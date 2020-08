Giganten Valaris søker konkursbeskyttelse i USA

Oljeturbulensen fortsetter å ramme riggselskapene hardt.

Publisert: Oppdatert: 19. august 2020 19:51 , Publisert: 19. august 2020 18:22

Britiske Valaris, et av verdens største riggselskaper, melder onsdag kveld at det søker konkursbeskyttelse i USA, såkalt Chapter 11, for å gjennomføre en plan om å kvitte seg med mesteparten av gjelden på om lag åtte milliarder dollar, eller rundt 70 milliarder kroner.

Selskapet melder også om at det har inngått en bindende avtale om støtte til restruktureringen fra rundt halvparten av kreditorene, som blant annet innebærer en såkalt debtor-in-posession-finansiering på 500 millioner dollar og konvertering av nåværende kredittfasiliteter og usikret gjeld til egenkapital.

Store tap

Den gjeldstyngede riggbransjen slet allerede før coronakrisen inntraff og resulterte i at oljeselskapene måtte barbere investeringene sine i oljeleting.

Flere eksperter har fremhevet at man derfor må vente en bølge av restruktureringer hos riggselskapene, som borer etter olje, fremover. Flere av selskapene har også fått betydelige kontraktsverdier kansellert det siste halvåret.

Pengene rant ut av Valaris, et resultat av sammenslåingen mellom Ensco og Rowan, i første kvartal. Tapet var på over 30 milliarder kroner i perioden og skyldes blant annet store nedskrivninger av en rekke rigger.

Den siste tiden har det hoppet over å betale renter på flere av obligasjonslånene sine.

Aksjekursen til Valaris har stupt gjennom riggkrisen og lå på 0,33 dollar per aksje før handelen ble stanset. Vis mer Infront

– Nødvendig

– Den betydelige nedturen i energisektoren, forverret av Covid-19-pandemien, gjør det nødvendig å ta dette steget for å skape et sterkere selskap som klarer å tilpasse seg det forlengede fallet i industrien, og for å fortsette å styrke vår posisjon mens de overordnede markedsforholdene bedrer seg, uttaler Valaris-sjef Tom Burke i meldingen.

Chapter 11 gjør at selskaper med problemer kan restrukturere, i en noe fleksibel ordning.

Tidligere har blant annet John Fredriksen-selskapet Seadrill vært gjennom Chapter 11, og i år har både Noble og Diamond Offshore søkt konkursbeskyttelse i USA.

