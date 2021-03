Høyre-topp advarer mot «blind tro» på elektrifisering

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland ønsker debatt om Høyres syn på nøkkeltiltak for utslippskutt: – Jeg mener elektrifisering i noen tilfeller virker mot sin hensikt, sier han.

Sveinung Stensland Vis mer byoutline Siv Dolmen / siv dolmen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg deler ikke en blind tro på at elektrifisering løser alle klimautfordringer for norsk oljeindustri, sier Sveinung Stensland som sitter på Stortinget for Rogaland Høyre.

Den siste tiden har spenningen økt i debatten om elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. Onsdag gikk Frp til Stortinget med et forslag om å stoppe elektrifiseringen av norsk sokkel.

Fullt så langt vil ikke Høyre-politikeren Stensland gå, men han ønsker likevel å gjøre endringer i forslaget til Høyres partiprogram før det kommende stortingsvalget.

– I Høyres programutkast står det at Høyre vil være en pådriver for elektrifisering av norsk sokkel. Jeg ser ikke hvorfor det skal være sånn helt uten videre, sier Stensland.

Han lanserer derfor følgende forslag til Høyres program: «Høyre vil være en pådriver for elektrifiseringen av norsk sokkel, dersom det kan vises positiv samfunnsgevinst og samlet klimaeffekt for hvert enkelt prosjekt.»

Les også Frykter at elektrifisering kan gi dyr strøm: – Ikke kraft nok til det

Les også Oljebransjen skal sluke store mengder strøm: Tror likevel strømprisen faller

Vil sikre klimaeffekt

– Jeg mener elektrifisering i noen tilfeller virker mot sin hensikt. Det er dyrt, og det flytter i en del tilfeller bare utslippene fra sokkelen til andre steder, seier Stensland.

Han ser for seg et scenario der gassen blir sendt til Europa og omgjort til strøm, for så å komme tilbake til Norge som strøm igjen.

– Da kan det være like fornuftig å ta gassen i bruk i høyeffektive gassturbiner som vi ser på nye felt, sier Stensland, som også er bekymret for den økte belastningen en elektrifisering av sokkelen vil føre til for strømnettet på land.

Norge har et mål om å redusere utslippene med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

– Elektrifisering av sokkelen kan bidra til at Norge når utslippsmålene sine. Hvordan skal vi nå dem med mindre bruk av dette virkemiddelet?

– Vi må i alle fall sørge for at elektrifiseringen har klimaeffekt totalt sett. Det hjelper ikke at Norge blir bedre om andre blir verre.

Tina Bru, Olje- og energiminister for Høyre. Vis mer byoutline Heiko Junge

Avfeier diskusjonen

Tina Bru, Stenslands partifelle, olje- og energiminister og 2. nestleder i Høyre, deltok onsdag på Norsk Olje og Gass’ årskonferanse. Da hun snakket med E24 etter konferanse sa Bru at det å erstatte kraft fra gassturbiner på plattformene med fornybar strøm fra land kutter utslipp.

– Å skifte ut fossil energi med fornybar energi er måten vi kutter utslipp på, sier hun.

Bru sier hun heller ikke opplever at det er noen «blind tro» på elektrifisering i Høyre.

– Vår politikk i dag, og det opplever jeg at er det som ligger i forslaget til partiprogram, er ikke å elektrifisere for enhver pris, men vi har satt et veldig ambisiøst mål for å kutte utslipp, også på sokkelen. Elektrifisering med kraft fra land er en av de enkleste og billigste måtene å gjøre det, sier hun.

– I noen tilfeller vil det være fornuftig, i andre tilfeller vil det være veldig kostbart. Det må vurderes fra prosjekt til prosjekt. Jeg er ikke uenig med Sveinung Stensland i det, men jeg mener det er det som er politikken vår, sier Bru.

Aase Marte Horrigmo, som er statssekretær i Kunnskapsdepartementet og sitter i Høyres programkomité, sier til Aftenbladet/E24 at det ikke er nødvendig med en presisering slik Stensland foreslår.

- Jeg er veldig glad for at programmet skaper engasjement og at det kommer nye forslag. Jeg mener likevel ikke at det er behov for en slik presisering. Det ligger til grunn at det gjøres vurderinger av kostnader opp mot hvor mye utslipp som kuttes, sier hun.

Les på E24+ Bremsekloss i det grøne skiftet: Næringslivet må venta i årevis på straum

Forsvarer elektrifisering

Hildegunn T. Blindheim er direktør for klima og bærekraft i Norsk Olje og Gass. «Det er uomtvistelig faktum at gassen brukes mer effektivt når den eksporteres enn når den forbrennes i turbinene på plattformene», var et av svarene hun ga da E24 konfronterte henne med Frp sitt forslag.

«Hvis det også er sånn at Høyre begynner å tvile er det viktig at ikke ytterfløyene får dominere, men at man finner gode løsninger som ivaretar helheten», sa hun videre til E24.

Demonstranter fra Greenpeace utenfor onsdagens årskonferanse i regi av Norsk Olje og Gass. Vis mer byoutline Anders Fjellberg

Under Norsk Olje og Gass’ årskonferanse onsdag denne uken, sa direktør Anniken Hauglie (tidligere statsråd for Høyre) til E24 at de ikke har noen «blind tro» på at elektrifisering løser oljebransjen klimautfordring.

– Jeg er enig i det ikke bør elektrifiseres på sokkelen for enhver pris, men dersom Norge skal nå målene Stortinget har vedtatt for utslippskutt innen 2030, er elektrifisering fra land det tiltaket som monner nå, sier Hauglie.

– På kort sikt har vi ikke sjans til å dekke energibehovet med havvind, og da må vi bruke strøm fra land.

Hildegunn T. Blindheim i Norsk Olje og Gass mener elektrifisering av sokkelen vil ha klimaeffekt. Vis mer byoutline Norsk Olje og Gass

PS! Her kan du lese Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekks kommentar «Hvorfor er det ikke et folkeopprør mot elektrifisering av sokkelen?». Og her er Blindheims svar «Ikke nødvendig med folkeopprør mot fornuftige klimatiltak»