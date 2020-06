Gigantskip kommer til Stavanger

Rosenberg Worley i Stavanger er sikret to år med arbeid når Jotun A kommer inn til Stavanger i starten av neste uke.

Produksjonskipet Jotun A kommer inn til Stavanger for oppgradering i neste uke. Vis mer Vår Energi

Publisert: Publisert: 12. juni 2020 12:39

Produksjonsskipet Jotun A har avgang fra Jotun-feltet mandag den 15. juni og dagen etter, tirsdag den 16. juni, ankrer skipet opp i Åmøyfjorden i Stavanger.

Der skal skipet ligge i rundt to uker mens dykkere klargjør fartøyet før det ankommer Rosenberg. Dette kommer fram i en melding som Rosenberg Worley og Vår energi sendte ut fredag.

– Betyr mye

På Rosenberg brenner arbeidere i fingrene etter å komme i gang med jobben.

– For oss betyr det at vi får en lang horisont med mye arbeid. Denne jobben betyr veldig mye for oss. Samtidig gjøres det investeringer på verftet som gjør oss bedre rustet til å vinne nye kontrakter. Dette er også positivt for utdanning av lærlinger og nyrekruttering av nye ansatte, sier Erlend Nygård, klubbleder i Rosenberg-klubben, til Aftenbladet.

Vår Energi investerer nærmere 20 milliarder kroner i oppgradering av oljefeltene Balder, Ringhorne og Jotun. Dette skal forlenge levetiden til minst 2045.

Målet er å hente ut 136 millioner fat oljeekvivalenter. Det skal bores 13 nye produksjonsbrønner og en brønn for vanninjeksjon.

Vår Energis Kriston F. Kragseth og Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad da de signerte Jotun-kontrakten sommeren 2019. Vis mer Kristian Jacobsen

Sysselsetter 4500

Vår Energi har selv beregnet at arbeidet med oppgraderingen av prosjektet Balder Future, har en sysselsettingseffekt på rundt 4500 årsverk i perioden mellom 2020 og 2022.

På det meste vil Rosenberg i Stavanger ha mellom 1200 og 1400 arbeidere i sving på prosjektet.

Oppgraderingen involverer rundt 70 prosent norske leverandører, blant dem Rosenberg Worley, Baker Hughes og Ocean Installer. Seadrill Norway skal sørge for brønnboring med riggen West Phoenix.