Conocophillips tapte skattesak etter milliardlån

Er aktiviteten i Norge strategisk viktig for Conocophillips? Nei, svarte selskapet i rettssaken mot skattemyndighetene.

Steinar Våge, til venstre, er tilbake som sjef for Conocophillips i Norge. Her er han fra åpningen av den nye boligplattformen 2/4 L på Ekofiskfeltet i 2014, sammen med daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp). Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I mai 2013 sikret Conocophillips et lån på 20 milliarder kroner for å investere i to felt på norsk sokkel.

Conocophillips driver Ekofisk-feltet helt sør i Nordsjøen. Det gigantiske oljefeltet ble funnet i 1969 og har vært i drift siden 1972.

I begynnelsen av 2015 ble det markert at Ekofisk-feltet var gjort klar for 40 nye år med store investeringer i blant annet nye plattformer.

Lånet Conocophillips Skandinavia sikret seg i 2013 var fra et annet Conocophillips-selskap. Det var for fem år – og skulle betales tilbake med renter.

Og det er her norske skattemyndigheter skal reagere. For hva er rett nivå på renta? Jo høyere rente, jo lavere overskudd – og skatt. Har Conocophillips Skandinavia fått rett rente på lånet fra et annet selskap i samme konsern?

287 millioner for mye

Lånet på 20 milliarder kroner ble inngått med en såkalt rentemargin. En referanserente ligger i bunn (Nibor) og så skulle Conocophillips Skandinavia betale 1,25 prosent i tillegg.

I 2014 ber Oljeskattekontoret om lånevilkårene. Skattemyndighetene bestemmer seg for å gå videre med saken.

Conocophillips svarer med at lånevilkårene er såkalt armlengdemessig - altså de skal være tilsvarende de selskapet ville fått hvis det gikk ut på et åpne markedet og til en uavhengig part for å låne penger.

Men Oljeskattekontoret står på sitt. Ikke bare vil det se på årene 2013 til 2015, men også for årene 2016 og 2017.

I mars 2019 foreligger konklusjonen. Oljeskattekontoret mener at renten på Conocophillips-lånet er satt for høy. Marginen skulle være 0,75 prosent, ikke 1,25 prosent. For de fem årene ble det betalt 287 millioner kroner for mye i rente.

Dermed skulle overskuddet til Conocophillips Skandinavia vært høyere – og selskapet skulle betalt mer i skatt.

Selskapets resultater før skatt svingt voldsomt i løpet av de aktuelle årene skattetvisten dreier seg om. I 2013 var det på 16,8 milliarder kroner, mens det i 2016 sank til 1,2 milliarder.

Faktisk betalt skatt var variert mellom 51 og 69 prosent.

Strategisk viktig?

Conocophillips mener at de har gjort sitt beste for å finn en rente som kan kalles markedsmessig – og at de har fått ekstern hjelp av PwC til dette. Her står kredittvurderingen sentral.

Oljeskattekontoret mener at PwCs vurdering av hvilken rating Conocophillips Skandinavia skal ha, er feil. Retten mener at det er ført bevis for at det er «mangler ved PwCs rating».

I rettens vurdering av saken vises det også til at hvilken betydning aktiviteten i Norge har for morselskapet vil ha noe å si for kredittvurderingen. Her anførte Conocophillips Skandinavia at det ikke var strategisk viktig. Produksjon og oljereserver var i nedgang og det var nødvendig med store investeringer for å øke utvinningen. Noe annen forretningsutvikling var det ikke snakk om. Selskapet i Norge var derfor kun en kontantstrøm for Conocophillips-konsernet og «ingen betydning utover det».

Her er ikke retten enig. Selv om produksjonen av olje går ned og reservene minker har selskapets felt mange år igjen med høy produksjon sammenlignet med mange andre felt.

– Ikke interessefellesskap

Conocophillips Skandinavia påpeker at de har fått ekstern bistand både fra PwC og Ernst & Young til å finne en markedsmessig rente. Selv om Oljeskattekontoret har konkludert annerledes, betyr ikke det at renten ikke er satt med armlengdes avstand, men fordi en slik vurdering vil ha mange usikkerhetsmomenter ved seg, mener selskapet. Vurderingen er ikke et resultat av et interessefellesskap, altså at selskapene er del av samme konsern.

Retten konkluderer derimot med at interessefellesskapet har gitt en for høy rente og dermed reduksjon i inntekter. Et uavhengig selskap ville ikke ha akseptert rentemarginen Conocophillips fikk på milliardlånet. Og dermed kan Oljeskattekontoret fastsette et skjønnsmessig nivå på renten.

Konklusjonen er at det framstår saklig og ikke åpenbart urimelig. Dermed fører ikke Conocophillips søksmål fram og Oljeskattekontoret vinner saken fullt ut.

Oljeselskapet må også betale skattemyndighetenes saksomkostninger på i undekant av 1,1 million kroner.

Dommen ble avsagt i begynnelsen av januar. Conocophillips har foreløpig ikke svart på om de har anket eller ikke.

