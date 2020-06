Oljeleverandøren Kaefer har aldri hatt høyere inntekter enn i fjor

Et svært godt 2019 kom godt med da koronakrisen og oljeprisfall rammet i vår.

Bård Bjørshol (60) har ledet Kaefer Energy i elleve år. Fjoråret var det beste i hans periode i selskapet. Vis mer Jon Ingemundsen

– For oss var 2019 et veldig bra år!

Administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy er svært godt fornøyd med tallene i regnskapet han nylig sendte til myndighetene.

Det viser at inntektene endte på 1,99 milliarder kroner i fjor, en oppgang på 31 prosent fra 1,52 milliarder i 2018. Aldri tidligere har inntektene vært høyere enn i fjor.

Resultatet før skatt ble 137,7 millioner kroner. Det var det beste resultatet siden 2007, og 84 prosent høyere enn 74,9 millioner i 2018.

Presset lønnsomhet

Kaefer Energy er en stor aktør innen de såkalte iso-fagene (isolasjon, stillas, overflate). Segmentet ble hardt rammet av oljekrisen som begynte i 2014, blant annet fordi oljeselskapene utsatte planlagt vedlikehold på plattformene sine.

– Oppturen i fjor skyldtes at det var flere oppdrag og høyere aktivitet, sier Bjørshol.

Iso-bransjen er kjent for lave overskudd og presset lønnsomhet. Derfor er Kaefer-sjefen spesielt fornøyd med at fjorårets resultat ble såpass høyt og at resultatmarginen ble cirka 7 prosent.

– Det gir mer midler til innovasjon, noe som øker selskapets attraktivitet i markedet. Det gjør igjen at arbeidsplassene her blir tryggere, sier Bjørshol.

Krisevår

I vår ble Kaefer og mange andre oljeleverandører rammet av en dobbel krise. Koronapandemien og en oljepris i fritt fall skapte stor usikkerhet rundt aktiviteten framover.

I midten av mars fikk de fleste medarbeiderne permitteringsvarsel som fordi mesteparten av arbeidet ble stoppet og fordi koronaviruset skapte stor usikkerhet. I april forsvant 60 prosent av inntektene sammenlignet med samme periode i fjor.

– Derfor kom fjorårets høye overskudd veldig godt med. Det gjorde det lettere å komme gjennom den vanskelige perioden, sier Bjørshol.

Kaefer Energys nøkkeltall:

Tall i mill. kroner 2019 2018 Endring i % Inntekter 1996 1522 31 Driftsresultat 136,8 93,0 47 Resultat før skatt 137,7 74,9 84

25 prosent ned i år

Og nå ser situasjonen betraktelig lysere ut. I Norge er de aller fleste av de 1100 medarbeiderne tilbake på jobb. Hos søsterselskapet i Polen, som forsyner den norske virksomheten med fagfolk ved behov, er imidlertid mange fortsatt permittert fordi det er vanskelig å reise hit med dagens karanteregler.

– I slutten av mars trodde jeg faktisk nedgangen skulle bli enda større enn den ble i vår. Samtidig har oppturen i sommer hatt litt slakere kurve enn ventet, sier Bjørshol.

Han regner med at inntektene i år kommer til å falle med totalt 25 prosent sammenlignet med forventningene.

Kaefer har sikret seg en stor rammeavtale på Johan Sverdrup-feltet. Det er en av kontraktene som gir Bård Bjørshol tro på framtiden. Vis mer Jon Ingemundsen

Ser lyst på framtiden

Etter lange og tøffe forhandlinger ble det tidlig i juni enighet på stortinget om en krisepakke til oljenæringen. Skatteordningen endres midlertid, noe som ifølge oljeselskapene vil frigjøre over 100 milliarder kroner til investeringer de neste årene.

– For oss vil pakken potensielt kunne bety noe, men først når nye prosjekter blir satt i gang. Vi kan få arbeid når prosjektene nærmer seg byggefasen, sier Bjørshol.

– Hvordan ser du på utsiktene litt lenger fram i tid?

– Vi tror det kommer til å være betydelig aktivitet innen olje- og gass også framover. Vi har sikret oss langsiktige vedlikeholdskontrakter med våre kunder, noe som gir oss et forutsigbart og stabilt aktivitetsnivå. Samtidig tror vi tilførselen av nye prosjekter vil bli lavere enn de siste årene, sier Bjørshol, som understreker at han ser positivt på framtiden.