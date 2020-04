Kutter i oljeproduksjonen på norsk sokkel

Norge følger etter land som Saudi-Arabia og Russland og kutter i oljeproduksjonen for å stabilisere et kriserammet oljemarked.

Olje- og energiminister Tina Bru var tidligere i april med på flere møter med andre oljeproduserende land. Nå har hun valgt å gjøre som en rekke av dem - kutte i oljeproduksjonen. Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 29. april 2020 23:06 , Publisert: 29. april 2020 22:34

Oppdateres.

Olje- og energidepartementet melder om kutt i norsk oljeproduksjon på 250.000 fat per dag i juni, og på 134.000 fat per dag i andre halvår. Det fremgår i en pressemelding onsdag kveld.

I tillegg vil produksjonsstart på flere felt forsinkes til 2021. Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300.000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for.

Kuttene skjer etter at oljekartellet Opec, med Saudi-Arabia i spissen, og samarbeidsland som Russland (Opec+) tidligere i april ble enige om å kutte i produksjonen sin fra 1. mai for å redde et oljemarked i krise.

Det på grunn av barbering av oljeetterspørselen i kjølvannet av coronaviruset, som har skjedd i et allerede overflyt oljemarked. Situasjonen har sendt oljeprisen i kjelleren i år.

– Ekstraordinær situasjon i oljemarkedet

– Vi står nå overfor en ekstraordinær situasjon i oljemarkedet. Både produsenter og brukere av olje er tjent med et stabilt marked. Vi har tidligere sagt at vi vil vurdere et kutt i Norge dersom flere store produsentland kutter tilstrekkelig. Regjeringens beslutning om å kutte i norsk oljeproduksjon er gjort på selvstendig grunnlag og for å sikre norske interesser, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i meldingen.

Norge står for rundt to prosent av den globale oljeproduksjonen.

E24 har vært i kontakt med Olje- og energidepartementet onsdag kveld, som ikke ønsker å kommentere kuttene utover det som står i pressemeldingen.

– Gassfelt er unntatt

Departementet tar utgangspunkt i en produksjon på 1.859.000 fat per dag, og kutt på 250.000 vil altså utgjøre i underkant av 13,5 prosent av den totale produksjonen.

I mars ble det produsert 1.682.000 fat per dag på norsk sokkel, som er 4,4 prosent lavere enn prognosen fra Oljedirektoratet.

«Et kutt på 250.000 fat per dag i juni 2020 gir således en øvre grense for oljeproduksjon fra norsk sokkel på 1.609.000 fat per dag i juni. Et kutt på 134.000 fat per dag i 2. halvår gir en øvre grense for gjennomsnittlig oljeproduksjon fra norsk sokkel i løpet av 2. halvår på 1.725.000 fat per dag», fremgår det i pressemeldingen.

Kuttet vil bli fordelt på enkeltfelt og gjennomført ved at det gis reviderte produksjonstillatelser, skriver departementet.

– Det vil medføre en begrensning i produksjonen for de oljeselskapene som har eierandeler i oljefeltene. Gassfelt er unntatt slik at kuttet vil ikke påvirke norsk gassproduksjon eller norsk gasseksport, uttaler Bru.

I pressemeldingen trekkes det frem at oljeetterspørselen globalt er ventet å gradvis øke utover i andre halvår.

«Men lav oljepris vil få effekt på oljeproduksjonen i verden globalt fremover. Den oljen som er dyrest å produsere globalt, som skiferolje og oljesand fra Nord-Amerika, forventes betydelig redusert», skriver departementet.