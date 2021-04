Oljeprisen faller etter «Nopec»-nyheter

Oljeprisen faller etter meldinger om lovforslag som vil åpne for konkurransesøksmål mot oljekartellet Opec.

I 17-tiden faller prisen på ett fat nordsjøolje (brent spot) 1,5 dollar, fra 67,3 til 65,9 dollar. Det er en nedgang på 1,8 prosent.

På tirsdagens toppnivåer lå oljeprisen opp mot 68 dollar fatet.

«Nopec»

Klokken 17:45 skriver Reuters at justiskomiteen i representantenes hus i Kongressen i USA i ettermiddag har stemt gjennom et lovforslag som åpner for konkurransesøksmål mot oljekartellet Opec om produksjonskutt.

Lovforslaget har blitt døpt «Nopec» av markedet, og liknende lovforslag har gjennom de siste 20 årene blitt foreslått i kongressen uten hell.

Kilder i Opec+ opplyser til Reuters at de overholdt de avtalte kuttene i mars, på 113 prosent. Det er uendret fra nivåene i februar.

Innstramminger i India

Oljeprisen faller i takt med en bredere markedsnedgang etter meldinger om at coronaviruset blusser opp igjen i noen av verdens største oljeimport-land. En stigende smittekurve i India antyder at etterspørselen etter olje vil falle i landet.

Blant annet oljeekspert i Bloomberg, Javier Blas, viser til de nye instrammingene i India.

Den årlige oljeimporten i India falt i fjor for første gang siden 90-tallet.

Markedet er likevel langt fra hva det var for et år siden. Da stod det globale oljemarkedet over en krise med en nordsjøolje på 18,38 dollar fatet. Det var det laveste nivået vi hadde sett siden 2002.

