– Regjeringen må rydde opp i Equinor

Lars Haltbrekken (SV) krever mener at kostnadskutt på norsk sokkel trumfer sikkerheten til arbeiderne. Nå krever han handling fra regjeringen.

Anders Opedal har vært konsernsjef i Equinor siden november. Han har måttet forholde seg til krass kritikk av selskapets arbeid med sikkerhet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fredag før påske ble det klart at Petroleumstilsynet pålegger Equinor å gjøre noe med bemanningen på plattformene på norsk sokkel.

Og i går var det møte mellom flere Equinor-topper og ledelsen i Petroleumstilsynet med direktør Anne Myhrvold i spissen. Konsernsjef Anders Opedal, konserndirektør Kjetil Hove (Undersøkelse og produksjon Norge), og andre topper i selskapet var innkalt fordi tilsynet er bekymret for manglende etterlevelse av regelverket hos Norges klart største oljeselskap.

– Tar ikke bekymringen på alvor

Det er også SV, som frykter at nedbemanningen i Equinor har ført til dårligere sikkerhet.

– Det er en reell risiko for at kostnadskuttene på norsk sokkel de siste årene har ført til svekket sikkerhet på sokkelen. Så langt ser det ut til at ledelsen i Equinor ikke tar den bekymringen på alvor. Fagforeningene har ropt varsko lenge. Nå er det på tide at regjeringen kommer på banen og rydder opp i Equinor, sier miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, til Aftenbladet/E24.

Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson i SV. Vis mer byoutline Christian Breidlid

Han har, på vegne av partiet, stilt følgende spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen:

«Petroleumstilsynet har nylig pålagt Equinor å gjøre noe med bemanningen på plattformene på norsk sokkel. Fagforeninger som SAFE har gjennom mange år påpekt det samme, og at bemanningen er blitt uforsvarlig kuttet. Anders Opedal i Equinor mener det ikke er grunnlag for pålegget fra Petroleumstilsynet. Vil statsråden sørge for at Equinor etterlever Ptils pålegg? Og vil statsråden undersøke hvorvidt sikkerheten på norsk sokkel har blitt svekket de siste årene, og iverksette tiltak for å motvirke dette?»

– Mange sikkerhetsbrudd

Overfor Aftenbladet/E24 utdyper Haltbrekken ytterligere:

– Det siste året har Equinor hatt enormt mange sikkerhetsbrudd. Det tyder på at sikkerheten faktisk er svekket. Vi frykter at Equinor ikke kommer til å ta ansvar før vi får en svært alvorlig hendelse.

– Sikkerheten på norsk sokkel pleide å være jobb nummer én. I disse dager kan det virker som at kostnadskutt trumfer sikkerheten til arbeiderne våre. Det er uakseptabelt, mener han.