningene i stort tvinger dem til å stramme grepet om pengepungen.

Christie the Baker har levert rykende fersk bakst i over 80 år.

– Det sies ofte at folk i dårligere tider, når det er lite penger, fortsatt vil drikke te og spise kjeks. Vi får bare håpe det er Christies’ kjeks, sier Chisholm med et smil.

Men så blir han brått mer alvorlig:

– Om vi ikke er her om en seks måneders tid, da frykter jeg for rikets tilstand. For da kommer alle til å være slått konkurs.

