Equinors konkurrenter skjerper klimamål: – Da må vi også speede opp

Equinor varsler grønnere profil under Anders Opedal, og nye klimamål kan komme alt neste år. – Verden flytter seg, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor vil trykke på gasspedalen og satse mer på fornybar energi og lavkarbonløsninger nå som Anders Opedal blir konsernsjef. Nye og grønnere mål kan komme alt om et halvt års tid. Vis mer Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Publisert: Publisert: 11. august 2020 06:11

Det siste året har investorer og store deler av oljebransjen fått opp øynene for hva målene i Parisavtalen kan få å si for energibransjen.

Det siste året har en rekke av Equinors europeiske konkurrenter skjerpet sine klimamål drastisk, i takt med at investorer har flyttet penger ut av fossil energi og inn i grønne fond.

Equinor og selskapets nye leder Anders Opedal varsler nå at de ønsker å henge med i denne utviklingen. På en pressekonferanse mandag sa styreleder Jon Erik Reinhardsen at selskapet trolig vil revurdere sin strategi når Opedal tar over.

– Verden flytter seg. Verden akselererer i forbindelse med dette grønne skiftet, og vi ønsker å ligge foran og være et ledende selskap på dette området. Da må vi også speede opp, sier Reinhardsen til E24.

Equinor kan komme til å legge frem nye klimamål allerede på sin årlige kapitalmarkedsdag i februar. Det kan potensielt medføre økt satsing på teknologi som vindkraft, solkraft og CO₂-lagring.

– Nå skal Anders sette seg ned og bygge nye team og ta over 2. november. Det er ikke unaturlig at en sånn kapitalmarkedsdag vil være et tidspunkt hvor det er naturlig å kommunisere mer konkret, sier Reinhardsen.

Inspireres av konkurrenter

Equinors styreleder har merket seg de ambisiøse klimaplanene som blant andre Eni, Repsol, Shell og BP har lagt frem den siste tiden.

– Vi blir inspirert av det andre gjør, akkurat som de blir inspirert av det vi gjør. Det er bare fint. Det at vi nå knives om å gjøre verden til et bedre sted klimamessig, det må vi jo alle være fornøyd med, sier Reinhardsen.

Parisavtalen ble inngått i 2015. Reinhardsen vil ikke spekulere i hvorfor oljeselskapene har brukt så lang tid på å øke ambisjonene innen klimakutt.

– Vi har forsøkt å ligge i forkant, vi kunngjorde i januar og februar nye og mer aggressive mål. Nå er vi bare seks måneder ut, og allerede nå ser vi at vi må trykke hardere på gasspedalen, for å si det sånn, sier han.

– Det viser bare hvor dynamisk denne verden er og hvor viktig dette er.

Equinors nye grønne plan har tre elementer, ifølge styrelederen:

olje- og gassvirksomheten skal sette verdi over volumer

selskapet skal sette mer fart på fornybarvirksomheten

Equinor vil satse på vekst innen lavkarbonløsninger, drevet av innovasjon og teknologi

Rystad: Equinor er ledende innen fornybar energi Equinor har allerede blitt en ledende aktør i fornybarsektoren under Eldar Sætres ledelse, påpeker Rystad Energy i et notat. Oljeselskapet har blant annet enorme planer i Nordsjøen, hvor havvindprosjektet Doggerbank til opp mot 100 milliarder kroner blir et av de største offshoreprosjektene i verden i de kommende årene. – Equinors planlagte investeringer i fornybar energi er på 10 milliarder dollar, og står dermed for mer enn 50 prosent av alle anslåtte investeringer i denne sektoren av olje- og gasselskaper fra 2021 til 2025, sier Gero Farruggio, som leder Rystads analysevirksomhet innen fornybar energi. – Vi venter at Equinor vil ha den største produksjonskapasiteten innen fornybar energi i 2030, basert på den eksisterende porteføljeutviklingen blant lignende selskaper, og stå for rundt 23 prosent av den totale kapasiteten blant olje- og gasselskapene, sier Farruggio. Vis mer vg-expand-down

– Positivt overrasket

Miljøbevegelsen hadde håpet på nye signaler fra Equinor, og Greenpeace-leder Frode Pleym er fornøyd med det han hører. Nå venter han bare på at oljeselskaper som BP og Equinor skal levere enda mer konkrete mål.

– Kommer det noe nytt som er konkret fra Equinor, så er det kjempebra. Jeg ble positivt overrasket over det jeg hørt i dag, sier Pleym til E24.

– Det Reinhardsen og Opedal sier om at de vil gjøre mer enn det å tidoble fornybarproduksjonen innen 2026, det er litt andre takter enn det vi har hørt fra Eldar Sætre frem til nå, og det er svært positivt. Men i tillegg til å satse mer på fornybar energi må selskapet også slutte å lete etter olje, og legge bort målet om å øke produksjonen frem til 2030, sier han.

Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Konkurrentene har skjerpet målene

Det siste året har mye skjedd i de europeiske oljeselskapene. I desember satte spanske Repsol seg mål om nullutslipp i 2050. I februar kom italienske Eni med nye ambisiøse klimamål, og i april gjorde Shell noe lignende.

I forrige uke kom BP med planer om å kvitte seg med eiendeler og kutte produksjonen med om lag 40 prosent på ti år og bygge ut kapasitet på rundt 50.000 megawatt fornybar energi.

– Energimarkedene endrer seg fundamentalt og går mot lavere utslipp, drevet av samfunnets forventninger, teknologi og endrede vaner blant forbrukerne, sa styreleder i BP og tidligere Statoil-sjef Helge Lund i forrige uke.

En rekke oljeselskaper har nedjustert sitt syn på oljeprisen, til dels på grunn av Parisavtalen. Til sammen skrev Equinors europeiske konkurrenter ned verdier for flere hundre milliarder kroner i andre kvartal.

Ser muligheter i grønt skifte

Det er for tidlig å si hvordan Equinor vil konkretisere sine nye klimamål. Anders Opedal tar først over ledelsen av selskapet i november.

Opedal har planer om å gå gjennom selskapets hvilke muligheter innen lavkarbonløsninger som havvind og CO₂-lagring. Konsernsjefen vil også se på hvor robust selskapets oljeprosjekter er i møte med Parisavtalen.

– Det viktige nå er at vi intensiverer jakten på prosjekter og muligheter som gjør at vi kan akselerere veksten innen fornybar energi, sier Opedal til E24.

– Vi er veldig gode på innovasjon og teknologiimplementering. Innenfor det skal vi skape en plattform for vekst i lavkarbonområdene, sier han.

Mener Opedal er den rette

Equinors styreleder mener at Opedal har vist seg som handlekraftig gjennom sine tidligere jobber i Equinor, og mener derfor at han er den rette til å lede Equinor gjennom en krevende energiomstilling.

Mandag meldte Equinor at Eldar Sætre (med ryggen til) gir over ledelsen av selskapet til Anders Opedal. Vis mer Kjetil Malkenes Hovland, E24

– Han får gjort ting. Han får det til. Og så er han lyttende, han får med seg organisasjonen, og han er en lagspiller, sier Reinhardsen.

– Han har ikke hatt en høy profil i mediene?

– Vårt valg er basert på hvem vi tror er den beste lederen til å ta selskapet videre, og ikke hvem som har hatt flest overskrifter i avisene. Og der har vi landet på Anders, sier styrelederen.

