Equinor starter med massetesting

Nå blir det hurtigtesting av alle som skal ut til Equinors plattformer.

Aker BP var tidlig ute med å teste personell før utreise offshore. Andre oljeselskap har fulgt etter – og nå begynner også Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Testingen vil skje på alle fem helikopterterminaler Equinor bruker for å frakte personell ut til plattformene sine på norsk sokkel – Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund og Brønnøysund.

Equinor har begynt testing av personell som skal til Johan Sverdrup-feltet (fra Sola) og til Troll-feltet (fra Bergen). Nå blir det altså testing før utreise til alle plattformer, skriver fagforbundet Safe.

Testingen vil skje med hurtigtest, som vil gi svar etter rundt 90 minutter. Talsperson Morten Eek sier til Aftenbladet at Equinor starter opp med testing på grunn av økt smitte den siste tiden og innskjerpede tiltak og anbefalinger generelt fra myndighetene.

– Alle kontorsteder i Norge er også på rødt nivå nå. Det vil si maksimalt 25 prosent dekning og at alle som har mulighet er på hjemmekontor, sier han.

Flere andre selskap tester allerede reisende. At Equinor er blant de siste som starter med obligatorisk testing skyldes selskapet har så mange som reiser ut, forteller koordinerende hovedverneombud Peter Alexander Hansen til Safe.

– De muterte versjonene av koronaviruset smitter betydelig raskere enn tidligere. Yngre og friske personer får kraftigere reaksjoner. Når smittesituasjonen er slik som nå, vil massetesting gi god effekt for å ivareta arbeidstakernes liv og helse. Smittevernreglene ute på innretningene endres ikke, men opprettholdes på dagens gule nivå, sier Hansen.

Fagforbundet etterlyser nå lik behandling og kompensasjon for ansatte som pålegges testing.

– For enkelte vil dette gi betydelig endringer med tanke på utreise, mens for andre vil det gi mindre endringer. Safe minner om at tillitsvalgte skal være involvert, også i den enkelte leverandørbedrift med tanke på innføring og virkninger dette gir for de ansatte, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

