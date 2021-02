Ny strømrekord i Norge

Vi har faktisk satt to timesrekorder i bruken av strøm her i landet.

SPENT: Det er fortsatt kaldt over det ganske land på starten av 2021, som har gitt oss nye topper i strømbruken. Illustrasjonsbilde av norsk kraftverk. Vis mer byoutline Statnett

Fabian Skalleberg Nilsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Torsdag morgen ble det registrert ny norsk rekord i strømforbruk, melder Enerwe.

På landsbasis ble det brukt 25,1 gigawattimer mellom klokken 8 og 9 denne februardagen.

Den påfølgende timen ble det registrert det som er det nest høyeste forbruket av strøm på èn time i Norge. Dagens målinger er solid over forrige rekord på 24.536 megawattimer, som ble satt 15. januar og da overgikk «forgjengeren» fra 2016.

Kulde og elektrifisering

– Vi ser at flere rekorder har blitt slått de siste ukene. Det kalde været som har vart en stund er en viktig grunn til at forbruket nå er høyt, sier Gunnar Løvås, konserndirektør for system og marked i Statnett.

Men det høye forbruket skyldes ikke bare kulden.

– Det er også resultat av økt elektrifisering av samfunnet, både innen transport og industri, og en vridning bort fra fossile brensler til oppvarming – der oljefyring ble forbudt fra 2020, fortsetter han.

Les også Kaldt vær gir dyrere strøm: Høyeste siden rekordåret 2018

Ingen prisrekord

Utenom nettleie og avgifter lå strømprisen i snitt på 61 øre kilowattimen mellom klokken 8 og 9. Det viser tall fra strømbørsen Nordpool. Årets høyeste pris var nær 80 øre den 8. januar.

Strømprisen har skutt i været i en kald januarmåned, etter å ha ligget på rekordlavt nivå etter coronakrisen. I 2020 var prisen i snitt ti øre kilowattimen, utenom avgifter og nettleie.

Les også Strømprisen holder seg høy: Vil at bostøtten skal dekke prishopp

Har aldri produsert så mye før

Januar bød også på rekordstor kraftproduksjon hvor det i løpet av én time ble produsert 27.698 MWh med elektrisk kraft i Norge. Dette tilsvarer ifølge Statnett kraften fra 82.000 Teslaer som kjører for full motorkraft.

– Det er tydelig at dette er en vinter med stort strømbehov. Vi kan ikke utelukke at det kan komme flere rekorder dersom vinteren fortsetter å være kald, sier Gunnar Løvås.

I fjor steg kraftproduksjonen i Norge til tidenes høyeste nivå på 153,3 terawattimer (TWh), ifølge Statnett. Årsaken var sterk nedbør gjennom året.

Produksjonskapasiteten i Norge er ifølge NVE på rundt 151 TWh i et normalår. Faktisk produksjon kan være godt under dette.

Det norske strømforbruket var på 132,9 TWh i 2020, omtrent på nivå med de siste fem årene.

Publisert: Publisert: 4. februar 2021 13:12 Oppdatert: 4. februar 2021 15:19