Bellona-Hauge om Castberg: Frykter alvorlige konstruksjonsfeil

Bellona-leder Frederic Hauge sender sitt andre varslingbrev til regjeringen på bare to uker. Han frykter alvorlige konstruksjonsfeil i produksjonsskipet på Castberg-feltet.

Bellona-leder Frederic Hauge. Vis mer Roald, Berit / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 21. august 2020 20:55 , Publisert: 21. august 2020 20:41

Dette er Hauges andre varslingsbrev om Castberg-feltet på to uker.

Bellona-lederen skriver at han har fått flere varsler om feil i Equinors beregningsgrunnlag for design, dimensjonering og konstruksjon i det flytende produksjonsskipet (FPSO), som er under bygging i Singapore

«Vi ønsker å informere om potensielt svært alvorlige forhold», skriver Hauge i brevet, som E24 har sett.

Bellona-lederen skriver at det har vært «en stor og betydelig feil» i en versjon av en programvare fra klassifiseringsselskapet DNV GL, kalt Stofat. Equinor bruker denne programvaren til å beregne slitasje i materialer over tid.

Programvaren er ifølge Bellona brukt som underlag for å beregne de ytre påvirkningene på produksjonsskipet over dets levetid, og beregne dimensjoneringen og konstruksjonen av skipet.

«Bellona vil påpeke at dette er svært alvorlig, med betydelig potensial for sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser for prosjektet. Med en lagringskapasitet på 1,1 millioner fat olje er det også betydelig miljømessig risiko om en ulykke skulle inntreffe. Vi påpeker også en vesentlig mangel på kvalitetssikring gjennom designprosessen, ettersom dette er oppdaget først nå», skriver Bellona i brevet

Programvarefeilen ble først omtalt av bransjebladet Upstream. Equinor skal selv ha omtalt feilen i et dokument som er delt med norske sikkerhetsmyndigheter og som Upstream har sett. Petroleumstilsynet har hatt møter med Equinor om Castberg-utfordringene i juli og august.

Ber om umiddelbar gransking

Hauges brev er adressert til olje- og energiminister Tina Bru (H), arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, Petroleumstilsynet og Stortingets energi- og miljøkomité.

Her hevder Bellona at «en kritisk feil» i programvaren gjør at det kun er belastningen på skipet forfra som er inkludert i beregningen av designet og dimensjoneringen. Belastningen på skipet fra siden er ikke inkludert i beregningene, hevder Bellona.

«Programvarefeilen har et stort potensial for en underestimering av slitasje over FPSO-ens levetid», skriver Bellona.

I verste fall kan disse feilene gi behov for redesign og ombygging av kritiske deler av skipets konstruksjon og produksjonsinnretninger, skriver organisasjonen. Bellona tar til orde for en ekstern gransking av både DNV GL og Equinors håndtering av saken.

«Bellona har i denne saken mottatt varsler fra flere kilder. Det understreker for oss alvoret i denne saken. Etter Bellonas mening er må det bør det umiddelbart iverksettes en uavhengig gransking av forholdene som er beskrevet i våre to varsler», skriver Bellona.

Om produksjonsskipet på Johan Castberg: Produksjonsskipet (FPSO) til Johan Castberg-feltet blir 295 meter langt og 55 meter bredt. Skipet forankres med ankerliner til en dreieskive, hvor stigerørene også kobles til. Skipet kan dreie fritt rundt sin egen akse og vil ligge med baugen mot været. Totalvekten på skipet er beregnet til om lag 83.000 tonn, hvorav vekten på plattformdekket og dreieskiven er henholdsvis 17.500 og 7.800 tonn. Produksjonsskipet kan lagre 1,1 millioner fat olje. Denne oljen skal lastes over til skytteltankere som er planlagt med kapasitet på 850.000 fat olje. Kilde: Plan for utbygging og drift av Johan Castberg, 2017 Vis mer vg-expand-down

– Vil sette i gang de tiltakene som kreves

Equinor forsikrer om at Castberg-skipet ikke seiler til Norge før det er i forsvarlig stand.

