Equinor snur etter USA-kritikk: Vil rapportere amerikansk satsing hvert kvartal

Equinor står midt i en oljekrise sammen med resten av oljenæringen, men de har også fått søkelyset på seg for de enorme tapene i USA. Nå snur Equinor og vil vise frem hvordan det går med storsatsingen i USA – hvert eneste kvartal.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor på generalforsamlingen på Forus torsdag.

STAVANGER/OSLO (E24/STAVANGER AFTENBLAD): Verden er ikke som den pleier å være, og generalforsamlingen til Equinor ble heller ikke som vanlig i år.

Ikke bare er oljebransjen i krise, men gjennomføringen ble også påvirket. Selskapet har også søkelyset på seg for de store tapene som har bygget seg opp til om lag 200 milliarder så langt i USA.

Dagens Næringsliv har omtalt tapene, en dårlig selskapskultur og manglende kostnadskontroll som utspilte seg fra 2008 og utover frem til selskapet internt slo alarm i 2014.

En av de store innvendingene mot Equinor har vært måten selskapet rapporterer resultatene sine på. Den store virksomheten i USA rapporteres hvert kvartal inn sammen med resten av den internasjonale virksomheten.

Selv om nedskrivninger i USA ofte har blitt omtalt kvartalsvis så er det bare i årsrapporten at det har vært gitt mer fullstendige opplysninger om resultater fra hvert enkelt land - inkludert USA.

Equinor har ikke villet skille ut USA i en egen rapportering tidligere, men nå snur de:

– Det har ikke vært noe hemmelighold, men vi vil nå gjøre endringer for å synliggjøre resultatutviklingen i USA – også i våre kvartalspresentasjoner, sa konsernsjef Eldar Sætre fra podiet, med referanse til tapene som har blitt omtalt.

Både Finanstilsynet, analytikere og forvaltere har bedt Equinor gi mer detaljerte og regelmessige detaljer om USA-satsingen i regnskapsrapporteringen sin. Flere har ment at den manglende rapporteringen hvert kvartal har gjort det vanskelig å følge utviklingen løpende.

Så langt har ikke Equinor villet endre rapporteringen sin - som består av norsk sokkel, intenasjonal virksomhet og MMP (salg, midstrøm og raffinerier).

Men fra og med regnskapsrapporten for andre kvartal, som legges frem i slutten av juli, blir dette endret. Da vil USA-virksomheten bli rapportert som et eget segment under den internasjonale virksomheten til konsernet.

– Dette innebærer at vi vil gi regnskapsmessig resultat, justert resultat før og etter skatt, investeringer, eventuelle nedskrivninger og utvikling i anleggsmidler fra den amerikanske virksomheten. Vi vil også vurdere å gjøre USA til et helt selvstendig rapporteringssegment, sa Eldar Stære videre.

I fjor høst uttalte selskapet at de samlede nedskrivningene i USA hadde steget til 84 milliarder kroner. I første kvartal kom det nye nedskrivninger. Det mange ikke har vært klart over er at tapene er mye større enn dette, blant annet gjennom tap på driften.

Det var ikke mer enn snaue 20 personer som hadde fysisk møtt opp til Equinors generalforsamling torsdag. Vis mer Jon Ingemundsen

– Slik skal vi rett og slett ikke ha det

I salen på selskapets hovedkontor på Forus var det færre enn 20 deltagere som hadde inntatt plassene, inkludert Equinor-ansatte. Alle ble bedt om å holde to meters avstand.

– Vi opplever en situasjon der etterspørselen etter våre produkter er betydelig redusert. Samtidig har vi hatt en ekstraordinær tilbudsside. Dette har i sum bidratt til en kollaps i oljemarkedet og et svakt gassmarked, innledet styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Han var sammen med konsernsjef Eldar Sætre hovedtalerne og podiet på scenen ble spritet ned mellom hvert innlegg.

Styrelederen kom også inn på tapene i USA, men han startet med sikkerheten:

– Selskapet har ikke klart å opprettholde den positive trenden i frekvensen av alvorlige hendelser, sa Reinhardsen og fortalte at antallet skader hadde økt noe fra 2018 til 2019.

– Styret klare forventning er at sikkerhetsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke, fortsatte han.

Og så kom styrelederen med en redegjørelse av USA-satsingen:

– Det er beskrevet en kostnadskultur som overhodet ikke er akseptabel. Slik som det beskrives skal vi rett og slett ikke ha det i Equinor, slo styrelederen fast.

– En dyrekjøpt læring vi absolutt skulle vært foruten

Styreledere poengterte at den manglende kostnadskontrollen, tapene og andre varsler som kom fra internrevisjonen har vært på styrets agenda «siden sakene ble avdekket».

– Selv om det alltid vil være områder vi kan bli bedre nå, kan jeg si at vi har en ganske annen situasjon i dag enn det som har blitt beskrevet, sa Reinhardsen.

– Men det er ikke manglende internkontroll som har ført til nedskrivningene. Det er primært knyttet til forventninger til en høy oljepris, samt kostnader til en letekampanje i Mexicogolfen. Her opplevde vi og andre at forventningene ikke slo til. Leting er risikofylt og noen ganger finner man og noen ganger ikke. På land betalte vi for høye priser, fortsatte han.

Styrelederen la ikke skjul på at USA-satsingen har vært kostbar:

– Dette er dyrekjøpt læring som vi absolutt skulle vært foruten, men dette er også reserver vi fortsatt eier, med verdier som vi forventer å få tilbake, sa Reinhardsen.

Samtidig poengterte styrelederen at selskapet mener den internasjonale satsing i alle de ulike landene har vært lønnsom totalt sett:

– Selskapet har netto investert litt over 100 milliarder dollar utenfor Norge. Netto kontantstrøm (løpende inntekter minus utgifter, journ.anm.) så langt er opp mot 70 milliarder dollar. I tillegg er det bokførte verdier internasjonalt på 45 milliarder dollar, etter nedskrivningene i USA, sa Reinhardsen.

– Den internasjonale satsingen er allerede positivt med 10 milliarder dollar, uten at vi har lagt til grunn verdiskapning utover bokført verdi, sa Reinhardsen og la til at selskapet siden 2001 har betalt 1.600 milliarder i skatt og utbytte til den norske stat.