– Integriteten til skipet skal møte de kravene til sikkerhet som vi forventer før det seiler. Vi vil sette i gang de tiltakene som kreves, sier kommunikasjonsrådgiver Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til E24.

– Vi har informert Ptil om programvarefeilen og hvordan vi vil håndtere den, sier Bråten.

DNV GL skriver i en e-post til E24 at selskapet har informert kundene sine om feilen og vil støtte dem for å håndtere konsekvensene av feilen.

– I april 2020 forsto DNV GL konsekvensene av hvordan Stofat-programvaren ble brukt til å beregne tretthet i skroget for enkelte kombinasjoner av bølgeforhold, skriver selskapet.

– Problemet ses hovedsakelig på FPSO-er som er utstyrt for å ligge mot været, og kan påvirke fartøyet anslåtte levetid når det gjelder materialtretthet, noe som ikke har noen umiddelbar konsekvens for den strukturelle sikkerheten, skriver DNV GL.

Selskapet sier at et umiddelbart tok kontakt med selskapene som har lisens på Stofat-programvaren. Selskapet har også publisert informasjon om programfeilen på sitt nettsted.

– I juli 2020 ble en ny versjon av Stofat sluppet, som har tatt hensyn til problemet, skriver DNV GL.

– Svært kritikkverdig

Bellona mener at Equinor ble klar over feilen i programvaren allerede i april i år.

«Bellona mistenker at Equinor og muligens DNV GL har kjent til programvarefeilen uten å ha informert hverken Ptil eller andre industriaktører som benytter seg av Stofat. Dette anser Bellona som svært kritikkverdig», skriver Bellona i brevet.

Organisasjonen mener at feilen potensielt også kan ha konsekvenser for andre prosjekter enn Johan Castberg.

«Vi ønsker å informere om potensielt svært alvorlige forhold, på bakgrunn av ny informasjon om årsaken til designfeil. Denne saken vil ha stor betydning for sikkerhet og levetid for en rekke prosjekter som er bygget over de siste årene», skriver Bellona i brevet.

Bellona-lederen påpeker at det kan være feil i Equinors beregninger av hvor motstandsdyktig produksjonsskipet skal være mot ytre påvirkninger som bølger. Det nær 300 meter lange produksjonsskipet skal brukes på Castberg-feltet i Barentshavet.

– Jeg er sjokkert

– Jeg er sjokkert over Equinor. De har visst om dette siden april, men ikke informert Petroleumstilsynet før i sommer. De mangler også rutiner for kvalitetssikring og testing, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

– Hvorfor har du sendt et nytt varslingsbrev?

– Fordi det er alvorlig i seg selv at det er feil i 20 prosent av sveisene på skipet. Hvis det i tillegg er feil i beregningene av dimensjoneringen, kan det få store konsekvenser. Dette kan også få følger for andre produksjonsskip, fordi det er feil i programvaren. Det er svært oppsiktsvekkende hvis man ikke har kvalitetssikret dette med annen programvare, sier Hauge.

– Dette skipet skal kunne leve tre ganger så lenge som feltets levetid. Det er ikke det at vi tror at dette vil føre til at skipet knekker i to her og nå. Men disse feilene kan kreve enormt mye ekstraarbeid, i tillegg til sveiseproblemene som vi tidligere har varslet om, sier Hauge.

Bransjebladet Upstream skrev nylig at Castberg-feltet kunne bli ytterligere forsinket etter coronakrise og sveiseproblemer. Bloomberg skrev at Petroleumstilsynet (Ptil) er bekymret for fremdriften i prosjektet. Denne uken omtalte Upstream at Ptil har spurt Equinor hvorfor det ikke meldte fra om sveiseproblemene tidligere.

